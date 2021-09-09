Yumi鍾柔美跳唱《狂野之城》片過2百萬View數 遠勝原唱郭富城 被網民質疑買View

年僅14歲的《聲夢傳奇》學員Yumi（鍾柔美）不但有「翻版鍾嘉欣」之稱，自6歲起更參加過逾百場大小歌唱比賽，又拍過無綫劇集，年紀小小便有豐富的幕前及舞台演出經驗，她跳唱《狂野之城》的影片近日達到過2百萬View數，勝過原唱郭富城MV的85萬View，但就被網民質疑她買View！

文：東方新地 ｜ 圖：TVB《聲夢傳奇》圖片及影片截圖、《狂野之城》官方MV截圖、紅人堂@YouTube截圖、[email protected]截圖、鍾柔美IG