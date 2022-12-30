YouTube年度十大影片 試當真、微辣不敵余德丞鄭中基 MV榜繼續由MIRROR稱霸
YouTube年度十大熱門影片 余德丞離巢排第二
今次YouTube的2022年度十大排行榜，是統計在2022年1月1日至10月30日期間香港人觀看影片的數據，其中熱門影片的排行，並不包括各種官方MV、YouTube Shorts影片、電影/遊戲/產品預告、或以兒童為目標受眾的影片。若同一個創作者或頻道有多於一項影片入圍，則名列其中觀看次數最高的一項，影片榜以一個創作者或頻道入圍一項影片為原則，同時這個數據，並不包含付費觀看次數和相關影片的觀看次數。
- YouTube香港2022年度十大熱門影片：
- 80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周／Mill MILK
- 【突發】約滿 TVB！今天我正式離開了！！／余德丞 Dickson Yu
- 一人一個工人姐姐之匪夷所思 姐姐因咩事講粗口問候我？落雨天點解要收埋自己呢？！其實我個姐姐最精彩／機動電視台RTV
- 【雖然被警告不要說】但是我還是決定公開這一期／老高與小茉 Mr & Mrs Gao
- 英國爺爺奶奶第一次看孫兒會有甚麼反應？／The Reynolds Family
- Cheapest Private Room on Japan’s Overnight Sleeper Train／Travel Alone Idea
- 《尋找他媽的故事2之大英帝國點L樣》第一集免費足本播放／杜汶澤喱騷 Chapman To’s Lateshow
- 試映劇場《鎅刀竊賊》／試當真Trial & Error
- 【微辣遊戲王 – 我想溝你】193兄妹來襲，創意撩人情話再度升級！Rachel不敢直視三爺，三爺與Yelo竟以老公老婆相稱！？／微辣 Manner
- 《聲生不息》第1期 完整版：新老歌手同台飙歌致敬經典！周筆暢超颯舞台律動感拉滿！／湖南衛視芒果TV官方頻道 China HunanTV Official Channel
林子祥、葉蒨文帶挈《聲生不息》打入十大
湖南衛視芒果TV官方頻道的《聲生不息》第1期 完整版，有重量級的林子祥、葉蒨文做嘉賓，成功拉高Views數，由今年4月上架，至今已有超過350萬Views，不過扣除付費和相關影片的Views數後，只打入「YouTube香港2022年度十大熱門影片」的第10位：
193兄妹助微辣上榜
微辣一向粉絲眾多，但今年最高Views數的影片竟是搵193兄妹做嘉賓玩遊戲的影片，自今年2月上架，至今Views數已有89萬，在十大榜中排行第9：
試當真片講出香港人心聲
人氣YouTube頻道試當真今年最高Views數的影片是試映劇場《鎅刀竊賊》，由游學修和朱栢謙主演，講述笨賊打劫食肆事敗落網，被店員持斬雞刀追擊的故事，雖然全片冇女，但由於故事對白講出了不少香港人心聲，自今年3月上架，至今已有逾70萬Views數，在十大榜中排行第8：
杜汶澤訪英令網民眼濕濕
杜汶澤喱騷的《尋找他媽的故事2之大英帝國點L樣》，由杜汶澤帶領混血肥仔走訪英國各大地區，不少網民都大讚在影片中睇到香港人到英國的真實感受，更有網民話睇到眼濕濕！影片第一集自今年6月上架，至今已有逾119萬Views數，在十大榜中排行第7：
港人愛看溫情與外遊片
港人也愛觀看溫情與外遊，其中「The Reynolds Family」的《英國爺爺奶奶第一次看孫兒會有什麼反應？》，及旅遊頻道「Travel Alone Idea」的日本旅行影片《Cheapest Private Room on Japan’s Overnight Sleeper Train 》，就分別上榜，排名第5位和第6位，此外「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」講述外星人傳聞的影片《【雖然被警告不要說】但是我還是決定公開這一期》，亦成功打入第4位：
鄭中基講外傭吸引過百萬人收睇
鄭中基成立的YouTube頻道「機動電視台RTV」，今次上榜的影片是《一人一個工人姐姐之匪夷所思 姐姐因咩事講粗口問候我？落雨天點解要收埋自己呢？！其實我個姐姐最精彩》，自今年1月上架，至今已吸引超過131萬人觀看，並成功打入十大榜第3位：
余德丞離巢多人撐
余德丞離巢TVB後主力經營YouTube頻道，其在今年5月上架的《【突發】約滿 TVB！今天我正式離開了！！》，剖白了他離巢的心路歷程、Last day執嘢走的經過及未來的打算等，就成功吸引了過百萬人觀看，並名列十大排行榜第2位：
80後情侶大澳生活片奪冠
日常及生活趣聞以至人和社區的故事均受港人歡迎，今年榮登「YouTube香港2022 年度十大熱門影片」榜首的是「Mill MILK」的《80後情侶居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周》，影片名字非常長，足有70隻字，影片自今年6月上架，至今已有超過145萬人觀看：
