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15歲鍾柔美被爆戀28歲Eden 網友列舉5大證據 Yumi親自開腔回應

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年僅15歲的Yumi（鍾柔美）近日傳出戀上28歲Super Tiger成員Eden（劉展霆），網民列舉5大證據，力證兩人戀情屬實，引起Yumi和Eden粉絲熱烈討論，Yumi在其IG Live開腔回應。

Yumi鍾柔美 與Eden二傳緋聞

鍾柔美Yumi之前同Eden合作拍攝劇集《青春本我》時，曾被網民拍到穿上校服一同逛街的照片，網上引起熱討高度關注呢段緋聞，不過其後兩人澄清當時只在拍劇。近日Yumi和Eden緋聞再翻叮，更有網民列出多項鐵證，戀情更加似層層！

鍾柔美 無綫有意打造鍾柔美做跳唱歌手，其首支個人單曲《Breakin
無綫有意打造鍾柔美做跳唱歌手，其首支個人單曲《Breakin’ My Heart》已破115萬點擊。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 Yumi和Eden之前曾因這張路拍照傳出過緋聞，不過雙方好快就澄清當日只係拍劇。
Yumi和Eden之前在網上被瘋傳的照片因而鬧緋聞，不過雙方好快就澄清當時只係拍劇。（圖片來源：討論區截圖）
鍾柔美 Yumi在《青春本我》與Eden有不少對手戲，私下亦有不少互動。
Yumi在《青春本我》與Eden有不少對手戲，私下亦有不少互動。（圖片來源：[email protected]
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證據1.網民稱目擊Yumi、Eden當街拖手

有網民言之鑿鑿稱曾在銅鑼灣見到Yumi和Eden拖住手行街，但見到有人望，就立即放開手，該名網民更發誓話「我講大話死全家」，不過仍被不少網友反駁，指「冇圖講咩都得」、「冇相你話153同193打茄輪都得」等等。

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（圖片來源：討論區截圖）
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鍾柔美 Yumi被指同Eden當街拖手。
Yumi被指同Eden當街拖手。（圖片來源：[email protected]
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證據2.聲夢Group友指兩人互動頻密

有網友在討論區中上載了多張「聲學」TG Group中的Cap圖，圖中可見一班「聲夢」粉絲正在為Yumi和Eden的緋聞議論紛紛，其中更有粉絲指出兩人在IG上互動頻密，仲曾經一齊開過抖音。

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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）
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證據3.疑開情侶IG

Yumi和Eden同月同日都係12月21日生日，有網友發現一個以這組數字為名的私人IG帳戶「1221.x1221」，只Follow了Eden和Yumi帳戶，猜測這個是兩人的情侶IG，不過亦有網友指這個所謂情侶IG，只得Eden一個人主動去Follow，可能只是Eden單方面追求Yumi。

鍾柔美 呢個「「1221.x1221」 帳戶，Eden都有follow﹗
呢個「「1221.x1221」 帳戶，Eden都有follow﹗（圖片來源：討論區截圖）
鍾柔美 帳戶「「1221.x1221」都有follow鍾柔美。
帳戶「「1221.x1221」都有follow鍾柔美。（圖片來源：討論區截圖）
鍾柔美 早前上《博愛歡樂傳萬家》表演，Eden曾晒出與Yumi的合照。
月前《博愛歡樂傳萬家》，Eden曾晒出與Yumi的合照。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 兩人仲孖住一齊同麥秋成合照。
兩人仲孖住一齊同麥秋成合照。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：討論區截圖）
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（圖片來源：討論區截圖）

證據4. Eden獲批可follow鍾柔美私人IG

網友又上載Cap圖，指在「聲夢」的TG Group中，有粉絲力證在眾多《青春本我》演員入面，只得Eden一個Follow到這個據稱是Yumi私人的IG帳戶。

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鍾柔美 鍾柔美是《聲夢傳奇》中最跳得﹗
鍾柔美是《聲夢傳奇》中最跳得﹗（圖片來源：[email protected]

5.Eden情人節抱Yumi隻豬

今年情人節，Eden曾在社交網晒出兩張在海傍拍攝的相片，一張是他抱著一隻豬豬公仔的相，另一張則是兩隻手各拿著一支軟雪糕的相，而眼利粉絲指這隻豬豬公仔，Yumi在《青春本我》中都抱過。

鍾柔美 Eden曾抱著一隻豬豬公仔祝大家情人節快樂。
Eden曾抱著一隻豬豬公仔祝大家情人節快樂。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 Yumi在《青春本我》中都抱過這隻豬豬公仔。
Yumi在《青春本我》中都抱過這隻豬豬公仔。（圖片來源：《青春本我》截圖）
鍾柔美 此外Eden又上載了一張兩隻手各揸住一支軟雪糕的相片。
此外Eden又上載了一張兩隻手各揸住一支軟雪糕的相片。（圖片來源：[email protected]

Yumi開腔回應緋聞：我冇時間做其他嘢

網民證據愈舉愈多，討論愈來愈多，鍾柔美親自在其IG Live中開腔回應：「我依家專注學業同追夢（唱歌），冇時間做其他嘢！」似在回應傳到「㷫烚烚」的緋聞。此外網友又翻找出Yumi早前在節目上的片段，當時她曾透露自己仲係「A0」。

鍾柔美 網友Yumi在Live中澄清自己冇拍拖。
網友指Yumi在Live中澄清自己冇拍拖。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：討論區截圖）

Eden參加《盛·舞者》入行

現年28歲Eden是TVB限定男團「Super Tiger」的成員，於去年參加真人騷比賽節目《盛·舞者》，落敗之後簽入TVB，除了有份演出《青春本我》外，又曾在節目《不可能任務》中，挑戰做龍虎武師。

鍾柔美 MIRROR有Edan呂爵安，SuperTiger有Eden劉展霆。
MIRROR有Edan呂爵安，SuperTiger有Eden劉展霆。（圖片來源：YouTube截圖）
鍾柔美 許俊豪 TVB「期間限定」的男團「Super Tiger」成員包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳。
TVB「期間限定」的男團「Super Tiger」成員包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳。（圖片來源：[email protected]
鍾柔美 Eden與Yumi同樣是跳得之人，擅長跳地板舞的Eden，曾在《盛·舞者》中大騷肌肉和紋身。
Eden與Yumi同樣是跳得之人，擅長跳地板舞的Eden，曾在《盛·舞者》中大騷肌肉和紋身。（圖片來源：[email protected]

母親經營海鮮批發店

Eden現實中是銅鑼灣一間海鮮批發店的太子爺，不時會在社交網上為母親何雅菁（Cathy）的海鮮批發店做生招牌賣廣告。Eden出身自單親家庭，由任職海鮮買手的母親獨力湊大，據知其母親除了在銅鑼灣經營海鮮批發店外，又在灣仔鵝頸橋街市擁有三個海鮮檔。

鍾柔美 Eden同母親Cathy感情親厚，Cathy同Yumi的IG都有互相Follow對方。
Eden同母親Cathy感情親厚，Cathy同Yumi的IG都有互相Follow對方。（圖片來源：[email protected]_seafood）

又關呂爵安事？

不過由於名有相似，不少網友都話見到Yumi同Eden傳緋聞的標題，以為係講緊Edan呂爵安，嚇親大家以為ViuTV同大台要「聯婚」！

鍾柔美 Edan躺著也中槍！
Edan躺著也中槍！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、討論區截圖

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