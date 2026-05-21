Lolly Talk成員Yanny單飛推寫真集 最貴套裝索價$2,750惹爭議
三款套裝由$520到$2,750逐級升級
Yanny今日正式公開預售個人寫真集周邊套裝，共分三個檔次。入門版「520幸福SET」售價$520，包含寫真集一本、隨機自拍小卡包及鑰匙圈。中階版定價$1,880，額外加入座枱月曆、tote bag、T-shirt一件、Key chain 變成 2款，並附送現場親筆簽名券及紀念明信片。至於最頂級的「特別珍藏紀念版」則索價$2,750，除了包含中階版所有內容外，T-shirt直接黑白各送一件，寫真集更升級為特別珍藏紀念封套版，最矚目是綑綁了「現場1對1合照券」以及「沖繩幕後花絮足本版戲院放映連映後互動環節」，活動預計六月下旬舉行。
Yanny團隊以體驗型福利支撐高定價策略
Yanny及其團隊並未就定價爭議作出直接回應，但從套裝設計可見其商業邏輯——以實體周邊加上稀缺性極高的體驗型福利來支撐價格。$2,750套裝中的1對1合照機會及包場戲院互動環節，在本港娛樂圈中屬罕見待遇，明顯針對願意付費獲取獨家體驗的核心粉絲群。套裝另附送現場雪糕車兌換券及A3海報等小驚喜，整體包裝走「寵粉」路線。
Lolly Talk約滿成員暫以自由身各自搵食
事實上，Lolly Talk自《全民造星4》出道後一直備受關注，惟去年底起頻傳合約及營運風波，成員今年初已證實與舊公司約滿，目前8人處於「自由身」狀態，各自獨立接工作維持收入。Yanny早前曾隨Elka飛往沖繩參與航空公司宣傳活動，今次寫真集取名《27.5°C的幸福》，拍攝地點正是沖繩，可見她一直在為單飛發展鋪路。這次推出寫真集連周邊套裝，被視為Lolly Talk成員試探獨立商業模式的重要一步。
網民質疑吸金粉絲反駁物超所值
消息曝光後，討論區及社交平台隨即湧現大量留言。有網民直言「$2,750買本寫真加啲周邊，係咪太誇張」，更有人聯想到Lolly Talk早前的財困傳聞，質疑是否「急住搵錢」。不過核心粉絲「波板糖」則力撐定價合理，有粉絲留言表示「$2,750有1對1合照加包場戲院互動，呢個價錢邊度搵」，又指扣除實體周邊成本後，體驗福利部分「根本係蝕住做」。