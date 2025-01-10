Yoyo葛綽瑤撞樣豬仔錢罌登熱搜榜首 網民力推圈中潛力爭封號女藝人

ViuTV劇集《無用的謊言》正在熱播中，劇中緊湊嘅劇情除咗引起唔少網民討論外，女主角Yoyo葛綽瑤近日更意外成為熱搜榜榜首！皆因Yoyo被指撞樣豬仔錢罌，引起唔少網民關注，不過大家討論之餘，更力推多幾位圈中可以力爭豬仔錢罌封號嘅女藝人……

