25歲台灣網紅「小鄧紫棋」蕾拉原來係辣媽 傲人身形背後有洋蔥
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25歲台灣網紅「小鄧紫棋」蕾拉憑34F澎湃上圍在YouTube界人氣一直高企，她樣子酷似歌手G.E.M.又是中東混血兒一身小麥色肌膚，加上性格直率大癲大肺，IG逾百萬粉絲支持。
與新老公「車廂運動」被放上YouTube
25歲的蕾拉身形火辣樣子標緻，原來她育有一名7歲的女兒，是她18歲與前夫所生。到今年2月她突然宣布再婚，與DJ湯宇拉埋天窗。二人不時亮相YouTube頻道「反骨男孩」，有一次更被拍到「車廂運動」，當然是配合頻道惡搞方向的節目效果。二人被撞破後，蕾拉解釋自己大腿很緊，老公幫忙按摩。雖然二人好似「玩玩下」，但蕾拉曾說過：「最美好的愛情就是遇到了和你一起成長的男人。」非常甜蜜。
18歲結婚產子又秒離變單親媽媽
蕾拉年紀輕輕已結過兩次婚，她18歲懷孕衝動嫁給前夫，期間對方卻出軌，令她傷心欲絕要離婚。蕾拉曾在節目分享自己的經歷，她透露得悉懷孕時沒有馬上告知父男母，打算執行李離家出走時被逼供才吐真相。結果父親直接衝到學校跟她對峙說：「拿掉她，然後我們去做處女手術，我們回去我們的國家。蕾菈懷孕閃婚，最後還是離婚，她曾躲在房間哭時想起爸爸說：「妳以後流的淚水一定會燒燙妳的臉。」這段經歷是她人生的低谷。
整形背後有洋蔥 產後上身萎縮自卑3年
蕾拉曾說自己不會去做上圍整形，但今年2月她卻「自打嘴巴」，她在自己的YouTube宣布自己進行重建手術。原因是她產女後上圍下垂又萎縮，被身形嚴重走樣困擾她自卑了3年，這段時間穿衣服靠不斷加墊才令自己安心。經過一輪掙扎，又詢問過旁人意見，最終決定動手術重建上圍。老公湯宇更溫柔的說：「你如果覺得會快樂，你就去做！剩下的交給我！」為蕾拉送上愛與鼓勵。