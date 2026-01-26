全民造星6｜ZPOT成團三週火速推MV《ZPOTLIGHT！》！七位成員揮灑青春超熱血
ZPOT隊長親解團名深意
隊長ALVIN親自解釋《ZPOTLIGHT！》這個團歌名稱背後的深層含義，他表示：「《ZPOTLIGHT！》象徵七位原本散落各處的獨特光芒，經過《全民造星6》的洗禮後，匯聚成一道耀眼的光束，並能夠成為被燈光追逐，在台上發光發亮。而『Z』代表團隊屬於Gen Z。」這個命名概念充分體現了七位成員從個體到團體的蛻變過程，同時強調他們作為Z世代代表的身份認同。
MV拍攝過程充滿挑戰
BOSCO分享MV內容是以呈現追夢過程及汗水與歡笑交織為主軸，他說：「MV內容講述我停七位相遇、並一同尋找『Spotlight』的過程，因此片中會在街頭奔跑、在天台跳舞等畫面。更重要是希望MV能向觀眾傳遞青春、活力及勇敢追夢的積極訊息。」整個拍攝過程雖然時間緊湊，但成員們都全力配合，務求呈現最佳效果。
MARCUS拍攝現場嘔吐成經典回憶
擁有Parkour運動員背景的MARCUS在MV中被特別安排了側手翻鏡頭，但他笑言在緊湊的拍攝下最終打翻打到嘔。MARCUS回憶當日情況：「當日拍攝時間緊湊，記得在停車場一場，剛食完飯，但為了捕捉最佳鏡頭，我需要不停翻，最後終於忍不住要到垃圾袋釋放了負擔。哈哈！」這個爆笑插曲成為了七位成員首次拍攝MV的難忘回憶，也展現了他們的專業精神和團隊默契。
跑斜路一幕成全團最大挑戰
七位成員異口同聲表示最難忘的拍攝場面是跑斜路一幕，GORDON坦言：「沒想到除了跑步，還要兼顧表情管理。就算跑得很累，也要保持靚仔，原來很有技巧，花了不少時間拍攝。」這個看似簡單的鏡頭實際上對新人來說充滿挑戰，需要在體力消耗的同時保持最佳狀態，考驗著每位成員的專業素養。
COW發揮緩衝作用培養團魂
面對如何在短時間內培養「團魂」的問題，被公認為隊內最「I」的COW表示，自己的性格恰好發揮了緩衝作用。他分享：「我會察覺到他們細緻的情緒、安慰他們，他們也容許我有時安靜一點。」而被選為最「E」的HANNZ則是團隊的活力來源，兩人的性格互補為團隊帶來平衡，有助快速建立默契和凝聚力。
DAVE克服舞蹈困難展現成長
舞蹈基礎相對較弱的DAVE坦言壓力雖大，但在兄弟們的陪伴與支持下變得輕鬆，他努力克服困難，最終在MV拍攝中順利跟上團隊節奏。這種互相扶持的團隊精神正是ZPOT能夠在短時間內完成高質素作品的關鍵因素，也體現了七位成員之間深厚的友誼和默契。
未來發展計劃曝光引期待
HANNZ透露ZPOT未來除了團體作品，也會推出不同的小組限定組合，風格將涵蓋型格、可愛等，務求展現每位成員的獨特個性與魅力。團綜計畫亦在籌備中，BOSCO最想拍攝水上樂園主題，COW偏好休閒旅行，MARCUS希望是能大量出汗的運動型活動，HANNZ則提議一起旅行兼體驗不同暑期工。至於最不想面對的環節，ALVIN強烈表示不想玩屎，而DAVE和GORDON則同樣對昆蟲感到害怕，未來的團綜內容看來充滿挑戰與笑點。