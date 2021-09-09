Yumi鍾柔美跳唱《狂野之城》片過2百萬View數 遠勝原唱郭富城 被網民質疑買View
文：東方新地 ｜ 圖：TVB《聲夢傳奇》圖片及影片截圖、《狂野之城》官方MV截圖、紅人堂@YouTube截圖、[email protected]截圖、鍾柔美IG
Yumi 鍾柔美 獲讚係Sammi接班人
Yumi（鍾柔美）曾在無綫選秀比賽節目《聲夢傳奇》中跳唱郭富城的《狂野之城》，獲評判張佳添大讚是Sammi（鄭秀文）接班人及女版郭富城，可以直接出道：「佢有壓台感，Timing、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽：『我Own咗個舞台』。Yumi得14歲，好有前途！」
網友：睇咗最少50+次
除了張佳添外，也有不少網友大讚Yumi的表演「根本就係一個演唱會級數嘅演出」、「又一個無可限量嘅明日之星」、「睇咗最少50+次」、「閃粉灑落一刻，由冰冷AI變為熱情美人的細節轉變好有心思」、「一邊跳一邊唱都可以輕鬆駕馭到，又冇喘氣，真係超班」等等。
Yumi翻唱多View過原唱
Yumi演唱《狂野之城》的影片上架約2個月，近日累計達到217萬View數（觀看次數），超越了原唱郭富城《狂野之城》官方MV的85萬View數，甚至所有版本的View數總和，雖然有網友質疑TVB「買View」，不過亦有網友反撃「翻唱多View過原唱唔罕見」，更指喜愛郭富城的人絕對不會上YouTube觀看低清版MV。
鍾柔美12歲跳唱《花花宇宙》奪冠 幕前經驗豐富
鍾柔美Yumi透露6歲時發覺自己熱愛唱歌、跳舞，故自6歲起參加不同歌唱比賽，至今已參加超過一百場比賽，19年只有12歲的鍾柔美，參加「紅人堂」舉辦的《登堂入室歌唱比賽》，演唱陳慧琳的《花花宇宙》又唱又跳以大熱姿態奪冠。
鍾柔美10歲組女團
有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美是一名中菲混血兒，對表演充滿熱誠，曾是家燕媽媽學校的學員，並組成過組合Honey Bees，跟住薛家燕四出表演，不過鍾柔美後來退團，10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy（簡稱ALBS），而自小高頭大馬的鍾柔美站在團員當中相當突出，更曾翻唱不少歌手的歌曲並拍成MV，當時只有約10歲的Yumi相比同齡較成熟，少女味濃﹗
拍過《城寨英雄》等多套劇集
鍾柔美更有不少拍劇經驗，曾拍過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《與諜同謀》、《親親我好媽》等，又曾拍攝一部關注情緒病患者的微電影，與KC歐瑞偉演兩父女，當時獲歐瑞偉大讚聰明、有天份﹗