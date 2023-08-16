YouTuber林樂儀拍廢攝片惹官非 頻頻bra top上陣盡顯曲綫身形

山系YouTuber林樂儀與男友遭控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」，事緣二人涉擅自闖入已停止運作逾10年的芝麻灣及芝新懲教所拍攝。昨（15日）在西九龍裁判法院提堂，二人暫毋須答辯，案件押後至10月24日再訊，期間被告准以500元保釋。