Yumi鍾柔美曝光率低激發「網上尋人記」 暑假前夕進軍小紅書騷舞功
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由炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文四位《聲夢傳奇》學員組成的女團「After Class」，去年正式出道後都有不少個人發展機會，當中炎明熹上位如坐穿梭機，參與內地節目《聲生不息》人氣勁升，姚焯菲亦受無綫力捧工作不斷，Yumi鍾柔美與詹天文就明顯大滯後。最近有不少網民指已有一段時間唔見Yumi現身幕前，更在網上討論區發起尋人啟示，日前Yumi終於蒲頭，在「小紅書」拍勁舞片回饋粉絲。
Yumi變失蹤人口
身為《聲夢傳奇》四小花之一的Yumi鍾柔美，出道後曾有指會被無綫力捧成為新一代跳唱歌手，但自從2月推出個人單曲〈Breakin’ My Heart〉及在《青春本我》演出後，Yumi似乎暫時未有新作，而且仲消聲匿跡一段時間，有不少粉絲擔心Yumi已變成失蹤人口，甚至在網上討論區公開尋人。
網民分析Yumi失蹤原因
15歲Yumi冇見一排，網民表示甚掛念，有人在香港討論區以「Yumi去咗邊」為題開帖，引起一場熱議，有心水清網民表示Yumi只是中三學生，專注學業都好正常，而且每年五、六月都是考試季節，Yumi暫停幕前演出亦好合理；不過亦有網民覺得無綫只偏重力捧炎明熹與姚焯菲的，明顯冷待Yumi。點都好，Yumi上月底都自己在社交網表示剛剛考完試，仲搵前著名女騎師學騎馬，努力增備好自己。
Yumi「小紅書」蒲頭跳勁舞
考完試出關的Yumi，近日在「小紅書」好活躍，她分享了一段跳勁舞的片段，一邊揈頭扭腰、一邊擺動雙手，雖然有網民認為Yumi的舞姿對於只有15歲的她來說太過撩人，不過Yumi跳舞時的確係好charm，粉絲應該都收貨啦！