港產靚女健身教練Kelly Chan擁完美馬甲線 IG晒豐滿上圍狂吸客

疫情下，不少市民去健身室做運動，不過入到Gym房，望住一大堆器材唔識用點算好？咁一定要請個健身教練（Personal Trainer）幫幫手。而近日靚女健身教練Kelly Chan在社交網上爆紅，除了她擁有豐富健身經驗外，亦不時會在IG上載健康性感靚相吸客，可以話男女通殺。