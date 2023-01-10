台啦啦隊女神許願送星爺周星馳內褲 獲贈6字回覆驚喊：好神奇！
「星爺」周星馳 開IG三個月吸48萬粉絲
今年60歲的「星爺」周星馳，在去年10月無預警下開設IG帳號後，即刻吸引大量粉絲關注，如今已有超過48萬粉絲追蹤，當中不乏各界名人明星。星爺亦不時更新近況與粉絲互動，元旦日他就在IG貼出2023年的首個發文，附上其自導自演電影作品《食神》的劇照，並留言：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」
AK、蔡思貝爭住許願
結果星爺這個post除了引來大批網友講願望，更有大批明星藝人向喜劇之神許願，當中包括MIRROR成員AK（江𤒹生）、ERROR成員保錡、視后蔡思貝、胡杏兒、少爺占、岑珈其、謝東閔、陳潔玲、楊偲泳、台劇《想見你》女主角柯佳嬿以及其丈夫謝坤達、台灣藝人陳漢典等等。
琳妲想送星爺內褲
台灣啦啦隊女神琳妲亦有向星爺許願，願望更相當大膽，她說：「星爺，我想送你我的內褲！」原來她想送自家品牌的內褲給星爺，結果星爺回覆她：「有什麼顏色選？」琳妲立即興奮回應：「全部的顏色都寄給你！」令網民都十分驚訝，指二人似在進行18禁對話。
獲星爺親自回應 琳妲：好神奇
之後琳妲又在自己的IG貼出星爺的回應，開心表示：「原來星爺真的會回覆，好神奇哦！」引來網民紛紛大讚她「好強」、「好厲害」，亦有網民表示願意代替她去送貨給星爺，台灣藝人祐琋亦有留言大讚星爺：「超幽默，有夠親民！」琳妲也附和說：「超口愛（可愛）！」
琳妲踩過界做埋歌手
現年28歲的琳妲（Linda）本名林羿禎，是台灣中華職棒「樂天桃猿」的啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩成員，又身兼網紅、模特兒、節目主持及YouTuber等多種工作，去年12月更出個人首張單曲，踩過界做埋歌手，目前IG有接近75萬名Followers。
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