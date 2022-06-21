Yumi鍾柔美曝光率低激發「網上尋人記」 暑假前夕進軍小紅書騷舞功

由炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文四位《聲夢傳奇》學員組成的女團「After Class」，去年正式出道後都有不少個人發展機會，當中炎明熹上位如坐穿梭機，參與內地節目《聲生不息》人氣勁升，姚焯菲亦受無綫力捧工作不斷，Yumi鍾柔美與詹天文就明顯大滯後。最近有不少網民指已有一段時間唔見Yumi現身幕前，更在網上討論區發起尋人啟示，日前Yumi終於蒲頭，在「小紅書」拍勁舞片回饋粉絲。