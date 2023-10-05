33歲陳穎欣定25歲劉綺婷？網民2選1再引起「Yanny之亂」
Yanny Chan拍劇貼地演出獲讚
現年33歲的Yanny，早前在ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》中不惜犧牲女神形象貼地演出，不但敷面膜展現素顏，更戙高腳剪趾甲，其中一幕她不經意地騷白滑長腿，更是令網民大為心動，大讚她有着「家姐」的內在美，因此成為網民一致認為的「姐姐天花板」：「Yanny 做呢個家姐好率性，又長腿又濕身Look ，真係冇得輸」、「Yanny真係世一」、「呢啲先叫姐姐天花板，白白滑滑，素顏敷面膜都咁正」、「允仔茶餐廳想表白嗰幕，Yanny 表情微細位做得好好，求拍多D劇」。又有網民表示很妒忌能夠被Yanny攬住啲George：「我都想做阿George ，有個咁正家姐攬攬安慰！」
Yanny Chan「濕身畫面」瘋傳
Yanny在第7集中濕住身跟陳湛文面試網媒記者一職，雖然她頭髮又亂、又展示出不耐煩的表情，但這一幕依然在網上瘋傳，獲網民大讚「好正」。
Yanny Chan被吹奏為「當代最美女星」：唔使整色整水都夠晒靚
現年33歲的Yanny陳穎欣為前女團Super Girls成員之一，近年積極轉形成為KOL，她加入當紅YouTube頻道「試當真Trial & Error」成為其成員之一，同樣亦是古天樂「天下一」公司的藝人。而Yanny的顏值亦沒有隨著年齡而降低，反而係越大越有魅力，無論係咩造型及妝容都能夠輕輕鬆鬆Carry得到！
Yanny Chan獲網民大讚世一
由於Yanny Chan早於2010年就已經出道，因此不少網民都覺得她「先到先得」，早已經是Yanny的代表人物：「呢個先係Yanny，其他Yanny唔該自覺加字以作區分，即係Ronaldo同C. Ronaldo咁！」、「呢個正好多」、「另外嗰個唔知乜水」、「呢個Yanny先係高質女神」、「陳穎欣後生幾年既話無得輸」。
Yanny Chan被翻舊帳被鬧心地差
而Yanny Chan更加被網民翻舊帳，被指過往女子組合期間，疑似搶走同團隊友李靜儀(Heidi Lee)嘅唱片監製Gareth Chan男友嘅不和事件，「港女點都好過搶仔老X」、「一個人搶自己好姊妹條仔 心地差點都唔會係靚 改變唔到佢係臭X呢個事實」、「Yanny Chan一入試奪當真之後就洗底成功」等。另一方面，有部份網民反駁，「明明講緊個樣係要拉埋啲八婆嘢花邊新聞講 肉酸囉」、「搞返清楚先 爭仔同搶仔係兩回事黎」等。
Yanny Lau酷似韓國女團BLACKPINK成員Rosé
另一邊廂，去年以女子組合Lolly Talk成員身份出道的Yanny Lau劉綺婷，亦因為甜美外型加上酷似韓國女團BLACKPINK成員Rosé而備受注目，獲網民大讚是全隊Lolly Talk中最出色的成員，更有人指《造星4》出身的她其實有資格入COLLAR，火速「升呢」與Yanny Chan陳穎欣齊名：「Yanny成團最X正」、「點解有咁完美嘅女人」、「Yanny呢D高質料，根本造星4 就一定入硬COLLAR」、「星4最大遺憾嚟」。年輕有活力嘅Yanny Lau更被網民覺得勝過大8歲的Yanny Chan：「Yanny後生咁多」、「識揀一定揀後生」、「青春又有活力」、「甜美勁多」。
網民：小朋友才作選擇2個都要！
有網民覺得2個Yanny都好正，既然做不了決擇，乾脆全部都要，留言表示「Why not both?」、「2個都正」、「小朋友先選擇」、「相由心生，公道講2個都好靚」。
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