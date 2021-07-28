台灣網紅｜千年一遇空姐高鈺雯 曾出現於羅志祥後宮名單

台灣美女空姐高鈺雯（Rita）外表出眾，身材惹火，是台灣虎航員工，曾被傳是羅志祥眾多「豬女郎」之一。不過早前她衝出台灣，獲日本網站《SORA NEWS 24》封為「千年一遇的美女」。

文：東方新地 ｜圖：高鈺雯 IG