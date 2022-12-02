前惠比壽麝香葡萄成員 rirey

濱野りれ（Rirey）退團做KOL榮登百萬網紅 最近去埋荷李活？

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日本前「惠比壽麝香葡萄 」（恵比寿マスカッツ）成員Rirey自三年前退團後開始轉型做全職旅遊KOL，前年日因為疫情關係不能出國旅遊，她便改為帶著兩隻愛犬在日本國內遊，主要介紹日本沖繩、長崎和伊豆等旅遊勝地，憑藉在旅遊時經常穿著比堅尼大派福利照，IG的Followers數量由前年尾約45萬，飆升到現在117萬個，突破百萬大關！

前惠比壽麝香葡萄成員 rirey
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey

濱野りれ往返美日

目前Rirey經常往返美日，更去到LA荷李活短暫晒身材，最近更曬出多張泳裝照。

前惠比壽麝香葡萄成員 rirey

濱野りれ試新裙：

聖誕節前夕，濱野りれ準備好全新晚裝裙，仲影咗好多相留念：

前惠比壽麝香葡萄成員 rirey
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 整個麵你食！
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前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 澀谷過聖誕
澀谷過聖誕
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 日式溫泉！
日式溫泉！
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 潮著下乳裝。
潮著下乳裝。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 近月終於可以出發去美國！
近月終於可以出發去美國！

Rirey曾到美國留學

現年31歲的Rirey擁有35C上圍和1米66身 高， 現 用 藝 名 為「濱野りれ」（RireHamano），亦曾用過「浜乃りれい」及「利麗」作藝名。由於在高中時期曾到過美國留學一年，因此Rirey能講一口流利英語，2011年她參加由日本出版社舉辦的「Miss Magazine 」選美大賽，成功打入15強，自此入行成為雜誌模特兒及水著寫真女星，之後又參演過不少電視劇和綜藝節目，包括有《最完美的離婚》、《 Girl’s Talk薔薇組》、《警視廳0系第二季》等劇集。

前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 轉型做旅遊KOL後，Rirey毫不吝嗇惹火身材，不時會全裸上陣拍攝出浴照。
轉型做旅遊KOL後，Rirey毫不吝嗇惹火身材，不時會全裸上陣拍攝出浴照。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 雖然今年受到疫情影響，Rirey由基本上每月都會出國去一次旅行，改為在日本國內旅遊，但反而吸引到更多粉絲支持。
雖然今年受到疫情影響，Rirey由基本上每月都會出國去一次旅行，改為在日本國內旅遊，但反而吸引到更多粉絲支持。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey近日到沖繩旅遊，她介紹指秋季時的沖繩比夏季時更舒適。
Rirey近日到沖繩旅遊，她介紹指秋季時的沖繩比夏季時更舒適。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey在國內旅行時，經常會帶著兩隻愛犬一同出遊。
Rirey在國內旅行時，經常會帶著兩隻愛犬一同出遊。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey透露她在求學期間曾是個小肥妹，經過努力減磅後才有現在 Fit爆的身材。
Rirey透露她在求學期間曾是個小肥妹，經過努力減磅後才有現在 Fit爆的身材。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey在2011年時曾以「浜乃りれい」作藝名參加「 Miss Magazine」選美大賽，成功入圍最後15強而入行。
Rirey在2011年時曾以「浜乃りれい」作藝名參加「 Miss Magazine」選美大賽，成功入圍最後15強而入行。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey直言做網紅只是踏板，未來希望能藉此晉身 PR行業，並前往不同國家工作。
Rirey直言做網紅只是踏板，未來希望能藉此晉身 PR行業，並前往不同
國家工作。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 雖已退出幕前工作，但 Rirey前年仍有為日本樂團RADWIMPS客串演出了他們歌曲〈 Catharsist〉的MV，該 MV瀏覽量高達675萬。
雖已退出幕前工作，但 Rirey前年仍有為日本樂團RADWIMPS客串演出了他們歌曲〈 Catharsist〉的MV，該 MV瀏覽量高達675萬。

