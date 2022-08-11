台灣網紅蕭芷渲擁96.3萬followers 自爆恐怖靈異經歷 瞓瞓吓被拉落床

台灣網紅閃亮亮IG擁96.3萬followers，因為幫家裏擺攤賣紅豆餅，而擁有「紅豆餅女神」稱號，近日她以本名「蕭芷渲Iris」出寫真《芷為你而閃亮》，大騷出眾身形。適逢農曆七月，日前她接受台媒《TVBS新聞網》專訪時，被問到過去是否有遇過靈異故事，她分享了至今個人遭遇過最恐怖的靈異經歷，甚至讓她全身瘀青、腰部更莫名出現無數「抓痕」。