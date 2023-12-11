YouTube十大排行榜｜姜濤陳卓賢MV不敵MC張天賦 Do姐人氣勁連奪兩項冠軍
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YouTube香港2023年度十大排行榜於12月11日揭榜，榜單包括有音樂影片、熱門影片、熱門創作者及人氣創作者四項，其中MC張天賦力壓一眾MIRROR成員，獲得今年度香港YouTube十大熱門音樂影片第一位，在今年創立個人YouTube頻道的Do姐鄭裕玲，更一舉奪得兩項冠軍，成績彪炳！
YouTube十大排行榜｜MC張天賦《世一》MV登頂
去年香港YouTube的「年度十大熱門音樂影片（MV）」排行榜中，十首MV全是廣東歌，其中5首由MIRROR成員姜濤、Ian 陳卓賢、Edan 呂爵安和 Anson Lo 盧瀚霆稱霸，並由姜濤《鏡中鏡》MV奪得第1名，今年則形勢大變，多了3首外語歌，MIRROR成員亦只有4首MV上榜，分別屬於姜濤、Ian 陳卓賢和 Edan 呂爵安，獨缺去年有上榜的Anson Lo，而榜首則由 MC 張天賦 的《世一》MV奪得，這部MV於今年1月推出，至今Views數已有近850萬，其另一首《抽》MV亦打入了第7位。
YouTube香港2023年度十大熱門音樂影片：
- MC張天賦《世一》
- 姜濤《Dummy》
- Ian陳卓賢《再見、寧靜海》
- Jisco 《Flower》
- YOSASOBI 《アイドル》
- 張敬軒《隱形遊樂場》
- MC張天斌《抽》
- 姜濤《追》
- Edan呂爵安《LOVERSE》
- IVE 《아이브 1 AM 》
YouTube十大排行榜｜Do姐連奪兩項冠軍
此外作為新晉YouTube創作者的Do姐鄭裕玲，今年更擊敗眾多人氣YouTube頻道，以在今年6月創立的YouTube頻道《The Do Show》，連奪「年度十大熱門創作者」及「年度十大人氣創作者」兩個項目的第一名，當中Do姐獨家專訪何超儀的影片，更成為年度十大熱門影片第5位，成績非常突出！
原來「熱門創作者」排行榜是根據2023年期間於香港獲得的訂閱人數來排名，而「人氣創作者」則要加上一個條件，就是在香港獲得的訂閱人數較去年同期增長200%或以上，而《The Do Show》創立僅約半年，已有超過22萬人訂閱。
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撰文：東方新地圖片來源：《世一》MV截圖、《Dummy》MV截圖、《The Do Show》影片截圖