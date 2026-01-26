全民造星6｜新男團ZPOT首度公開亮相 以新歌《ZPOTLIGHT!》打響頭炮

《全民造星6》完結僅3星期，MakerVille火速揀蟀組成7人新男團ZPOT正式出道！昨日（25日）首次公開亮相，現場逾百位Light粉絲吶喊造勢，7子更以新歌《ZPOTLIGHT!》打響頭炮，氣氛熱烈。

首支團歌《ZPOTLIGHT!》錄製過程艱辛 Hannz錄N次才成功

新男團ZPOT在記者會上談到首次合作錄製團歌《ZPOTLIGHT!》的經歷，成員們坦言過程相當艱辛。由於各人都有不同的習慣和個人特色，需要監製徐浩逐一調教才能達到理想效果。Hannz更自爆自己既是第1個進入錄音室，也是最後1個離開的成員，整首歌錄了N次才成功完成，形容過程非常難忘。這種專業態度和對完美的追求，展現了新男團對音樂的認真態度。

3星期密集訓練體驗 成員坦言疲累但開心

回顧組團後的3星期密集訓練，成員們表示時間安排非常緊密，需要在短時間內完成練歌、錄音、排舞、拍攝MV等多項工作。Alvin坦言雖然過程感到疲累，但同時也很開心，因為大家幾乎日日見面，隊友之間的感情迅速升溫，彼此都熟落了不少。部分成員更透露在活動前一晚因為緊張而失眠，因為這是與比賽完全不同的全新體驗，對演藝旅程的新開始充滿期待。

否認成為MIRROR接班人 強調師兄地位無法取代

面對外界傳言ZPOT獲公司力捧成為MIRROR接班人的說法，眾人一致否認並表示師兄的地位沒法被取代。他們強調「MIRROR師兄是我們的學習榜樣，未來我們會更專注和更努力去做好表演」，展現了對前輩的尊重和謙遜態度。這番話也獲得網民讚賞，認為新男團態度正確，沒有因為出道而變得自滿。

ZPOT成員台上爆料 Cow與Bosco最貪靚

7位成員更在台上即場爆料，毫不留情地大爆隊友私底下的真面目。成員們齊聲指出Cow與Bosco是隊中最貪靚的兩位，經常敷面膜注重儀容，與性格相對隨性的Hannz形成強烈對比。這個爆料環節令現場粉絲爆笑連連，紛紛驚呼原來偶像私底下也有如此可愛的一面。更令人意外的是，成員們還大爆Gordon的驚人食量，指他一次過可以獨自鯨吞兩個飯盒，食量之大令其他隊友都嘆為觀止。

Marcus與Hannz化身甫士王 示範chok樣惹粉絲尖叫

Marcus與Hannz在台上化身甫士王，兩人即場示範chok樣，帥氣十足的表現瞬間惹來粉絲尖叫聲此起彼落。這個突如其來的互動環節完全展現了ZPOT成員們的青春活力和幽默感，讓現場氣氛推向高潮。網民紛紛留言表示「佢哋好搞笑」、「真係好有親和力」，對這個新男團的印象分大大提升。

隊長Alvin獲一人一票互選 Dave自認年長協助執手尾

在隊長選舉方面，ZPOT採用一人一票的民主方式，最終一致選出黎子琛（Alvin）擔任隊長，黃日禧（Dave）則出任副隊長。成員們解釋選擇Alvin的原因是他最有親和力又有責任心，與大家相處都非常愉快。而Dave則自認在隊中年紀較長，可以從旁協助隊長處理各種事務，加上他本人性格愛整潔，相對地能夠幫手為隊友「執手尾」，確保團隊運作順暢。

網民反應正面 期待ZPOT未來發展

網民對ZPOT的首次公開亮相反應相當正面，紛紛留言表示「佢哋好有活力」、「期待佢哋嘅發展」、「真係好青春」。不少粉絲更表示會繼續支持這個新男團，期待他們在演藝路上能夠發光發亮。ZPOT預告今年將會以期間限定小組形式陸續推出新歌，同時會到校園巡唱，拍攝團綜，並推出男團周邊商品義賣，款項全數捐予慈善機構支持年輕人追夢。

zpot 全民造星vi
（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi
（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi
（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi
（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi Alvin
Alvin（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi Dave
Dave（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi Gordon
Gordon（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi Cow
Cow（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi Bosco
Bosco（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi Haanz
Haanz（圖片來源：ViuTV）
zpot 全民造星vi Marcus
Marcus（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV

