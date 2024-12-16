YouTube十大排行榜｜洪嘉豪《黑玻璃》與雲浩影翻唱作品雙雙奪冠
洪嘉豪《黑玻璃》與雲浩影翻唱作品雙雙奪冠
洪嘉豪的《黑玻璃》MV自上架以來，已經累積了超過880萬的觀看次數，並在十大熱門音樂影片中排名第一。而雲浩影的翻唱版本也不遑多讓，同樣在十大熱門影片中榮登榜首。除此之外，其他本地歌手的音樂影片也表現出色，佔據了音樂影片榜單的九席。其中，姜濤的三首歌曲「好得太過份」、「黑月」及「Every Single Time」分別位列第五、第六和第九。
其他音樂影片榜單亮點
除了洪嘉豪和姜濤之外，其他歌手的作品也在榜單上有亮眼的表現：MC 張天賦與陳蕾合唱的《永久損毀》排名第二；周殷廷的《三生有幸》排名第三；張敬軒的《青春告別式》排名第四；Kiri T的《至少做一件離譜的事》排名第七；MC 張天賦的《隔牆有耳》排名第八；韓國女團ILLIT的《Magnetic》排名第十。
熱門創作者與影片類型多元化
在「年度十大熱門創作者」的榜單上，翁靜晶主理的「危險人物 Dangerous Person 2.0」位居第一。其他創作者如「我要做富翁」、「Mill MILK」等也位列前茅。此外，今年的十大熱門影片中，有七條是現場音樂表演的輯錄，顯示出音樂類型的影片依然受到觀眾的喜愛。
YouTube香港2023年度十大排行榜於12月11日揭榜，榜單包括有音樂影片、熱門影片、熱門創作者及人氣創作者四項，其中MC張天賦力壓一眾MIRROR成員，獲得今年度香港YouTube十大熱門音樂影片第一位，在今年創立個人YouTube頻道的Do姐鄭裕玲，更一舉奪得兩項冠軍，成績彪炳！
YouTube十大排行榜2023｜MC張天賦《世一》MV登頂
2022年香港YouTube的「年度十大熱門音樂影片（MV）」排行榜中，十首MV全是廣東歌，其中5首由MIRROR成員姜濤、Ian 陳卓賢、Edan 呂爵安和 Anson Lo 盧瀚霆稱霸，並由姜濤《鏡中鏡》MV奪得第1名，2023年則形勢大變，多了3首外語歌，MIRROR成員亦只有4首MV上榜，分別屬於姜濤、Ian 陳卓賢和 Edan 呂爵安，獨缺去年有上榜的Anson Lo，而榜首則由 MC 張天賦 的《世一》MV奪得，這部MV於今年1月推出，至今Views數已有近850萬，其另一首《抽》MV亦打入了第7位。
YouTube香港2023年度十大熱門音樂影片：
- MC張天賦《世一》
- 姜濤《Dummy》
- Ian陳卓賢《再見、寧靜海》
- Jisco 《Flower》
- YOSASOBI 《アイドル》
- 張敬軒《隱形遊樂場》
- MC張天斌《抽》
- 姜濤《追》
- Edan呂爵安《LOVERSE》
- IVE 《아이브 1 AM 》
YouTube十大排行榜｜Do姐連奪兩項冠軍
此外作為新晉YouTube創作者的Do姐鄭裕玲，今年更擊敗眾多人氣YouTube頻道，以在2023年6月創立的YouTube頻道《The Do Show》，連奪「年度十大熱門創作者」及「年度十大人氣創作者」兩個項目的第一名，當中Do姐獨家專訪何超儀的影片，更成為年度十大熱門影片第5位，成績非常突出！
原來「熱門創作者」排行榜是根據2023年期間於香港獲得的訂閱人數來排名，而「人氣創作者」則要加上一個條件，就是在香港獲得的訂閱人數較去年同期增長200%或以上，而《The Do Show》創立僅約半年，已有超過22萬人訂閱。