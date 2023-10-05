yanny 陳穎欣

33歲陳穎欣定25歲劉綺婷？網民2選1再引起「Yanny之亂」

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講起「Yanny」，大家第一個聯想起的是誰？娛樂圈中現時有2位Yanny，現年33歲、Super Girls出身的Yanny陳穎欣（Yanny Chan）因在《那年盛夏我們綻放如花》貼地演出獲封「姐姐天花板」受關注，而25歲的Lolly Talk成員Yanny劉綺婷（Yanny Lau）日前因被周國賢疑似抽水而令一班宅男fans嬲嬲豬而成為話題人物！近日有網民在討論區發起討論，認為「Yanny」只有一個，為誰才是真正的Yanny而作出熱烈的爭論！

yanny 陳穎欣 「Yanny」只有一個？
「Yanny」只有一個？（圖片來源：ViuTV影片截圖）
yanny 陳穎欣 周國賢 Yanny疑似被壓胸。
Yanny劉綺婷日前疑似被周國賢抽水引起關注。（圖片來源：IG@yannyhaha）

Yanny Chan拍劇貼地演出獲讚

現年33歲的Yanny，早前在ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》中不惜犧牲女神形象貼地演出，不但敷面膜展現素顏，更戙高腳剪趾甲，其中一幕她不經意地騷白滑長腿，更是令網民大為心動，大讚她有着「家姐」的內在美，因此成為網民一致認為的「姐姐天花板」：「Yanny 做呢個家姐好率性，又長腿又濕身Look ，真係冇得輸」、「Yanny真係世一」、「呢啲先叫姐姐天花板，白白滑滑，素顏敷面膜都咁正」、「允仔茶餐廳想表白嗰幕，Yanny 表情微細位做得好好，求拍多D劇」。又有網民表示很妒忌能夠被Yanny攬住啲George：「我都想做阿George ，有個咁正家姐攬攬安慰！」

yanny 陳穎欣 Yanny已成為大家心中最佳家姐人選！
Yanny陳穎欣近日成為大家心中的最佳家姐人選！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
yanny 陳穎欣 Yanny不理女神形象，為角色貼地演出。
Yanny不理女神形象，為角色貼地演出。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
yanny 陳穎欣 Yanny在該劇的演出受到大眾認可。
Yanny在該劇的演出受到大眾認可。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
yanny 陳穎欣 網民對於允仔「沉晒船」表示很認同！
網民對於允仔（Marco 飾）「沉晒船」表示很認同！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Yanny Chan「濕身畫面」瘋傳

Yanny在第7集中濕住身跟陳湛文面試網媒記者一職，雖然她頭髮又亂、又展示出不耐煩的表情，但這一幕依然在網上瘋傳，獲網民大讚「好正」。

yanny 陳穎欣 Yanny飾演的「何晞媛」是一名網媒記者。
Yanny飾演的「何晞媛」是一名網媒記者。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
yanny 陳穎欣
（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Yanny Chan被吹奏為「當代最美女星」：唔使整色整水都夠晒靚

現年33歲的Yanny陳穎欣為前女團Super Girls成員之一，近年積極轉形成為KOL，她加入當紅YouTube頻道「試當真Trial & Error」成為其成員之一，同樣亦是古天樂「天下一」公司的藝人。而Yanny的顏值亦沒有隨著年齡而降低，反而係越大越有魅力，無論係咩造型及妝容都能夠輕輕鬆鬆Carry得到！

yanny 陳穎欣 Yanny
完全唔似33歲！（圖片來源：IG@yannyyc）
yanny 陳穎欣 Yanny
Yanny深得唔少網民喜愛。（圖片來源：影片截圖）