三上悠亞前隊友

2015年9月，Rirey以「利麗」之名加入了由性感寫真女星及AV女優等組成的女團「惠比壽麝香葡萄」，成為該組合的第二代成員，與上原亞衣、明日花綺羅及三上悠亞等知名AV女優成為隊友，並參與過組合推出的兩張專輯《 TOKYO Sexy Night 》和《 Sexy Beach Honeymoon 》，及主持過組合的代表節目《麝香葡萄之夜》，直到2017年3月她宣布退團，而該代「惠比壽麝香葡萄」亦在同年10月經歷了解散及重組。

前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 「惠比壽麝香葡萄」中有不少成員是AV女優，因此被稱為AV女團，但曾為隊中一員的Rirey（中排右二）並未拍過任何AV。
「惠比壽麝香葡萄」中有不少成員是AV女優，因此被稱為AV女團，但曾為隊中一員的Rirey（中排右二）並未拍過任何AV。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey曾有份主持過組合「惠比壽麝香葡萄」的節目《麝香葡萄之夜》，她形容自己的主持風格為一個「毒舌MC」。
Rirey曾有份主持過組合「惠比壽麝香葡萄」的節目《麝香葡萄之夜》，她形容自己的主持風格為一個「毒舌MC」。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey曾與知名AV女優三上悠亞同期加入女團 「惠比壽麝香葡萄」 。
Rirey曾與知名AV女優三上悠亞同期加入女團 「惠比壽麝香葡萄」 。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey在 「惠比壽麝香葡萄」 時期一直Keep住短髮造型。
Rirey在 「惠比壽麝香葡萄」 時期一直Keep住短髮造型。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey興趣廣泛，除了旅遊和享受美食外，還有滑雪、潛水、跳舞和各種運動。
Rirey興趣廣泛，除了旅遊和享受美食外，還有滑雪、潛水、跳舞和各種運動。

被質疑收入來源

轉型做旅遊 KOL後，Rirey經常大晒豪遊法國、杜拜等地的性感照，又不時出入高級餐廳和買名牌手袋、化妝品等，因此曾被不少網民質疑過她的收入來源。到今年因為疫情關係，Rirey不能再出國豪遊，改為在國內四出旅遊，包括享受日本各地溫泉酒店，和沖繩的陽光與海灘等，相片內容著重大晒她曬日光浴或浸溫泉時的性感身材，令她的粉絲數量不減反增，IG的 Followers由去年尾約45萬個，在一年內急升逾一倍，現在已有超過95萬個 Followers。

前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 被問到鍾意的男士類型，Rirey表示是能令她尊敬、給予她新觀點和新思維方式的人。
被問到鍾意的男士類型，Rirey表示是能令她尊敬、給予她新觀點和新思維方式的人。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey透露自己的座右銘是「我只做我喜歡的事」，目前 Rirey正在修讀有關心理輔導的課程，希望能加強她和世界各地不同人士溝通時的技巧。
Rirey透露自己的座右銘是「我只做我喜歡的事」，目前 Rirey正在修讀有關心理輔導的課程，希望能加強她和世界各地不同人士溝通時的技巧。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey表示除了做Gym和瑜伽外，還會特別注重自己走路時盆骨的姿勢，來鍛煉自己的腹肌。
Rirey表示除了做Gym和瑜伽外，還會特別注重自己走路時盆骨的姿勢，來鍛煉自己的腹肌。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey 除了做旅遊 KOL外，Rirey亦有在社交網上向粉絲推介日本各式美食。
除了做旅遊 KOL外，Rirey亦有在社交網上向粉絲推介日本各式美食。
前惠比壽麝香葡萄成員 rirey Rirey自言特別喜歡甜食，連食米飯時都要加上蜂蜜。
Rirey自言特別喜歡甜食，連食米飯時都要加上蜂蜜。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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