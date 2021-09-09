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Yumi鍾柔美跳唱《狂野之城》片過2百萬View數 遠勝原唱郭富城 被網民質疑買View

東方新地 - 娛聞

年僅14歲的《聲夢傳奇》學員Yumi（鍾柔美）不但有「翻版鍾嘉欣」之稱，自6歲起更參加過逾百場大小歌唱比賽，又拍過無綫劇集，年紀小小便有豐富的幕前及舞台演出經驗，她跳唱《狂野之城》的影片近日達到過2百萬View數，勝過原唱郭富城MV的85萬View，但就被網民質疑她買View！

文：東方新地 ｜ 圖：TVB《聲夢傳奇》圖片及影片截圖、《狂野之城》官方MV截圖、紅人堂@YouTube截圖、[email protected]截圖、鍾柔美IG

Yumi 鍾柔美 獲讚係Sammi接班人

Yumi（鍾柔美）曾在無綫選秀比賽節目《聲夢傳奇》中跳唱郭富城的《狂野之城》，獲評判張佳添大讚是Sammi（鄭秀文）接班人及女版郭富城，可以直接出道：「佢有壓台感，Timing、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽：『我Own咗個舞台』。Yumi得14歲，好有前途！」

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評判之一的張佳添大讚Yumi是Sammi的接班人。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》圖片）
張佳添指最正係灑金粉一刻，Yumi的眼神、態度、動作，令人知道她是舞台上的Star。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
張佳添指最正係灑金粉一刻，Yumi的眼神、態度、動作，令人知道她是舞台上的Star。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
Yumi獲導師泳兒教導，在台上展現出「狂野、性感」一面。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
Yumi獲導師泳兒教導，在台上展現出「狂野、性感」一面。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）

網友：睇咗最少50+次

除了張佳添外，也有不少網友大讚Yumi的表演「根本就係一個演唱會級數嘅演出」、「又一個無可限量嘅明日之星」、「睇咗最少50+次」、「閃粉灑落一刻，由冰冷AI變為熱情美人的細節轉變好有心思」、「一邊跳一邊唱都可以輕鬆駕馭到，又冇喘氣，真係超班」等等。

伍仲衡都大讚Yumi可以出道做跳唱歌手，更邀請她和Archie擔任其音樂會嘉賓。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
伍仲衡都大讚Yumi可以出道做跳唱歌手，更邀請她和Archie擔任其音樂會嘉賓。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
有網友大讚Yumi的表演達到演唱會級數，有2百萬View唔出奇。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
有網友大讚Yumi的表演達到演唱會級數，有2百萬View唔出奇。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
不過Yumi話現階段都係覺得讀書最緊要，因此暫時未打算全力做歌手。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
不過Yumi話現階段都係覺得讀書最緊要，因此暫時未打算全力做歌手。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）

Yumi翻唱多View過原唱

Yumi演唱《狂野之城》的影片上架約2個月，近日累計達到217萬View數（觀看次數），超越了原唱郭富城《狂野之城》官方MV的85萬View數，甚至所有版本的View數總和，雖然有網友質疑TVB「買View」，不過亦有網友反撃「翻唱多View過原唱唔罕見」，更指喜愛郭富城的人絕對不會上YouTube觀看低清版MV。

Yumi的《狂野之城》影片上架約2個月，View已超過217萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
Yumi的《狂野之城》影片上架約2個月，View已超過217萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
郭富城《狂野之城》官方MV上架超過5年，View數只有約85萬。（圖片來源：《狂野之城》官方MV截圖）
郭富城在其《狂野之城》官方MV有剝衫晒肌的演出，但MV已上架超過5年，View數只有約85萬。（圖片來源：《狂野之城》官方MV截圖）
而Yumi另一個大受歡迎的影片，是她在決賽當晚跳唱郭富城的《第四晚心情》，View數也有高逾76萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
而Yumi另一個大受歡迎的影片，是她在決賽當晚跳唱郭富城的《第四晚心情》，View數也有高逾76萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）

鍾柔美12歲跳唱《花花宇宙》奪冠 幕前經驗豐富

鍾柔美Yumi透露6歲時發覺自己熱愛唱歌、跳舞，故自6歲起參加不同歌唱比賽，至今已參加超過一百場比賽，19年只有12歲的鍾柔美，參加「紅人堂」舉辦的《登堂入室歌唱比賽》，演唱陳慧琳的《花花宇宙》又唱又跳以大熱姿態奪冠。

聲夢傳奇 鍾柔美
鍾柔美自小習舞，前年參加歌唱比賽獻唱《花花宇宙》贏得冠軍，當時她謙虛表示參加比賽只為攞經驗。（圖片來源：紅人堂@YouTube影片截圖）
聲夢傳奇 鍾柔美
12歲的鍾柔美比賽時正在箍牙，但無損她忘我的演出。（圖片來源：紅人堂@YouTube影片截圖）

鍾柔美10歲組女團

有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美是一名中菲混血兒，對表演充滿熱誠，曾是家燕媽媽學校的學員，並組成過組合Honey Bees，跟住薛家燕四出表演，不過鍾柔美後來退團，10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy（簡稱ALBS），而自小高頭大馬的鍾柔美站在團員當中相當突出，更曾翻唱不少歌手的歌曲並拍成MV，當時只有約10歲的Yumi相比同齡較成熟，少女味濃﹗

聲夢傳奇 鍾柔美
只有10歲的鍾柔美（中）已有兩次組團䌞驗，幕前經驗豐富。 （圖片來源：[email protected]截圖）
聲夢傳奇 鍾柔美
只有10歲的鍾柔美生得高大，樣子也較成熟，在女團中相當突出。（圖片來源：[email protected]截圖）
聲夢傳奇 鍾柔美
組女團之外，鍾柔美又翻唱歌手的歌再拍MV，這首是陳奕迅的《聖誕結》，化妝後的鍾柔美完全不似只有10歲，少女味濃。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

拍過《城寨英雄》等多套劇集

鍾柔美更有不少拍劇經驗，曾拍過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《與諜同謀》、《親親我好媽》等，又曾拍攝一部關注情緒病患者的微電影，與KC歐瑞偉演兩父女，當時獲歐瑞偉大讚聰明、有天份﹗

聲夢傳奇 鍾柔美
《城寨英雄》與男主角陳展鵬合照。（圖片來源：鍾柔美IG）
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《平安谷之詭谷傳說》與陳凱琳合照。（圖片來源：鍾柔美IG）
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《與諜同謀》與李佳芯合照。（圖片來源：鍾柔美IG）

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