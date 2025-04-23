37歲補習名師林溢欣身家以億計多次想輕生 因1件事受折磨 同事竟未察覺
林溢欣YY Lam首度剖白曾有輕生念頭
YY Lam坦言自己曾經想自殺好多次，甚至被想結婚的次數還要多，而自殺念頭最強烈時是在創業初期：「有時係壓力，有時係出面嘅說話。」他形容那種狀態就像「中了化骨綿掌」，是一種緩慢而痛苦的折磨，更曾經上網搜索「燒炭和跳樓邊個好睇啲」。
他苦笑著說這種情緒來得快去得也快，就像香港人善忘的特質，更戲劇性的是，身邊同事竟全然未察覺異樣：「我自己嘅同事就唔係好sense到，今日出咗街咪知。（可能會對你好啲嘅呢一兩日）係啊，我唔怪佢哋，都係自己生命嚟嘅。」
2021年創業經過林溢欣曾擔心會「輸到尾」
香港中文大學中文系出身的YY Lam，起初於中文補習課發表《SIDRIP》入行，作為HKDSE中國語文科卷三聆聽及綜合能力開首及結尾段考試技巧。香港中大中文系研究院哲學碩士(Master of Philosophy)畢業，專研古代文獻、文言文及哲學思想 。據報林自2013年起，為遵理每年帶來逾億港元收入。
2021年，林溢欣開創凝皓教育，分別在太子、九龍灣、銅鑼灣、屯門、旺角及荃灣西設立分校，因為自己可控制的範圍更多，實踐到自己的教育理念。林溢欣坦言對於合資創立新的補習社，心中難免會感到「驚」。不過，在做每一件事之前，他總會想像自己可能會「輸到尾」的情況。
林溢欣也曾透露即使最終損失全部積蓄，但還不至於無法生活。他認為即使損失金錢也會感到痛苦，但不至於要捱窮。因為他能夠養活自己和父母，因此決定勇敢嘗試創辦新的補習社。
曾送百萬支票做母親節禮物
在最黑暗時刻，家人成為YY Lam最重要的救贖。他特別提到出社會做事數年後，母親節向「老母」贈予百萬支票的往事：「我一路無每月畀家用，第一次就直接畀一百萬支票佢，然後同佢講，如果唔夠使就開聲；但佢從來冇兌現，就放喺銀行，我都幾感動，但我知道對佢嚟講意味住啲乜，我知道呢一百萬對佢心靈係好震撼。」對比父親節只送勞力士的「差別待遇」，他笑稱這是「現實版的重女輕男」。
出身基層 從四百呎住到四千呎
出身基層的YY Lam，全家六口曾蝸居四百呎單位。他至今記得工作第一年的目標：「要阿媽住嘅地方後面多個零，我要住四千呎。」雖然YY現時身家高達9位數，但卻仍保持著樸素的家風，其父母更堅持親自打掃辦公室，拒絕僱傭工人。YY Lam又指最令佢自豪嘅唔係銀行數字，而係能讓父母喺鄉親面前挺直腰板：「鄉下親戚打電話話『全港都見到你個仔』時，佢哋眼裡有光。」