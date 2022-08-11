台灣網紅蕭芷渲擁96.3萬followers 自爆恐怖靈異經歷 瞓瞓吓被拉落床
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台灣網紅閃亮亮IG擁96.3萬followers，因為幫家裏擺攤賣紅豆餅，而擁有「紅豆餅女神」稱號，近日她以本名「蕭芷渲Iris」出寫真《芷為你而閃亮》，大騷出眾身形。適逢農曆七月，日前她接受台媒《TVBS新聞網》專訪時，被問到過去是否有遇過靈異故事，她分享了至今個人遭遇過最恐怖的靈異經歷，甚至讓她全身瘀青、腰部更莫名出現無數「抓痕」。
蕭芷渲失意識身體離奇懸空
蕭芷渲當時與台灣網紅前男友黃包包住在台北天母，當天她躺在床上睡覺，她表示黃包包進門後發現她怎麼一直拉着床單，但她那時候已經完全沒有意識，可是身體一直在床尾移動，像是被拖下床的感覺。蕭芷渲透露，當時黃包包看到她的狀態，已經是心口以下的身體離開床懸空，呈現一個一般人根本無法支撐的姿勢。
男友抱緊蕭芷渲突被拉落床
黃包包見蕭芷渲出現怪事，立即將她拉落床，沒想到她竟直接猛撞在房門上，隨後開始慢慢往回移動到原本的位置，這時黃包包立刻抱緊她，開始大聲講粗口。隨後詭異狀況慢慢趨緩，兩人就一起上床睡覺，不料靈異事件又再度發生，黃包包只好再次熊抱住蕭芷渲，沒想到兩個人竟一起被拉落床。
蕭芷渲全身瘀傷趕快搬家
蕭芷渲表示與前男友就這樣折騰了一整晚，她早上起床後全身瘀青，整個腳踝發紫，腰上更是出現超多「抓痕」，她坦言那陣子不斷的拜拜、收驚、甚至還去問了一些師傅，但靈異事件仍然沒改善，最後只好趕快搬家。
稱常見「男子」若隱若現
蕭芷渲透露其實在事發前的一周內，已經常看到一位很高的「中年男子」在家中走來走去，她表示該男子的形體不是很清楚，但臉是真的存在，一個台灣中年人的臉，然後很兇，他有時候在陽台、廁所外面或走廊上，可是只要被發現有人看到他，就會馬上消失，嚇得蕭芷渲膽顫心驚。
蕭芷渲與舊愛性愛片外流
蕭芷渲和YouTube團體、肌肉網紅「硬漢兄弟」的黃包包有過一段情，當時兩人的性愛片還二度外流引發話題，也讓兩人與「硬漢兄弟」聲名大噪，當時蕭芷渲的粉絲追蹤人數迅速成長，從原本的10幾萬成長為20幾萬，至今已經有96.3萬人追蹤。