台灣網紅｜千年一遇空姐高鈺雯 曾出現於羅志祥後宮名單
台灣美女空姐高鈺雯（Rita）外表出眾，身材惹火，是台灣虎航員工，曾被傳是羅志祥眾多「豬女郎」之一。不過早前她衝出台灣，獲日本網站《SORA NEWS 24》封為「千年一遇的美女」。
文：東方新地 ｜圖：高鈺雯 IG
獲封「千年一遇的美女」
台灣美女空姐高鈺雯（Rita）是台灣虎航員工，因為Rita笑容甜美、身材姣好，在空姐界早已備受注目。雖然近來因疫情關係而減少工作，但絕無影響高鈺雯更新IG嘅速度，她不時在IG分享性感靚相，最愛大晒螞蟻腰及長腿，狂吸一班宅男粉絲，IG追蹤人數已突破50萬，人氣一直高企。早前高鈺雯更衝出台灣，被日本網站《SORA NEWS 24》封為「千年一遇的美女」，之後上埋吳宗憲主持的節目《綜藝大熱門》擔任嘉賓。
曾出現羅志祥後宮名單
高鈺雯之前在台灣綜藝節目中表示，上班時曾因為有乘客特別喜歡自己，所以三度點名要她介紹各種免稅商品。而去年羅志祥被爆私生活淫亂時，在台媒爆出的「豬女郎」名單中，Rita竟然榜上有名，不過Rita當時隨即發文強調自己和事情「完全無關」，並澄清說：「除了荒唐我不知道該說什麼，本人與這件事完全無關，沒有就沒有，清者自清」。