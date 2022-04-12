Yanny激罕爆Seed反擊網民 否認曾與Heidi爭仔鬧不和：這裡不歡迎你
爭仔事件成解散導火線？
Yanny與Heidi的不和傳聞於2014年開始，當時有指Heidi與唱片監製Gareth Chan拍拖，不過未夠一年就分手，有傳Heidi的港女性格令Gareth受不了，三人分手後，Gareth就與Yanny撻著，更高調熱戀，惹來Heidi不滿，更一怒之下unfollow Yanny的IG，姊妹決裂兼面阻阻。
網友扮Heidi留言 Yanny爆Seed反擊
Yanny昨日在IG出post，分享對藝人經常受到人身攻擊嘅感受：「為什麼大家不能夠善良一點？為什麼大家都要把最狠的說話說在人前？」、「己所不欲，勿施於人」，並指每份工作都應該得到別人基本的尊重，然而就有網友扮成Heidi留言：「為什麼你這個x八搶我男人，重搞散個團」，擺明指2014年發生的爭仔事年，令Supergirls解散。
Yanny發火反擊 直言未做過
一向鮮有回應這件事的Yanny則留言反擊，直言未有做過：「老實說，我根本不需要花時間跟你解釋什麼，我連你是誰我也不知道，但這是我的社交平台，我亦不介意花一點時間回覆你」、「你所說的都不是事實。事實是，我從未做過這樣的事；事實是，我很少為自己反擊，我希望和平；事實是，無論實情是什麼，也不關你的事。」、「如果你喜歡把你生命的時間，燃燒在誣蔑別人身上，也不關我的事，但請你去別的地方，這裡不歡迎你。希望你珍惜自己，把時間消耗在讓你變更好的地方。」
廖子妤留言力撐 挑釁網友：你咁大個人亂咁講嘢知唔知會有報應哦
同門好友廖子妤留言支持Yanny，更帶有挑釁味道：「你真係好好笑，你又知發生咩事？你咁大個人亂咁講嘢知唔知會有報應哦～」
2022年3月，女團Super Girls拆夥
女團Super Girls（SG）成員包括隊長Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於2012年正式出道，隊長Aka曾在節目中喊住自責做得不足，但對今年SG成軍十年紀念活動仍然充滿期望及信心﹗不過近日卻傳出三名成員不再續約，SG形同解體，難逃女團拆夥命運﹗
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Super Girls於2018年推出最後單曲《睡衣派對》
女團Super Girls（SG）前名Icon Girls，2012年正式以女團SG亮相《勁歌金曲》首度與觀眾見面，成為罕有香港韓風跳舞女團，曾紅過一陣子，但2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自2018年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品。
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