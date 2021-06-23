「美臀女王」加治瞳透視裙登場 推出寫真集大玩誘人身段
日本樂壇索女「美臀女王」加治瞳（加治ひとみ），近年靠健康的性感形象備受關注，日前她穿上一身透視裙為全新寫真集《Splash！加治瞳》造勢，展示出完美體態。
文：東方新地 ｜圖：加治瞳IG、加治瞳twitter、加治瞳寫真
「美臀女王」透視裙登場
33歲日本樂壇索女加治瞳（加治ひとみ）靠健康性感形象受到關注，更獲網友封做「美臀女王」。日前加治瞳於東京舉行記者會，為全新寫真集《Splash！加治瞳》造勢，她穿上價值不菲的透視裙現身，相當養眼。新寫真集主要在沖繩縣的宮古島取景，有靚景當然要配靚人，加治瞳在新書表現性感之餘亦充滿美感，除了用雙手遮胸外，亦穿上泳裝及喱士內衣褲大晒蜜桃臀，一次過滿足兩性粉絲。
加治瞳分享Keep Fit心得
有「美臀女王」及「腸活美女」等稱號的日本索女歌手兼模特兒加治瞳雖然已踏入33歲，但憑著積極做運動及控制飲食，身材依然Keep得勁Fit，去年尾加治瞳推出美容寫真集《かぢボディ》，大晒自豪的「加治Body 」。其實加治瞳除了以性感形象吸納男粉絲外，亦因為經常分享美容貼士，而成功吸納了大批女粉絲，還會和粉絲分享她有關「腸道活動」的食譜和美容心得，務求吸盡男女粉絲。
年齡：33歲
身高：163cm
三圍：32-22-33
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加治瞳性感MV
https://www.youtube.com/watch?v=BphMP6CfAxU