濱野りれ（Rirey）退團做KOL榮登百萬網紅 最近去埋荷李活？
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日本前「惠比壽麝香葡萄 」（恵比寿マスカッツ）成員Rirey自三年前退團後開始轉型做全職旅遊KOL，前年日因為疫情關係不能出國旅遊，她便改為帶著兩隻愛犬在日本國內遊，主要介紹日本沖繩、長崎和伊豆等旅遊勝地，憑藉在旅遊時經常穿著比堅尼大派福利照，IG的Followers數量由前年尾約45萬，飆升到現在117萬個，突破百萬大關！
濱野りれ往返美日
目前Rirey經常往返美日，更去到LA荷李活短暫晒身材，最近更曬出多張泳裝照。
濱野りれ試新裙：
聖誕節前夕，濱野りれ準備好全新晚裝裙，仲影咗好多相留念：
Rirey曾到美國留學
現年31歲的Rirey擁有35C上圍和1米66身 高， 現 用 藝 名 為「濱野りれ」（RireHamano），亦曾用過「浜乃りれい」及「利麗」作藝名。由於在高中時期曾到過美國留學一年，因此Rirey能講一口流利英語，2011年她參加由日本出版社舉辦的「Miss Magazine 」選美大賽，成功打入15強，自此入行成為雜誌模特兒及水著寫真女星，之後又參演過不少電視劇和綜藝節目，包括有《最完美的離婚》、《 Girl’s Talk薔薇組》、《警視廳0系第二季》等劇集。
三上悠亞前隊友
2015年9月，Rirey以「利麗」之名加入了由性感寫真女星及AV女優等組成的女團「惠比壽麝香葡萄」，成為該組合的第二代成員，與上原亞衣、明日花綺羅及三上悠亞等知名AV女優成為隊友，並參與過組合推出的兩張專輯《 TOKYO Sexy Night 》和《 Sexy Beach Honeymoon 》，及主持過組合的代表節目《麝香葡萄之夜》，直到2017年3月她宣布退團，而該代「惠比壽麝香葡萄」亦在同年10月經歷了解散及重組。
被質疑收入來源
轉型做旅遊 KOL後，Rirey經常大晒豪遊法國、杜拜等地的性感照，又不時出入高級餐廳和買名牌手袋、化妝品等，因此曾被不少網民質疑過她的收入來源。到今年因為疫情關係，Rirey不能再出國豪遊，改為在國內四出旅遊，包括享受日本各地溫泉酒店，和沖繩的陽光與海灘等，相片內容著重大晒她曬日光浴或浸溫泉時的性感身材，令她的粉絲數量不減反增，IG的 Followers由去年尾約45萬個，在一年內急升逾一倍，現在已有超過95萬個 Followers。