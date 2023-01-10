台啦啦隊女神許願送星爺周星馳內褲 獲贈6字回覆驚喊：好神奇！

「星爺」周星馳近日在IG出post讓大家許下新年願望，引來不少藝人爭相留言，他也逐一作出了回覆，日前有一位啦啦隊女神琳妲（Linda）就留言向星爺許願：「我想送你我的內褲！」結果竟也獲得了星爺6字回覆，令她驚訝狂呼：「好神奇哦！」