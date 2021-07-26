台灣網紅｜8年前三點式賣錶爆紅 「蜜糖妹」盧映融升呢人母
台灣網紅「蜜糖妹」盧映融去年突然宣布嫁人，並公開已懷孕的消息令唔少網友愕然。日前蜜糖妹在IG分享囝囝「小蘆筍」3個月大照片，眼見「小蘆筍」非常可愛，而蜜糖妹更已回復狀態，魅力有增無減。
文：東方新地 ｜圖：盧映融 IG
回復狀態
台灣人氣網紅「蜜糖妹」盧映融憑着清純臉孔，加上火辣身材，又不時在IG大晒性感相派福利，在台灣人氣一直高企。但去年「蜜糖妹」突然宣布嫁人，並同時公開已懷孕的消息卻令唔少網民愕然。日前蜜糖妹在IG分享囝囝「小蘆筍」照片，並留言：「我的寶貝滿三個月了，越來越可愛，鬼靈精怪的」。即被網民大讚囝囝可愛，又指二人是「吸晴母子」。而眼見相中的蜜糖妹更已回復狀態，魅力有增無減。
「童顏巨乳」一夜爆紅
其實2013年還是學生的盧映融，因為穿上三點式賣手錶的照片火速在網上瘋傳，加上她擁有童顏巨乳及甜美外貌而一夜爆紅。之後，盧映融被發現曾在蜜糖多士店返工，所以被網民封做「蜜糖妹」。爆紅後，盧映融曾參與電視劇拍攝，在林心如有份主演的劇集《16個夏天》中飾演「小玫」一角。多年來蜜糖妹的人氣一直有增無減，相比起8年前更增添了成熟味，身材亦明顯升呢。