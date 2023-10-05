33歲陳穎欣定25歲劉綺婷？網民2選1再引起「Yanny之亂」

講起「Yanny」，大家第一個聯想起的是誰？娛樂圈中現時有2位Yanny，現年33歲、Super Girls出身的Yanny陳穎欣（Yanny Chan）因在《那年盛夏我們綻放如花》貼地演出獲封「姐姐天花板」受關注，而25歲的Lolly Talk成員Yanny劉綺婷（Yanny Lau）日前因被周國賢疑似抽水而令一班宅男fans嬲嬲豬而成為話題人物！近日有網民在討論區發起討論，認為「Yanny」只有一個，為誰才是真正的Yanny而作出熱烈的爭論！