Yanny Chan獲網民大讚世一

由於Yanny Chan早於2010年就已經出道，因此不少網民都覺得她「先到先得」，早已經是Yanny的代表人物：「呢個先係Yanny，其他Yanny唔該自覺加字以作區分，即係Ronaldo同C. Ronaldo咁！」、「呢個正好多」、「另外嗰個唔知乜水」、「呢個Yanny先係高質女神」、「陳穎欣後生幾年既話無得輸」。

yannychan vs Yanny 陳穎欣 前女子組合Super Girls成員，現為試當真藝人
Yanny Chan為前女子組合Super Girls成員，現為試當真藝人（圖片來源：ig@yannyyc）
yanny 陳穎欣 Yanny
Yanny Chan早於2010年出道。（圖片來源：IG@yannyyc）
yanny 陳穎欣 yannychan vs 陳穎欣 近年Yanny Chan多以試當真幕前演出及拍廣告為主
近年Yanny Chan多以試當真幕前演出及拍廣告為主（圖片來源：ig@yannyyc）
yanny 陳穎欣 yannychan vs 陳穎欣 Yanny Chan摸仿經典電視劇角色造型
Yanny Chan摸仿經典電視劇角色造型（圖片來源：試當真YouTube影片）

Yanny Chan被翻舊帳被鬧心地差

而Yanny Chan更加被網民翻舊帳，被指過往女子組合期間，疑似搶走同團隊友李靜儀(Heidi Lee)嘅唱片監製Gareth Chan男友嘅不和事件，「港女點都好過搶仔老X」、「一個人搶自己好姊妹條仔 心地差點都唔會係靚 改變唔到佢係臭X呢個事實」、「Yanny Chan一入試奪當真之後就洗底成功」等。另一方面，有部份網民反駁，「明明講緊個樣係要拉埋啲八婆嘢花邊新聞講 肉酸囉」、「搞返清楚先 爭仔同搶仔係兩回事黎」等。

yanny 陳穎欣 yannychan vs 陳穎欣 Yanny Chan前隊友李靜儀
Yanny Chan前隊友李靜儀，早前傳出因爭仔而不和。（圖片來源：ig@heidibibe）

Yanny Lau酷似韓國女團BLACKPINK成員Rosé

另一邊廂，去年以女子組合Lolly Talk成員身份出道的Yanny Lau劉綺婷，亦因為甜美外型加上酷似韓國女團BLACKPINK成員Rosé而備受注目，獲網民大讚是全隊Lolly Talk中最出色的成員，更有人指《造星4》出身的她其實有資格入COLLAR，火速「升呢」與Yanny Chan陳穎欣齊名：「Yanny成團最X正」、「點解有咁完美嘅女人」、「Yanny呢D高質料，根本造星4 就一定入硬COLLAR」、「星4最大遺憾嚟」。年輕有活力嘅Yanny Lau更被網民覺得勝過大8歲的Yanny Chan：「Yanny後生咁多」、「識揀一定揀後生」、「青春又有活力」、「甜美勁多」。

yanny 陳穎欣 Yanny Lau現年25歲。
Yanny Lau現年25歲。（圖片來源：IG@yannyhaha）
yanny 陳穎欣 Yanny Lau是女團Lolly Talk成員之一。
Yanny Lau是女團Lolly Talk成員之一。（圖片來源：IG@yannyhaha）
yanny 陳穎欣 yannychan vs Yanny
她今年因出演洪嘉豪的《My Secret Park》MV而備受注目。（圖片來源：IG@hungkaho）
yanny 陳穎欣 yannychan vs Yanny 背面激似ROSÉ
BLACKPINK成員Rosé。（圖片來源：ig＠yannyhaha）
yanny 陳穎欣 洪嘉豪於2年前都有與Yanny Chan 合作，一同合唱《窮小子》。
洪嘉豪於2年前都有與Yanny Chan 合作，一同合唱《窮小子》。（圖片來源：YouTube@洪嘉豪 Hung Kaho）

網民：小朋友才作選擇2個都要！

有網民覺得2個Yanny都好正，既然做不了決擇，乾脆全部都要，留言表示「Why not both?」、「2個都正」、「小朋友先選擇」、「相由心生，公道講2個都好靚」。

yanny 陳穎欣 yannychan vs 陳穎欣 Yanny Chan摸仿經典電視劇角色造型
Yanny Chan一直深受網民喜愛！（圖片來源：ig@yannyyc）
yanny 陳穎欣 Yanny Lau曾參加《全民造星IV》，現為女子組合Lolly Talk成員。
Yanny Lau曾參加《全民造星IV》，現為女子組合Lolly Talk成員。（圖片來源：IG@yannyhaha）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV影片截圖、IG@yannyhaha、IG@yannyyc

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