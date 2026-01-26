全民造星6｜ZPOT成團三週火速推MV《ZPOTLIGHT！》！七位成員揮灑青春超熱血

《全民造星6》男團ZPOT成團僅三週就火速推出首支MV《ZPOTLIGHT！》，七位平均年齡不足21歲的成員展現驚人效率，從接到成團通知到完成錄音、排舞、拍攝全程只用了短短三週時間。這個Z世代男團包括隊長ALVIN（黎子琛）、BOSCO（關曉隆）、COW（周德誠）、DAVE（黃日禧）、GORDON（張肇維）、HANNZ（陳霆羲）及MARCUS（林焯彥），他們在MV中盡顯青春活力，但拍攝過程卻充滿意想不到的挑戰和爆笑插曲。