YouTube十大排行榜｜姜濤陳卓賢MV不敵MC張天賦 Do姐人氣勁連奪兩項冠軍

YouTube香港2023年度十大排行榜於12月11日揭榜，榜單包括有音樂影片、熱門影片、熱門創作者及人氣創作者四項，其中MC張天賦力壓一眾MIRROR成員，獲得今年度香港YouTube十大熱門音樂影片第一位，在今年創立個人YouTube頻道的Do姐鄭裕玲，更一舉奪得兩項冠軍，成績彪炳！