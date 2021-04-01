YOLO的練習曲｜首集Candy打頭陣 爾君打怪獸 Jeannie壓軸穿越時空

ViuTV將於下周二（4月6日）踏入開台第5個年頭，因此ViuTV特別製作了一個五周年特備節目《5周年別注：YOLO的練習曲》，並將於下周一（5日）起一連五日晚上11時播映，作為五周年的小回顧，這個節目最大亮點是集齊20位深受網民愛戴的高顏值人氣女神演出，每一集都會搵來其中一位女神擔正做主角，首集就由Candy（黃曉文）負責打頭陣，演繹女團成員的成長故事！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