YouTuber林樂儀拍廢攝片惹官非 頻頻bra top上陣盡顯曲綫身形
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山系YouTuber林樂儀與男友遭控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」，事緣二人涉擅自闖入已停止運作逾10年的芝麻灣及芝新懲教所拍攝。昨（15日）在西九龍裁判法院提堂，二人暫毋須答辯，案件押後至10月24日再訊，期間被告准以500元保釋。
林樂儀IG發文：不會放棄
林樂儀在IG亦透露「案件仍在調查中，不方便講太多」她亦在IG Story 補充說：「拍咗兩年幾，探索香港廢墟嘅地方原來咁多」又指自己每次拍攝「又曬又熱又多蚊」，而且通宵做資料搜集，目的是希望更多人關注保育，又指不會因此放棄。
林樂儀上山下海樣樣有
林樂儀平日在YouTube頻道約9萬subscribers，影片圍繞行山、露營、發掘香港秘景為主，另外IG約3.2萬followers，亦有晒出不少性感相，上山下海樣樣有，經常bra top上陣盡顯曲綫身形，非常吸睛！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@katelamlokyee