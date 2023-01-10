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台啦啦隊女神許願送星爺周星馳內褲 獲贈6字回覆驚喊：好神奇！

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「星爺」周星馳近日在IG出post讓大家許下新年願望，引來不少藝人爭相留言，他也逐一作出了回覆，日前有一位啦啦隊女神琳妲（Linda）就留言向星爺許願：「我想送你我的內褲！」結果竟也獲得了星爺6字回覆，令她驚訝狂呼：「好神奇哦！」

周星馳 啦啦隊女神琳妲主動向星爺送內褲，獲得星爺6字回覆。
啦啦隊女神琳妲主動向星爺送內褲，獲得星爺6字回覆。（圖片來源：[email protected]

「星爺」周星馳 開IG三個月吸48萬粉絲

今年60歲的「星爺」周星馳，在去年10月無預警下開設IG帳號後，即刻吸引大量粉絲關注，如今已有超過48萬粉絲追蹤，當中不乏各界名人明星。星爺亦不時更新近況與粉絲互動，元旦日他就在IG貼出2023年的首個發文，附上其自導自演電影作品《食神》的劇照，並留言：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」

周星馳 星爺逐一回覆眾人留言，絕不馬虎。
星爺逐一回覆眾人留言，絕不馬虎。（圖片來源：[email protected]

AK、蔡思貝爭住許願

結果星爺這個post除了引來大批網友講願望，更有大批明星藝人向喜劇之神許願，當中包括MIRROR成員AK（江𤒹生）、ERROR成員保錡、視后蔡思貝、胡杏兒、少爺占、岑珈其、謝東閔、陳潔玲、楊偲泳、台劇《想見你》女主角柯佳嬿以及其丈夫謝坤達、台灣藝人陳漢典等等。

星爺 周星馳 AK自薦做《唐伯虎點秋香》的華文華武。
AK自薦做《唐伯虎點秋香》的華文華武，星爺也搞笑留言問AK「你想演華文定華武」，AK見到星爺回覆即雀躍回應：「咩都好啦，我有飯盒得㗎啦！」。（圖片來源：[email protected]
周星馳 蔡視貝留言獲星爺回覆應承，有望成為下一任星女郎。
蔡思貝留言獲星爺回覆應承，有望成為下一任星女郎，蔡思貝其後再留言回覆星爺：「叫你聲大佬！然之後希望緣份可以驅使我好好咁報答你 真的。」（圖片來源：[email protected]

琳妲想送星爺內褲

台灣啦啦隊女神琳妲亦有向星爺許願，願望更相當大膽，她說：「星爺，我想送你我的內褲！」原來她想送自家品牌的內褲給星爺，結果星爺回覆她：「有什麼顏色選？」琳妲立即興奮回應：「全部的顏色都寄給你！」令網民都十分驚訝，指二人似在進行18禁對話。

周星馳 曾參加《全民造星》的迪迪仔鄧禮迪）及「反骨男孩」培根都有在琳妲同星爺的對答中，留下「笑cry」emoji。
曾參加《全民造星》的迪迪仔（鄧禮迪）及「反骨男孩」培根都有在琳妲同星爺的對答中，留下「笑cry」emoji。（圖片來源：[email protected]
星爺 周星馳 琳妲推出的自家品牌內褲，有黑色、灰色、粉紅色及火紅色等顏色可選擇。
琳妲推出的自家品牌內褲，有黑、灰色、粉紅及火紅等顏色可供選擇。（圖片來源：[email protected]

獲星爺親自回應 琳妲：好神奇

之後琳妲又在自己的IG貼出星爺的回應，開心表示：「原來星爺真的會回覆，好神奇哦！」引來網民紛紛大讚她「好強」、「好厲害」，亦有網民表示願意代替她去送貨給星爺，台灣藝人祐琋亦有留言大讚星爺：「超幽默，有夠親民！」琳妲也附和說：「超口愛（可愛）！」

周星馳 琳妲笑言能夠獲得星爺的回覆「好神奇」。
琳妲笑言能夠獲得星爺的回覆「好神奇」。（圖片來源：[email protected]
周星馳 琳妲更大讚星爺「超可愛」！
琳妲更大讚星爺「超可愛」！（圖片來源：[email protected]

琳妲踩過界做埋歌手

現年28歲的琳妲（Linda）本名林羿禎，是台灣中華職棒「樂天桃猿」的啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩成員，又身兼網紅、模特兒、節目主持及YouTuber等多種工作，去年12月更出個人首張單曲，踩過界做埋歌手，目前IG有接近75萬名Followers。

星爺 周星馳 琳妲是啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩的成員。
琳妲是啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩的成員。（圖片來源：[email protected]
星爺 周星馳 琳妲新歌《來一泡》係講浸溫泉的故事，琳妲左二）更邀請了她4位好友「曲曲Chu Chu」、「Roxy楊楊」、「秀秀子」及「青埔金泰熹」筠熹)一同演出MV。
琳妲新歌《來一泡》係講浸溫泉的故事，琳妲（左二）更邀請了她4位好友「曲曲Chu Chu」、「Roxy楊楊」、「秀秀子」及「青埔金泰熹」(筠熹)一同演出MV。（圖片來源：[email protected]琳妲是0蛋）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]琳妲是0蛋資料或影片來源：[email protected]琳妲是0蛋

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