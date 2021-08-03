台灣網紅｜黑澀會薔薔性感大解放 靠自己堅拒信男人
前台灣黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）向來作風大膽，憑驕人身段為人所熟悉。早前她接受《女人我最大》訪問大談愛情觀，坦言因害怕受傷不相信男人，會靠自己堅拒結婚。
文：東方新地 ｜圖：薔薔 IG
害怕受傷不相信男人
前台灣黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）樣靚身材正，加上作風大膽，又不時會在IG分享性感相，令不少網民大飽眼福。早前薔薔接受綜藝節目《女人我最大》訪問時大談愛情觀，坦言因害怕受傷不相信男人，對愛情和婚姻容易疑神疑鬼。薔薔表示因為無法保證對方能夠愛她一輩子，更怕離婚後會牽連到家人及金錢，擔心對方想詐領保險金、利用她省錢，而她不想被利用，更說：「當一方不愛了，他可能會做出很多傷害另一個人的事，儘管之前說很多山盟海誓，那都是騙人的！」
第一個男朋友劈我腿
至於主持人問到薔薔是不是有不愉快經歷才有此想法？她說：「只有16歲那年，第一個男朋友劈我腿。」雖然之後再也沒遇過渣男，但她眼見身邊大部分的朋友，在感情及家庭狀況都陷入過傷害，薔薔亦大爆不時在夜店見到其他女明星的老公偷歡，表面上裝得幸福，但私下完全不是如此，所以強調自己不願意承擔的事情，就不必去做，因為她不想受傷。
性感大解放
此外薔薔早前參加「S2O泰國潑水音樂文化節」時大解放，在IG上載多張性感靚相，狂show前凸後翹的魔鬼身材，加上健康的小麥色肌膚，令許多粉絲看得受不了，更引來大批網友留言話：「我已失血過多了…」、「很性感又漂亮」、「這也太瘋狂了吧！」等等。
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（有片）薔薔｜Life Montage | Live in the moment
（有片）薔薔｜A Night to Remember: Part 2 | Video Shoot
https://www.youtube.com/watch?v=WYS89RdnkHk