YouTube年度十大熱門音樂影片 唔計付費廣告姜濤奪冠
「YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片」今年榜上有名的都是香港歌手及本地音樂，所計算數據僅包括2022年歌手或創作者正式發行的音樂影片（MV），在香港所獲得的觀看次數排名，其中不包含海外及付費廣告觀看次數。
- YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片：
- 姜濤 Keung To《鏡中鏡》Official Music Video／MIRROR
- Ian 陳卓賢《留一天與你喘息》Official Music Video／MIRROR
- 姜濤 Keung To《作品的說話》Official Music Video／MIRROR
- MC 張天賦 – 老派約會之必要 A Gentleman’s Guide to Old-Fashioned Dating（Official Music Video）／MC 張天賦
- 古巨基 Edan 呂爵安《飄流教室》（Floating Classroom） [Official MV]／古巨基 Leo Ku
- MC 張天賦 – 小心地滑 Caution Wet Floor（Official Music Video）／MC 張天賦
- Anson Lo 盧瀚霆《Mr. Stranger》Official Music Video／MIRROR
- 林家謙 Terence Lam《某種老朋友》（Official Video）／林家謙 Terence Lam
- Edan 呂爵安《Elevator》Official Music Video／MIRROR
- 張敬軒 Hins Cheung《賽勒斯的愛》（Cherlas） [Official MV]／張敬軒 Hins Cheung
張敬軒《賽勒斯的愛》打入十大
張敬軒的《賽勒斯的愛》自今年5月在YouTube上架，數據計到10月30日，只有短短5個月的時間，亦成功登上了十大熱門MV排行榜：
古巨基孖Edan呂爵安齊上榜
計埋同古巨基合唱的《飄流教室》，Edan呂爵安今年共有1.5首MV上榜，其中4月上架的《Elevator》排第9位，6月上架的《飄流教室》更排到第5位：
林家謙冇樣睇MV人氣高
林家謙在2月上架的《某種老朋友》MV全程冇樣睇純聽歌，都排名第8：
Anson Lo排名第7
Anson Lo 盧瀚霆的《Mr. Stranger》MV自今年2月上架，排名第7：
MC張天賦後來居上
MC張天賦今年有兩首MV上榜，分別是排名第6的《小心地滑》和排名第4的《老派約會之必要》，其中《小心地滑》自今年4月上架，《老派約會之必要》則是在今年7月，由上架到10月30日，只有不足3個月：
Ian陳卓賢排名第2
Ian陳卓賢的《留一天與你喘息》MV自今年2月上架，至今已有超過1,748萬Views數，在扣除海外及付費廣告觀看次數後，仍排名第2：
姜濤兩歌上榜兼奪冠
姜濤一共有兩首MV上榜，分別是《鏡中鏡》和《作品的說話》，其中1月上架的《鏡中鏡》，至今有逾1,200萬Views數，在扣除海外及付費廣告觀看次數後，成功奪冠，而《作品的說話》自4月上架，至今Views數也有逾1,100萬，在 「YouTube香港2022年度十大熱門音樂影片」中排名第3：
YouTube年度熱門創作者及人氣創作者 鄭中基再上榜
「熱門創作者」排行榜是根據2022年期間於香港獲得的訂閱人數來排名，而「人氣創作者」則要加上一個條件，就是在香港獲得的訂閱人數較去年同期增長200%或以上。兩者均不包含藝人、品牌、傳媒及兒童為目標受眾的頻道。若創作者的主頻道入圍，其子頻道則不計算在內。今年由「Channel C HK」同時包辦年度熱門創作者及人氣創作者榜首，鄭中基的機動電視台RTV則繼打入「十大熱門影片」排行榜後又再上榜，今次排行第4。
- YouTube香港2022年度十大熱門創作者：
- Channel C HK
- Mill MILK
- 風雲谷 Whirling Clouds Valley
- 機動電視台RTV
- 米紙
- 老高與小茉 Mr & Mrs Gao
- Ricky講煮講食
- 瑪姬英文 English with Maggie
- 綠豆 Green Bean Media
- The Reynolds Family
- YouTube香港2022年度十大人氣創作者：
- Channel C HK
- 風雲谷 Whirling Clouds Valley
- Ricky講煮講食
- 8號電影院 – HK Movie
- 綠豆 Green Bean Media
- The Reynolds Family
- Dr. Joe Wong
- REV Channel
- 黃師傅設計工作坊
- 樹洞香港·心理學知識TreeholeHK
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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