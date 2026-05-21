Lolly Talk成員Yanny單飛推寫真集 最貴套裝索價$2,750惹爭議

Lolly Talk約滿後成員各散東西，Yanny劉綺婷率先出招推出個人寫真集《27.5°C的幸福》，同步開賣三款周邊套裝，最貴一款索價$2,750，消息一出即刻引爆網絡討論，粉絲與路人的評價完全兩極化。