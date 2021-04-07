YOLO的練習曲｜24歲Jessica陳苡臻IG粉絲逾12萬 曾迷戀吳亦凡 被指貌似某AV女優

近日正在ViuTV熱播的台慶劇《5周年別注：YOLO的練習曲》中，由Jessica（陳苡臻）主演「愛情故事」受到不少粉絲讚賞，在現實中她作為YouTube頻道《試當真》人氣成員，IG追隨者多達12萬，被封為「理想型女友」的她原來已有個拍拖逾六年的男友，她更自爆中學時代曾迷戀韓國男團EXO前成員吳亦凡（Kris），其IG帳號亦因此帶有Kris的名字⋯⋯

文：東方新地｜圖：ViuTV劇照及陳苡臻IG圖片