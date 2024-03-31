元元林莎互摸驗「真奶」 靠1招秘技公開林襄真假？！
元元 被封「呆萌女神」
藝名「元元」的吳婕安（Nika）擁有一副日系童顏加上32E魔鬼身形，因性格率直，被粉絲封為「呆萌女神」，而擁有32D上圍的林莎（Lisa），則因貌似日本女優界天后三上悠亞，而封為「台版三上悠亞」，兩人IG現時都各有超過98萬Followers。
自認「閱奶無數」
元元本身與林襄是好友，日前她在與林莎出席寫真集簽書會時，自認很會幫朋友「觸診」，一摸就能知道對方胸部有沒有異狀，有次還真的摸到朋友胸部有硬塊！她又指自己「閱奶無數」，能一眼看出對方胸部真假：「不是真材實料的，上面會有油亮，會有一個亮亮的感覺！」
力撐林襄真材實料
被問到好友林襄係「真奶」定「假奶」？元元就回答：「有問到假的我會說假的，林襄一看就知道是真的！」又指自己摸過拍檔林莎的胸部，力讚她的觸感就像饅頭一樣，軟中又帶Q彈，自己則是軟軟的。林莎也補充說若是「假奶」，會有不自然的曲線。
私藏林莎18禁玉照
此外元元和林莎在寫真集中不乏坦誠相見的場面，元元自爆手機裡更私藏了不少林莎的18禁私密照：「我在拍寫真的時候發現她的臀部比一般人翹，根本S曲線，我都有拍下來，她的濕身照也在我手機裡！」對此林莎表示很相信元元，所以不怕相片會外流。
林襄曾呻E奶太大：希望自己能小一點
25歲林襄擁有32E、23、33的火辣身形，經常被質疑上圍真假，因此她曾與樂天啦啦隊的隊友琳妲着住三點式泳衣，在浴缸度拍片回答網民問題，短片中林襄表示自己由小學六年班開始發育，更形容因為自己自細就有跑步，令上圍「反地心吸力」，琳妲更親自「落手落腳」驗證，並表示質感完全冇「加工」過，更反問：「到底誰說妳是假的？」林襄就回答係網民，更表示「甚至有想過要不要去拍X光！」
自爆曾想做縮胸手術
早前林襄在自家YouTube Channel中拍片教導各絲打們要如何保養胸部時，又爆出一句「希望自己能小一點，因為大的關係，大家的眼睛只專注在胸部上」， 林襄又指從小就因身材太突出，不時遭受惡言相對，「小時候曾被男同學笑是鮮奶凍，感到好自卑」，更指花了一段時間去學習同激凸上圍「和平相處」，她更直言曾計劃去做手術去解決這個人生負擔，此片一出引起網上熱討。
琳妲仲親手驗證過！