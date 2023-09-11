那年盛夏我們綻放如花｜陳穎欣棄女神形象 超貼地演出獲封「姐姐天花板」

ViuTV驚悚青春劇集《那年盛夏我們綻放如花》播出至第三星期大受網民好評，既血腥又驚慄的劇情在網上掀起熱烈討論！除了劇中的多位靚女學生備受注目之外，飾演男主角George姐姐兼Marco暗戀對象的陳穎欣（Yanny）成為網民焦點，更被網民封作「姐姐天花板」！