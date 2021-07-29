東京奧運｜劉慕裳香港空手道「一姐」、港隊獎牌希望！
29歲香港空手道運動員劉慕裳（Grace）近日已正式扺達東京、入住奧運選手村，劉慕裳將於8月5號代表香港出戰東京奧運，目前於「女子個人形」世界排名位列第四，配合今屆東京奧運新增的空手道項目，天時配合地利，絕對是張家朗、何詩荷、李慧詩以外的港隊「獎牌希望」！
文：東方新地 圖：劉慕裳 IG
劉慕裳8月5日代表香港出戰東京奧運！
空手道係今年奧運新增項目，作為香港代表的劉慕裳將於8月5號（星期四）出賽，9am香港時間開始，獎牌戰會於當日6:30pm香港時間開始，各位想支持這位空手道女神，就要記低以上時間！
劉慕裳是空手道的好手，16歲開始，就已經代表香港參加不同的國際比賽，曾得到過無數世界分站賽的獎牌，更在2017年曾為電影《空手道》客串。今次出戰東京奧運「空手道女子個人形」，正在學習空手道的吳業坤亦睇好Grace，更表示希望能現場親身睇比賽！
由於下屆奧運主辦國巴黎早就宣佈，會取消空手道項目，今次東京奧運，不但是劉慕裳成為香港史上首名奧運空手道女將，亦可能係佢唯一一次實現奧運奪獎夢想嘅機會！
奧運延期 更好準備
去年得知奧運延期的消息，劉慕裳一度就擔心自己的最佳狀態可否維持多一年。經過多一年嘅訓練，佢發現原來去年嘅自己其實並未準備好！目前狀態，更加是蓄勢待發，絕對準備衝上奧運頒獎台！
2018年為聽障青年發展基金拍攝宣傳片：
https://www.youtube.com/watch?v=zgbjuQba-zk