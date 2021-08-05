台灣網紅｜34D藝大校花謝立琪PO床照 年賺百萬無難度
台灣網紅謝立琪（Kiki）畢業於台北藝術大學，是校花級的絕色美女，加上擁有34D上圍，自然深得一班宅男歡心。謝立琪亦好識做，日前在IG上載2條內衣自拍片冧粉絲，難怪有指她年薪百萬無難度！
文：東方新地 ｜圖：謝立琪 IG
年賺百萬無難度
台灣網紅謝立琪（Kiki）畢業於台北藝術大學，由於樣貌標緻，加上擁有34D、25、35完美比例身段，一向是校內的風頭躉。早年謝立琪參加凱渥夢幻之星CATWALK COMPETITION選拔賽而入行，並且一鳴驚人！之後開始做全職Model兼直播主等工作，成為各大雜誌封面女郎的常客，亦是廣告代言界的搶手貨，在IG狂吸超過45萬粉絲追蹤，難怪有傳她年賺過百萬都亳無難度！
厘士黑Bra晒巨乳
其實謝立琪好識做，毫不吝嗇34D的激凸上圍，不時在IG派福利冧粉絲。日前謝立琪在IG上載2條內衣自拍片，並以「女友口吻」叫粉絲起床：「嘿～寶貝你起床了嗎，太陽曬屁股嘍」。眼見謝立琪上身只穿上厘士黑Bra，大晒34D巨胸，下身配上緊身三角褲，跪在床上騷首弄姿，又咬唇又拋媚眼，性感撩人！最後謝立琪更送上飛吻，一班粉絲非常受落，留言道：「有一個動作被電到」、「也想要一個這樣的老婆」、「想抱緊處理」等等。
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（有片）4分鐘爆汗TABATA (KIKI謝立琪）
（有片）打開夏天的正確方式｜feat. 謝立琪 KiKi【Mobile01 小惡魔福利社】
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