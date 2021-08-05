台灣網紅｜34D藝大校花謝立琪PO床照 年賺百萬無難度

台灣網紅謝立琪（Kiki）畢業於台北藝術大學，是校花級的絕色美女，加上擁有34D上圍，自然深得一班宅男歡心。謝立琪亦好識做，日前在IG上載2條內衣自拍片冧粉絲，難怪有指她年薪百萬無難度！

文：東方新地 ｜圖：謝立琪 IG