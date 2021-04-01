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YOLO的練習曲｜首集Candy打頭陣 爾君打怪獸 Jeannie壓軸穿越時空

東方新地 - 娛聞

ViuTV將於下周二（4月6日）踏入開台第5個年頭，因此ViuTV特別製作了一個五周年特備節目《5周年別注：YOLO的練習曲》，並將於下周一（5日）起一連五日晚上11時播映，作為五周年的小回顧，這個節目最大亮點是集齊20位深受網民愛戴的高顏值人氣女神演出，每一集都會搵來其中一位女神擔正做主角，首集就由Candy（黃曉文）負責打頭陣，演繹女團成員的成長故事！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖

YOLO的練習曲｜重新演繹ViuTV主題曲

《5周年別注：YOLO的練習曲》由ViuTV深度紀實戲劇《寂寞是幫兇》班底傾力打造，節目每集都會揀選一首ViuTV最為觀眾熟悉的歌曲來重新演繹，並將曲中主題撰寫成一集單元劇，以虛構的電視台偶像組合YOLO為主線，並搵來20位深受網民愛戴的高顏值人氣女神演出。

這個「偽女團」YOLO足有20個靚女成員，齋睇畫面都好吸睛。
這個「偽女團」YOLO足有20個靚女成員，齋睇畫面都好吸睛。

第1集（4月5日）主角：Candy（黃曉文）

第1集主題︰成長故事

內容：主角們參加節目Casting，各人提及不同的成長經歷，如何成為今天的自己。

Candy（IG@candywong11111）被網民激讚為今次「偽女團」中最靚的成員。
Candy（[email protected]）被網民激讚為今次「偽女團」中最靚的成員。
本身是模特兒的Candy，曾擔任過姜濤和Ian陳卓賢〈戀愛要在生日前〉的MV女主角。
本身是模特兒的Candy，曾擔任過姜濤和Ian陳卓賢〈戀愛要在生日前〉的MV女主角。
Candy今次演繹成長故事，仲會挑戰高難度喊戲㖭！
Candy今次演繹成長故事，仲會挑戰高難度喊戲㖭！

第2集（4月6日）主角：Jessica（陳苡臻）

第2集主題︰愛情故事

內容：主角們參加訪談節目，各人分享戀愛經驗。

Jessica Chan：@krisssica
陳苡臻（[email protected]）又被粉絲稱為「Ca姐」，IG追蹤人數多達12.3萬，冠絕YOLO眾多女神。
Jessica是YouTube頻道「試當真」的幕前演員，憑住一對精靈大眼同甜美笑容而人氣急升，大受網友喜愛，更獲讚為「理想女友型」。
Jessica是YouTube頻道「試當真」的幕前演員，憑住一對精靈大眼同甜美笑容而人氣急升，大受網友喜愛，更獲讚為「理想女友型」。
擁有一對白滑長腿的Ca姐，除了拍「試當真」短片外，亦接拍過不少廣告。
擁有一對白滑長腿的Ca姐，除了拍「試當真」短片外，亦接拍過不少廣告。

第3集（4月7日）主角：Alma（郭爾君）

第3集主題︰怪獸特攝片

內容：主角們拍攝怪獸特攝片，看見場內的臨時演員非常努力，深受感動。隊長分享她加入女團之前的經歷。

《YOLO的練習曲》主題曲MV《選擇困難》女團成員逐個捉！20個靚女IG立即Follow ！
郭爾君（[email protected]）本身英文名係Alma，但和其他女神劇集中叫番本名不同，她在劇中飾演YOLO隊長Vivian。
YOLO的練習曲｜首集Candy打頭陣 爾君打怪獸 Jeannie壓軸穿越時空
作為文青女神的爾君這集將會打怪獸，有不少動作戲！
YOLO的練習曲｜首集Candy打頭陣 爾君打怪獸 Jeannie壓軸穿越時空
郭爾君曾參演過節目《回憶備份》、《寂寞是幫兇》，也是該節目組的鐵膽班底，她自2016年由香港演藝學院表演系畢業，同年曾參演由馬浚偉首次自編自導和主演的舞台劇《偶然·徐志摩》，飾演林徽因，又曾主演獲得金馬最佳劇情短片獎的《紅棗薏米花生》。
Alma Kwok：@alma.meow
除了拍電視劇、電影和主持節目外，郭爾君還拍過不少廣告和MV，包括林家謙的歌曲〈下一位前度〉、馮允謙的〈尋找白金漢〉和今年陳柏宇的新歌〈悔過書〉等。

第4集（4月8日）主角：Nancy（歸南茜）

第4集主題︰友情故事

內容：主角們接受雜誌訪問，專訪題目是女團之間的友情。5號向記者講述她跟每一位隊友的相處。

只得20歲的歸南茜（IG@nancykwai）曾因拍大金冷氣電視廣告而受到網民關注，獲封為仙氣女神。
只得20歲的歸南茜（[email protected]）曾因拍大金冷氣電視廣告而受到網民關注，獲封為仙氣女神。
YOLO的練習曲｜首集Candy打頭陣 爾君打怪獸 Jeannie壓軸穿越時空
除了拍過多個廣告外，Nancy又擔任過洪嘉豪〈自問自答〉和Dear Jane〈未開始已經結束〉的MV女主角。
YOLO的練習曲 ViuTV新女團節目
此外歸南茜亦曾做過Dear Jane專輯《LIMERENCE》的封面女郎。

第5集（4月9日）主角：Jeannie

第5集主題︰搞笑空想

內容：主角們即將開記招發佈新歌，其中一名隊友卻因失眠墮入一個不存在的時空。

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22歲Jeannie（[email protected]）五官標緻，身材亦好平均，有不少粉絲都跟據她的IG帳號叫她「kayan9896」。
Jeannie：@kayan9896
Jeannie早前因為拍檔游學修及林家熙（Locker）演出「試當真」短片《唔通佢有男朋友》而爆紅，更被網民封為「港版周子瑜」。
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模特兒出身的Jeannie又曾拍過電視廣告，及演出過香港Rapper「Tyson Yoshi」〈Something〉的MV，近日她更成為MIRROR成員陳卓賢(Ian)新歌MV女主角。

8男伴女團

除了20位女神外，5集劇情中還會有至少8位男角出現，包括「豪哥」蘇致豪、黃劍文（Kimman）、黃溢濠、歐鎮灝（George）、鍾諾言（NY）、林躍翰（John）、謝嘉浩（Mark）及泰倫斯（Terence）。

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豪哥 蘇致豪（[email protected]_sochiho）。
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Kimman 黃劍文（[email protected]）。
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黃溢濠（[email protected]）。
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George 歐鎮灝（[email protected]）。
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NY 鍾諾言（[email protected]）、John 林躍翰（[email protected]）、Mark 謝嘉浩（[email protected]_tkh）、Terence 泰倫斯（[email protected]_theterence_）。

此外YOLO亦為節目灌錄了新曲〈選擇困難〉作為節目主題曲：

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