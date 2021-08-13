建築公司OL伊織菴出寫真 晒H級激凸曲線美
日本水着女星伊織菴擁有童顏巨乳，重量級H奶極之突出！早前伊織菴推出個人寫真集而人氣急升，更被日本雜誌《WEEKLY PLAYBOY》主辦的「次世代避雨大騎樓」選舉中，榮獲「東之橫綱級巨乳」封號！
文：東方新地 ｜圖：伊織菴 IG、伊織菴 twitter、伊織菴寫真
重量級36H巨乳
23歲日本水着女星伊織菴天生童顏巨乳，身材玲瓏浮凸，重量級36H巨乳勁養眼，加上她的纖腰只有23吋，相襯下上圍更為誇張！2018年伊織菴首次推出個人水着寫真小試牛刀，即獲業界稱為「究極之曲線美身材」，人氣急升。之後伊織菴乘勢推出寫真DVD作品《Milky Glamour》，成功在寫真偶像碟排行榜名列第二位，更被日本雜誌《WEEKLY PLAYBOY》主辦的「次世代避雨大騎樓」選舉中，榮獲「東之橫綱級巨乳」封號！
現職建築公司OL
其實伊織菴接受訪問時表示，年少時曾因胸部太大而感到自卑，想盡辦法遮遮掩掩，甚至試過女扮男裝返學，幸好伊織菴在大學時兼職做寫真女郎，終於深明自己優點。主修建築系的她目前仍在一間建築公司打工做OL，不過自從推出個人寫真集後而大受歡迎的她，相信再繼續努力累積下人氣，好快就可以成為廣告及電視界的寵兒，在寫真界同藝能界綻放出耀眼光芒。