全民造星6｜新男團ZPOT首度公開亮相 以新歌《ZPOTLIGHT!》打響頭炮
首支團歌《ZPOTLIGHT!》錄製過程艱辛 Hannz錄N次才成功
新男團ZPOT在記者會上談到首次合作錄製團歌《ZPOTLIGHT!》的經歷，成員們坦言過程相當艱辛。由於各人都有不同的習慣和個人特色，需要監製徐浩逐一調教才能達到理想效果。Hannz更自爆自己既是第1個進入錄音室，也是最後1個離開的成員，整首歌錄了N次才成功完成，形容過程非常難忘。這種專業態度和對完美的追求，展現了新男團對音樂的認真態度。
3星期密集訓練體驗 成員坦言疲累但開心
回顧組團後的3星期密集訓練，成員們表示時間安排非常緊密，需要在短時間內完成練歌、錄音、排舞、拍攝MV等多項工作。Alvin坦言雖然過程感到疲累，但同時也很開心，因為大家幾乎日日見面，隊友之間的感情迅速升溫，彼此都熟落了不少。部分成員更透露在活動前一晚因為緊張而失眠，因為這是與比賽完全不同的全新體驗，對演藝旅程的新開始充滿期待。
否認成為MIRROR接班人 強調師兄地位無法取代
面對外界傳言ZPOT獲公司力捧成為MIRROR接班人的說法，眾人一致否認並表示師兄的地位沒法被取代。他們強調「MIRROR師兄是我們的學習榜樣，未來我們會更專注和更努力去做好表演」，展現了對前輩的尊重和謙遜態度。這番話也獲得網民讚賞，認為新男團態度正確，沒有因為出道而變得自滿。
ZPOT成員台上爆料 Cow與Bosco最貪靚
7位成員更在台上即場爆料，毫不留情地大爆隊友私底下的真面目。成員們齊聲指出Cow與Bosco是隊中最貪靚的兩位，經常敷面膜注重儀容，與性格相對隨性的Hannz形成強烈對比。這個爆料環節令現場粉絲爆笑連連，紛紛驚呼原來偶像私底下也有如此可愛的一面。更令人意外的是，成員們還大爆Gordon的驚人食量，指他一次過可以獨自鯨吞兩個飯盒，食量之大令其他隊友都嘆為觀止。
Marcus與Hannz化身甫士王 示範chok樣惹粉絲尖叫
Marcus與Hannz在台上化身甫士王，兩人即場示範chok樣，帥氣十足的表現瞬間惹來粉絲尖叫聲此起彼落。這個突如其來的互動環節完全展現了ZPOT成員們的青春活力和幽默感，讓現場氣氛推向高潮。網民紛紛留言表示「佢哋好搞笑」、「真係好有親和力」，對這個新男團的印象分大大提升。
隊長Alvin獲一人一票互選 Dave自認年長協助執手尾
在隊長選舉方面，ZPOT採用一人一票的民主方式，最終一致選出黎子琛（Alvin）擔任隊長，黃日禧（Dave）則出任副隊長。成員們解釋選擇Alvin的原因是他最有親和力又有責任心，與大家相處都非常愉快。而Dave則自認在隊中年紀較長，可以從旁協助隊長處理各種事務，加上他本人性格愛整潔，相對地能夠幫手為隊友「執手尾」，確保團隊運作順暢。
網民反應正面 期待ZPOT未來發展
網民對ZPOT的首次公開亮相反應相當正面，紛紛留言表示「佢哋好有活力」、「期待佢哋嘅發展」、「真係好青春」。不少粉絲更表示會繼續支持這個新男團，期待他們在演藝路上能夠發光發亮。ZPOT預告今年將會以期間限定小組形式陸續推出新歌，同時會到校園巡唱，拍攝團綜，並推出男團周邊商品義賣，款項全數捐予慈善機構支持年輕人追夢。