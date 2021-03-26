《YOLO的練習曲》主題曲MV《選擇困難》女團成員逐個捉！20個靚女IG立即Follow ！

ViuTV《YOLO的練習曲》4月5日星期一晚上11點首播！主題曲MV亦己經正式曝光！由YOLO 為大家送上100%春青熱血嘅視聽福利《》首播前一齊溫熟吓首主題曲先啦，以下為大家介紹：

文：東方新地 圖：ViuTV/各女團IG