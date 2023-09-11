那年盛夏我們綻放如花｜陳穎欣棄女神形象 超貼地演出獲封「姐姐天花板」
貼地演出獲讚
現年33歲的Yanny，在劇中飾演男主角何晞賢（George 飾）家姐「何晞媛」，允仔（Marco 飾）的暗戀對象。「何晞媛」一角性格討好，不但對弟弟相當包容又愛錫，對暗戀自己的允仔亦展現出善良的一面，不過最得到網民歡心的，是Yanny願意為角色犧牲女神形象的貼地演出，不但敷面膜展現素顏，更戙高腳剪趾甲，其中一幕她不經意地騷白滑長腿，更是令網民大為心動，大讚她有着「家姐」的內在美，因此成為網民一致認為的「姐姐天花板」。
網民：完全明白點解允仔會沉船
在第7集，允仔因洩露群組的存在及沒有在30分鐘內回覆訊息而即將被「淘汰」時，臨死前打電話給何晞媛表白兼道別的一幕，更令網民睇到非常感動，亦對於允仔「沉晒船」表示很認同，紛紛留言表示「Yanny 做呢個家姐好率性，又長腿又濕身Look ，真係冇得輸」、「Yanny真係世一」、「呢啲先叫姐姐天花板，白白滑滑，素顏敷面膜都咁正」、「允仔茶餐廳想表白嗰幕，Yanny 表情微細位做得好好，求拍多D劇」。又有網民表示很妒忌能夠被Yanny攬住啲George：「我都想做阿George ，有個咁正家姐攬攬安慰！」
Yanny陳穎欣被吹奏為「當代最美女星」：唔使整色整水都夠晒靚
現年33歲的Yanny陳穎欣為前女團Super Girls成員之一，近年積極轉形成為KOL，她加入當紅YouTube頻道「試當真Trial & Error」成為其成員之一，同樣亦是古天樂「天下一」公司的藝人。而Yanny的顏值亦沒有隨著年齡而降低，反而係越大越有魅力，無論係咩造型及妝容都能夠輕輕鬆鬆Carry得到！
Yanny唔使整色整水都靚
近日有網民在討論區開Post，以「Yanny 陳穎欣算唔算證明，你係靚女唔使整色整水都係靚？」為題與大定討論，當中附上了數張在「試當真」開直播時的截圖，形容Yanny無論是平時出席活動時的「Full Gear」又好，抑或是普普通通穿搭化個淡妝，同樣係一名靚女。並認為其存在印證了只要是靚女，基本上點打扮都會散發出「靚女」特質。
成時尚品牌寵兒
Yanny平時都會在IG上傳不同風格的穿搭以及街拍照片，可見其對於個人穿搭都有一套個人理解。而且因為擁有漂亮的臉蛋，不時成為各大時尚品牌的寵兒，並在不同活動上都能夠見到Yanny的身影。有網民都希望Yanny能夠再次經營自己個人的YouTube頻道，去分享私下生活以及自己的另一面。
唯一小缺陷
同時網民認為「上帝係公平」這一句話，因為上天賜了如此美麗的臉蛋給Yanny後，但其聲音就沒有去到太好聽，聽落都會帶點沙啞以及小小「老牛聲」。另外，有部份網民認為Yanny每次笑都會「好炒車」，但只要淨係睇樣的話，仍然係冠絕全港，稱她為「典型靚港女樣」。
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