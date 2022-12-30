YouTube年度十大影片 試當真、微辣不敵余德丞鄭中基 MV榜繼續由MIRROR稱霸

YouTube香港近日公布2022年度十大排行榜，名單分為熱門影片、MV以及人氣和熱門創作者，其中十大MV排行榜中，MIRROR成員包辦了5.5個席位，而在十大影片排行榜中，人氣YouTube頻道試當真和微辣影片，排名都在余德丞、鄭中基等藝人拍攝的影片之後。