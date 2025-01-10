Yoyo葛綽瑤撞樣豬仔錢罌登熱搜榜首 網民力推圈中潛力爭封號女藝人
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ViuTV劇集《無用的謊言》正在熱播中，劇中緊湊嘅劇情除咗引起唔少網民討論外，女主角Yoyo葛綽瑤近日更意外成為熱搜榜榜首！皆因Yoyo被指撞樣豬仔錢罌，引起唔少網民關注，不過大家討論之餘，更力推多幾位圈中可以力爭豬仔錢罌封號嘅女藝人……
葛綽瑤新劇意外撞樣豬仔錢罌
葛綽瑤在劇集《無用的謊言》中飾演陸芊雨，雖然Yoyo在劇中嘅演技獲唔少觀眾讚好，但係近日專頁「中女講呢啲」就以：「唔知點解…成日覺得葛綽瑤個樣好似豬仔錢罌」為題，發布了1張葛綽瑤與豬仔錢罌嘅對比圖，引起網民熱議。
對於葛綽瑤撞樣豬仔錢罌一事，唔少網民都直言係褒唔係貶：「好順眼，有觀眾緣」、「呢啲係膠原蛋白，唔好羨慕！」、「邊個係豬仔錢罌？ 明明四個都係yoyo」、「眼大大圓轆轆好可愛」、「完全唔係貶義！係褒！」
葛綽瑤豬仔錢罌火速登熱搜榜
對於「葛綽瑤個樣好似豬仔錢罌」嘅話題，除咗帖文引起網民熱議外，話題更火速登上Google熱搜榜！現時無論輸入「豬仔」或「yoyo」等關鍵字，相關搜尋嘅首位都係「豬仔錢罌 yoyo」，搞到發起討論嘅版主都話今次真係玩大咗！
網民連環推娛樂圈豬仔錢罌候選人
雖然唔少網民都認為葛綽瑤撞樣豬仔錢罌，但係就有人指出TVB嘅2位小花都有幾分相似：「照呢個定論嘅話區明妙都好似豬仔錢罌」、「Yoyo好可愛！成日覺得佢同戴祖儀好似」，爆笑演變成娛樂圈豬仔錢罌選舉！
撰文：東方新地圖片來源：threads@whatwomendiscuss、ViuTV、ig@yoyo_kot、ig@miumiu__au、ig@joeythyee、網上圖片