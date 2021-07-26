台灣網紅｜8年前三點式賣錶爆紅 「蜜糖妹」盧映融升呢人母

台灣網紅「蜜糖妹」盧映融去年突然宣布嫁人，並公開已懷孕的消息令唔少網友愕然。日前蜜糖妹在IG分享囝囝「小蘆筍」3個月大照片，眼見「小蘆筍」非常可愛，而蜜糖妹更已回復狀態，魅力有增無減。

文：東方新地 ｜圖：盧映融 IG