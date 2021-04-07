YOLO的練習曲｜24歲Jessica陳苡臻IG粉絲逾12萬 曾迷戀吳亦凡 被指貌似某AV女優
近日正在ViuTV熱播的台慶劇《5周年別注：YOLO的練習曲》中，由Jessica（陳苡臻）主演「愛情故事」受到不少粉絲讚賞，在現實中她作為YouTube頻道《試當真》人氣成員，IG追隨者多達12萬，被封為「理想型女友」的她原來已有個拍拖逾六年的男友，她更自爆中學時代曾迷戀韓國男團EXO前成員吳亦凡（Kris），其IG帳號亦因此帶有Kris的名字⋯⋯
文：東方新地｜圖：ViuTV劇照及陳苡臻IG圖片
Jessica 陳苡臻分享戀愛經驗
Jessica（陳苡臻）日前在ViuTV台慶劇《5周年別注：YOLO的練習曲》第2集中，以「Taste of Love」為主題，演繹虛構的戀愛故事，獲粉絲大讚演技自然。
被指貌似大槻響
Ca姐是YouTube頻道《試當真》的幕前演員，去年尾演出短片《教父》，便憑住一對精靈大眼同甜美笑容而人氣急升，大受網友喜愛，更獲讚為「理想女友型」，亦有粉絲指她貌似日本AV女優大槻響。
曾迷戀吳亦凡
Ca姐曾在IG解答粉絲們對她的好奇提問，原來她的IG帳號起名「krisssica」有個原因，是因為她在中學時代曾迷戀韓國男團EXO前成員吳亦凡（Kris），因此其IG帳號就以「Kris」加上她自己的名字「Jessica」來命名。
鍾意釘耳窿
Ca姐自言好鍾意釘耳窿，最高峰時期有多達七個耳窿，現時有兩個已埋了口，因此只剩下五個耳窿，她笑言：「有機會可能會再釘多啲～」
勤力做Gym
Ca姐又透露自己的瘦身歷程，她指自己本身食量不少，瘦身主要靠堅持做Gym及控制飲食，加上去年生水痘，令她成功將體重Keep住在43KG左右。
甜爆與男友相處秘訣
Ca姐又分享自己和拍拖六年男友的相處秘訣是「信任同陪伴」，她笑言：「我生活大小事都會同佢分享，最鍾意影每餐食咗啲咩，同埋幾忙都好都會抽時間見面。」
城大金融系畢業
2018年大學畢業的Ca姐，又透露自己是以DSE best 5 二十幾分成績直入香港城巿大學，主修金融。而講到未來的發展，Ca姐表示暫時不會開設個人YouTube頻道，但也會多作新嘗試，叫大家拭目以待！