15歲鍾柔美被爆戀28歲Eden 網友列舉5大證據 Yumi親自開腔回應
Yumi鍾柔美 與Eden二傳緋聞
鍾柔美Yumi之前同Eden合作拍攝劇集《青春本我》時，曾被網民拍到穿上校服一同逛街的照片，網上引起熱討高度關注呢段緋聞，不過其後兩人澄清當時只在拍劇。近日Yumi和Eden緋聞再翻叮，更有網民列出多項鐵證，戀情更加似層層！
證據1.網民稱目擊Yumi、Eden當街拖手
有網民言之鑿鑿稱曾在銅鑼灣見到Yumi和Eden拖住手行街，但見到有人望，就立即放開手，該名網民更發誓話「我講大話死全家」，不過仍被不少網友反駁，指「冇圖講咩都得」、「冇相你話153同193打茄輪都得」等等。
證據2.聲夢Group友指兩人互動頻密
有網友在討論區中上載了多張「聲學」TG Group中的Cap圖，圖中可見一班「聲夢」粉絲正在為Yumi和Eden的緋聞議論紛紛，其中更有粉絲指出兩人在IG上互動頻密，仲曾經一齊開過抖音。
證據3.疑開情侶IG
Yumi和Eden同月同日都係12月21日生日，有網友發現一個以這組數字為名的私人IG帳戶「1221.x1221」，只Follow了Eden和Yumi帳戶，猜測這個是兩人的情侶IG，不過亦有網友指這個所謂情侶IG，只得Eden一個人主動去Follow，可能只是Eden單方面追求Yumi。
證據4. Eden獲批可follow鍾柔美私人IG
網友又上載Cap圖，指在「聲夢」的TG Group中，有粉絲力證在眾多《青春本我》演員入面，只得Eden一個Follow到這個據稱是Yumi私人的IG帳戶。
5.Eden情人節抱Yumi隻豬
今年情人節，Eden曾在社交網晒出兩張在海傍拍攝的相片，一張是他抱著一隻豬豬公仔的相，另一張則是兩隻手各拿著一支軟雪糕的相，而眼利粉絲指這隻豬豬公仔，Yumi在《青春本我》中都抱過。
Yumi開腔回應緋聞：我冇時間做其他嘢
網民證據愈舉愈多，討論愈來愈多，鍾柔美親自在其IG Live中開腔回應：「我依家專注學業同追夢（唱歌），冇時間做其他嘢！」似在回應傳到「㷫烚烚」的緋聞。此外網友又翻找出Yumi早前在節目上的片段，當時她曾透露自己仲係「A0」。
Eden參加《盛·舞者》入行
現年28歲Eden是TVB限定男團「Super Tiger」的成員，於去年參加真人騷比賽節目《盛·舞者》，落敗之後簽入TVB，除了有份演出《青春本我》外，又曾在節目《不可能任務》中，挑戰做龍虎武師。
母親經營海鮮批發店
Eden現實中是銅鑼灣一間海鮮批發店的太子爺，不時會在社交網上為母親何雅菁（Cathy）的海鮮批發店做生招牌賣廣告。Eden出身自單親家庭，由任職海鮮買手的母親獨力湊大，據知其母親除了在銅鑼灣經營海鮮批發店外，又在灣仔鵝頸橋街市擁有三個海鮮檔。
又關呂爵安事？
不過由於名有相似，不少網友都話見到Yumi同Eden傳緋聞的標題，以為係講緊Edan呂爵安，嚇親大家以為ViuTV同大台要「聯婚」！