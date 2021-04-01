YOLO的練習曲｜首集Candy打頭陣 爾君打怪獸 Jeannie壓軸穿越時空
ViuTV將於下周二（4月6日）踏入開台第5個年頭，因此ViuTV特別製作了一個五周年特備節目《5周年別注：YOLO的練習曲》，並將於下周一（5日）起一連五日晚上11時播映，作為五周年的小回顧，這個節目最大亮點是集齊20位深受網民愛戴的高顏值人氣女神演出，每一集都會搵來其中一位女神擔正做主角，首集就由Candy（黃曉文）負責打頭陣，演繹女團成員的成長故事！
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖
YOLO的練習曲｜重新演繹ViuTV主題曲
《5周年別注：YOLO的練習曲》由ViuTV深度紀實戲劇《寂寞是幫兇》班底傾力打造，節目每集都會揀選一首ViuTV最為觀眾熟悉的歌曲來重新演繹，並將曲中主題撰寫成一集單元劇，以虛構的電視台偶像組合YOLO為主線，並搵來20位深受網民愛戴的高顏值人氣女神演出。
第1集（4月5日）主角：Candy（黃曉文）
第1集主題︰成長故事
內容：主角們參加節目Casting，各人提及不同的成長經歷，如何成為今天的自己。
第2集（4月6日）主角：Jessica（陳苡臻）
第2集主題︰愛情故事
內容：主角們參加訪談節目，各人分享戀愛經驗。
第3集（4月7日）主角：Alma（郭爾君）
第3集主題︰怪獸特攝片
內容：主角們拍攝怪獸特攝片，看見場內的臨時演員非常努力，深受感動。隊長分享她加入女團之前的經歷。
第4集（4月8日）主角：Nancy（歸南茜）
第4集主題︰友情故事
內容：主角們接受雜誌訪問，專訪題目是女團之間的友情。5號向記者講述她跟每一位隊友的相處。
第5集（4月9日）主角：Jeannie
第5集主題︰搞笑空想
內容：主角們即將開記招發佈新歌，其中一名隊友卻因失眠墮入一個不存在的時空。
8男伴女團
除了20位女神外，5集劇情中還會有至少8位男角出現，包括「豪哥」蘇致豪、黃劍文（Kimman）、黃溢濠、歐鎮灝（George）、鍾諾言（NY）、林躍翰（John）、謝嘉浩（Mark）及泰倫斯（Terence）。