港產靚女健身教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客

疫情下，不少市民去健身室做運動，不過入到Gym房，望住一大堆器材唔識用點算好？咁一定要請個健身教練（Personal Trainer）幫幫手。而近日靚女健身教練Kelly Chan在社交網上爆紅，除了她擁有豐富健身經驗外，亦不時會在IG上載健康性感靚相吸客，可以話男女通殺。
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曾奪「比堅尼小姐」三甲
疫情下，市民唯有去健身室做運動，不過入到Gym房，望住一大堆器材唔識用點算好？當然要請個專業的健身教練來幫忙指導，一來可學習正確知識，二來可以幫忙督促進度，最重要的是可以避免受傷，所以健身教練在專業考量上絕對有其必要。而近日港產靚女健身教練Kelly Chan在社交網上爆紅，除了Kelly 擁有豐富健身經驗外，她曾在2019年參加健美比賽，奪得「比堅尼小姐」三甲身型超健美，真真正正有晒辦你睇。
豐滿上圍狂吸客
另外，Kelly Chan亦好識做生意，不時在社交媒體上載keep fit靚相，眼見Kelly擁有一身蜜糖色的肌膚，加上線條分明的馬甲線，輕易成為健美生招牌。而她亦毫不吝嗇在IG分享三點式火辣泳照，完美展現激凸上圍及堅挺蜜桃臀，認真有前有後引死人，實在男女通殺。難怪引來不少粉絲留言：「想殺死人咩」、「流鼻血了」、「靚到叫救命」等等。
點擊下圖逐格睇Kelly Chan靚相
去片！24/7 Fitness Professional Personal Training Team : Kelly Chan
https://www.youtube.com/watch?v=CjcTavVjEKc