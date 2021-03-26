《YOLO的練習曲》主題曲MV《選擇困難》女團成員逐個捉！20個靚女IG立即Follow ！
文：東方新地 圖：ViuTV/各女團IG
ViuTV《YOLO》20個女團成員IG 起底！一齊唱～Gotta Gotta
《選擇困難》MV精彩場面逐格睇（MV及歌詞詳見文尾！）：
郭爾君（[email protected]）飾Vivian
文青女神郭爾君曾參演過節目《回憶備份》、《寂寞是幫兇》，也是該節目組的鐵膽班底，她自2016年由香港演藝學院表演系畢業，同年曾參演由馬浚偉首次自編自導和主演的舞台劇《偶然·徐志摩》，飾演林徽因，又曾主演獲得金馬最佳劇情短片獎的《紅棗薏米花生》。除了拍電視劇、電影和主持節目外，郭爾君還拍過不少廣告和MV，包括林家謙的歌曲〈下一位前度〉、馮允謙的〈尋找白金漢〉和今年陳柏宇的新歌〈悔過書〉等。
Candy Wong（[email protected]）
模特兒Candy Wong（黃曉文）曾擔任過姜濤和Ian陳卓賢〈戀愛要在生日前〉的MV女主角。
歸南茜（[email protected]）
只得20歲的歸南茜（Nancy Kwai）曾因拍大金冷氣電視廣告而受到網民關注，獲封為仙氣女神。除了拍過多個廣告外，Nancy又擔任過洪嘉豪〈自問自答〉和Dear Jane〈未開始已經結束〉的MV女主角。
Jeannie（[email protected]）
22歲的Jeanie五官標緻好上鏡，身材亦好平均，早前因為拍檔游學修及林家熙（Locker）演出《試當真》Channel短片《唔通佢有男朋友》而爆紅，更被網民封為「港版周子瑜」。除了演出《試當真》Channel外，模特兒出身的Jeanie又曾拍過電視廣告，及演出過香港Rapper「Tyson Yoshi」〈Something〉的MV。
Ca姐（[email protected]）
Ca姐（Jessica Chan，陳苡臻）亦是《試當真》Channel的幕前演員之一，憑住一對精靈大眼同甜美笑容而人氣急升，大受網友喜愛，更獲讚為「理想女友型」。
張蔓姿（[email protected]）
張蔓姿與張蔓莎是孿生姊妹，張蔓姿自2016年於香港演藝學院戲劇學院表演系畢業，2018年曾演出電影《非同凡響》，及曾演出ViuTV劇集《教束》及《地產仔》，早前又曾主持ViuTV節目《吃掉前男友》。
明慧老師（[email protected]）
擁有不少粉絲的《冬OT》Channel明慧老師，擅長做運動和瑜伽，形象健康又性感，曾擔任RTHK節目《學界超星道》主持。
Bella（[email protected]）
同樣係《冬OT》Channel成員的Bella，之前係一名空姐，曾被網民大讚為最靚YouTuber。
《5周年別注︰YOLO的練習曲》主題曲《選擇困難》
立即Follow YOLO 20位成員IG ：
1. Alma Kwok：@alma.meow
2. Candy Wong：@candywong11111
3. Jeannie：@kayan9896
4. Jessica Chan：@krisssica
5. Nancy Kwai：@nancykwai
6. Krince Mak：@krincee
7. Cissy Luk：@cissy.pastel
8.GiGi Cheung：@gigiicheung
9. Helen So：@sohoilun
10 . Cathine Chan：@cathineoychan
11. Ni Ka：@kkkkk_xd
12. Ming Wai：@mingwaiovo
13. Bella Lee：@leekwunyu
14. 雀斑妹：@kitling_
15. Smiley：@smileyjustsingforu
16. Regene Li：@regeneli
17. Natalie：@nataliewcn
18. Kikko Tai：@kikkotai
19. Hoi Tung：@_lhtung_
20. C Man：@u.sa.gi
《5周年別注︰YOLO的練習曲》主題曲《選擇困難》
曲、詞、編、監︰李拾壹 Subyub Lee
主唱︰YOLO
誰將一切都抑壓封鎖
修飾過 篩選過 沒有太多
一知半解 避免出錯
（免決定 免痛楚）
假裝到底設想過
分岔線兜圈 同樣這結果
悖論還是探戈
（免計劃 免痛楚）
圓圈剔與交叉 除此以外有嗎？
(時日太短抉擇太難)
能花心血選誰來愛吧
(今天開始 即管放肆)
Gotta gotta gotta gotta
You gotta gotta gotta
Gotta gotta gotta gotta
You gotta make a choice
Gotta gotta gotta gotta
You gotta gotta gotta
Ohohohohohoh
我愛 我所愛的
A餐與B餐到Z餐
張開眼睛就能任意去揀
喜歡哪些 未見不散
（勉強就 免過關）
一數到三數到璀璨
張開耳朵就能讓我發板
怎麼不驚嘆
NOW!
Gotta gotta gotta gotta
You gotta gotta gotta
Gotta gotta gotta gotta
You gotta make a choice
Gotta gotta gotta gotta
You gotta gotta gotta
Ohohohohohoh
今天開始 即管放肆
清一色的現在
經得起風浪但沒法去變改
很可悲的後代
（落寞又慎言 悶極又怕輸）
限制了想像 大眾太一樣 石化了雕像
清一色的現在
經得起風浪但沒法去變改
很可悲的後代
（落後又自憐 壞極又再輸）
Take a leap of faith
and place your bet
would you
Baby you had enough
Baby you had enough
Gotta gotta gotta gotta
You gotta gotta gotta
Gotta gotta gotta gotta
You gotta make a choice
Gotta gotta gotta gotta
You gotta gotta gotta
Ohohohohohoh
You gotta make a choice
我最想愛的
不必只得一個
曲、詞、編、監︰李拾壹 Subyub Lee