Yumi誓甩王力宏小三惡名 正式提告：李靚蕾法庭見

王力宏與李靚蕾結束8年婚姻，女團BY2的Yumi（孫雨）被捲入其中，更被指與王力宏有超友誼的交往。雖然Yumi曾數度反擊，但李靚蕾卻揚言掌握證據，令事件更引人入勝！而今日（29/1）BY2工作室突然在網上發文向李靚蕾宣戰，指控對方網暴殺人，並已向法院正式提告：「李靚蕾法庭見！」