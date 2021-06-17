25歲久松郁實封胸上岸 秘嫁36歲生意人

憑F Cup火辣身材成為日本咪神的25歲女星久松郁實，日前獲事務所證實已經秘密結婚，丈夫是一位36歲公司老闆，二人已發展兩年半，在去年秋天註冊成為夫妻。

文：東方新地 ｜圖：久松郁實IG、久松郁實寫真