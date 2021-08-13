建築公司OL伊織菴出寫真 晒H級激凸曲線美

日本水着女星伊織菴擁有童顏巨乳，重量級H奶極之突出！早前伊織菴推出個人寫真集而人氣急升，更被日本雜誌《WEEKLY PLAYBOY》主辦的「次世代避雨大騎樓」選舉中，榮獲「東之橫綱級巨乳」封號！

文：東方新地 ｜圖：伊織菴 IG、伊織菴 twitter、伊織菴寫真