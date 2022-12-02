濱野りれ（Rirey）退團做KOL榮登百萬網紅 最近去埋荷李活？

日本前「惠比壽麝香葡萄 」（恵比寿マスカッツ）成員Rirey自三年前退團後開始轉型做全職旅遊KOL，前年日因為疫情關係不能出國旅遊，她便改為帶著兩隻愛犬在日本國內遊，主要介紹日本沖繩、長崎和伊豆等旅遊勝地，憑藉在旅遊時經常穿著比堅尼大派福利照，IG的Followers數量由前年尾約45萬，飆升到現在117萬個，突破百萬大關！