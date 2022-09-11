日本偶像伊織萌直播期間被挑機 女網友要求玩「鬥大遊戲」
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1993年出世的日本電競女神伊織萌（伊織もえ），樣子甜美，近年除積極增加曝光率外，亦成為直播主做KOL，坐正宅男女神地位，不過最近她竟然在直播上收到挑戰信！
伊織萌獲女網友「挑機」
伊織萌在7月的直播中，她收到來自觀眾的挑戰，對方表示要和她進行「身材對決」！伊織萌知道之後，當堂大笑，並叫對方發一幅相，「來一場 Battle」 ！大笑過後，伊織萌十分認真表示不停按F5刷新網頁，話會一直等對方挑戰，然後更不服輸去搜尋挑戰者的個人檔案，相當認真！
覽伊織萌近期更新！
地下情曝光 宅男「幻想破滅」
根據《週刊文春》報導，伊織萌與男友約會被狗仔拍到，令隱藏許久的地下情因此曝光，她在之後大方坦承，2人從19歲就交往至今，戀情長達10年，更透露男方是任職於某公司的攝影師，兩人踏入cosplay圈子前就已經認識，直到交往後雙方才各自找到興趣，目前不僅處於同居狀態，也見過彼此父母，戀情已經相當穩定。該消息一出後，令到不少宅男幻想破滅！
伊織萌個人小檔案
伊織萌1993年1月24日出生在日本千葉縣出生，是日本知名角色扮演者（cosplayer）、偶像、廣播電台主持人，她因在日本關東地區扮演電子遊戲《Dead or Alive》女忍者角色霞而走紅，隨即在日本、台灣和大陸的各個動漫展會上開始活躍； 後來就以模特兒的身分多次登上過周刊YOUNG JUMP等雜誌。是目前當紅模特兒之一。
身高為161cm；身材 B:92 W:58 H:90。
現在伊織萌每日都會直播打機，與網民交流。
仲拍過CM
撰文：東方新地圖片來源：伊織もえ@twitter、[email protected]、[email protected]、[email protected]_five、伊織萌直播精華資料或影片來源：伊織もえ@twitter、[email protected]、[email protected]、[email protected]_five、伊織萌直播精華
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