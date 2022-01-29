Yumi誓甩王力宏小三惡名 正式提告：李靚蕾法庭見
王力宏與李靚蕾結束8年婚姻，女團BY2的Yumi（孫雨）被捲入其中，更被指與王力宏有超友誼的交往。雖然Yumi曾數度反擊，但李靚蕾卻揚言掌握證據，令事件更引人入勝！而今日（29/1）BY2工作室突然在網上發文向李靚蕾宣戰，指控對方網暴殺人，並已向法院正式提告：「李靚蕾法庭見！」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]2工作室、[email protected]、[email protected]
誓甩王力宏小三惡名
以為王力宏和李靜蕾的離婚風波暫告一段落之際，今日（29/1）女團BY2的Yumi（孫雨）突然透過工作室在網上發文，正式向李靚蕾宣戰！By2工作室在微博發文，及上傳3頁律師聲明，強硬表示「早前，李靚蕾小姐公開影射Yumi介入其婚姻，並索要警方聯繫方式稱要提供證據。事實是：2012年-2013年，Yumi與王力宏正式交往，彼此密友皆知。也從未介入他人的婚姻。面對對質，李靚蕾小姐多次轉移重點，至今仍未提供任何證據。或許因為，警局、法院不比虛擬的網路世界，惡意誤導、捏造證據是犯罪。」
正式提告：李靚蕾法庭見
BY2工作室續稱：「李靚蕾小姐人不在內地，內地警察無法第一時間傳喚。雖然如此，我們積極採取法律行動，終於邁出艱難維權的第一步，現今已向法院提起了訴訟。」同時更聲言不會無視法律，指法律看証據，不是看「小作文」之後又指責李靚蕾：「為了滿足私欲，利用網友帶動輿輪，網暴殺人」。工作室又指即使花多久時間來追究造謠者們的責任也在所不辭：「接下來我們或許要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清，李靚蕾，法庭見！」