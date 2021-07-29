東京奧運｜劉慕裳香港空手道「一姐」、港隊獎牌希望！

29歲香港空手道運動員劉慕裳（Grace）近日已正式扺達東京、入住奧運選手村，劉慕裳將於8月5號代表香港出戰東京奧運，目前於「女子個人形」世界排名位列第四，配合今屆東京奧運新增的空手道項目，天時配合地利，絕對是張家朗、何詩荷、李慧詩以外的港隊「獎牌希望」！

文：東方新地 圖：劉慕裳 IG