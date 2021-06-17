25歲久松郁實封胸上岸 秘嫁36歲生意人
憑F Cup火辣身材成為日本咪神的25歲女星久松郁實，日前獲事務所證實已經秘密結婚，丈夫是一位36歲公司老闆，二人已發展兩年半，在去年秋天註冊成為夫妻。
文：東方新地 ｜圖：久松郁實IG、久松郁實寫真
秘嫁36歲生意人
25歲日本性感女星久松郁實憑住33F上圍，曾獲選為日本寫真界的七大女神榜首位，每次推出的寫真集都定必大賣。不過久松郁實近年突然修心養性減少露肉，原來封胸是為嫁人作準備。久松郁實日前透過所屬事務所宣布已經秘密結婚，丈夫是一位36歲的公司老闆，二人已發展兩年半，在去年秋天註冊成為夫妻。之後，久松郁實亦在IG感謝大家的祝賀，表示會繼續努力工作，以答謝粉絲的支持。
去年確診新冠肺炎
2008年入行的久松郁實，憑住豐滿上圍加上樣子甜美火速上位。去年12月久松郁實在疫情下不幸確診新冠肺炎，連味覺和嗅覺也出現異常，要留在家中休養數星期，原來當時已秘密榮升做人妻。據知二人是透過朋友介紹認識，被對方的笑容和穩重所吸引，至於婚禮因為疫情關係多次延期，最近才在親友參與下完成。
年齡：25歲
身高：165cm
三圍：33F-23-34
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