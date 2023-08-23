Edan呂爵安新「E女郎」曝光 靚女YouTuber柿柿仲係大學師妹
廣告
MIRROR成員Edan呂爵安個人演唱會開騷在即，仍抽空製作了兩首全新歌曲先後推出。其中一首《Again!》找來膠戰成員兼靚女YouTuber參與，網民即發現呢位靚女YouTuber原來就係柿柿。
靚女YouTuber柿柿係Edan大學同系師妹
新歌《Again!》找來膠戰成員岑珈其、徐浩昌（肥腸）及黃正宜（阿正）一同拍攝MV，送上驚喜與笑彈。另外，今次都有「E女郎」參與，她就是靚女YouTuber柿柿。Edan在IG story發文感謝她客串MV，更表示覺得柿柿好有日系feel，大讚她做得好好，Edan仲自爆同柿柿係大學同系師兄妹嚟！
靚女YouTuber柿柿黑歷史被翻出！
擁有約7.8萬訂閱人數的YouTuber柿柿。其頻道首支影片在2021年10月13日發布，內容正正是當時爆紅的Netflix韓劇《魷魚遊戲》的影集分析。之後柿柿在YouTube上發布的影片都多為生活類以及影視類別，都相當多元化。
短髮白滑版Kayan9896
柿柿擁有不錯的顏值，其樣貌乍看之下有啲「短髮白滑版Kayan9896」的感覺，而且亦都有「日本妹」的味道。她的IG亦擁有1.8萬的追蹤者，平時會發布一些搞笑日常之外，都時常放美照，整體風格都相當不錯。
網民認出柿柿係「雪姨嘅人」？
不過有網民秒速就將柿柿的黑歷史翻出，先是有網民指她是另一名因「盆菜事件」而名利盡失的雪姨旗下的Youtuber，而且之前頻道更有與雪姨一同出鏡的影片，不過不知是否已經刪走。亦有人指柿柿之前是雪姨的剪片師，直言：「雪姨啲片佢剪，所以自己啲片節奏effect都同雪姨啲一樣。」，亦有人指柿柿的影片差不多都是賣廣告。有網民就話柿柿的影片太過「標題黨」，其內容不符合預期。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]，YouTube@柿柿 chichi