24歲啦啦隊女神林襄IG衝破百萬大關 乘勢推出「老公視角」寫真集
台灣「樂天桃猿啦啦隊」的24歲人氣成員林襄，憑著甜美笑容，加上32E的姣好身材獲封做「啦啦隊女神」，IG追蹤人數更衝破百萬大關，人氣高企。近日林襄乘勢推出新寫真集《與你襄愛》，相信會再度引發粉絲暴動。
「老公視角」寫真集
24歲的林襄是台灣「樂天桃猿啦啦隊」成員，靠著甜美的顏值與32E的激凸身材獲封做「啦啦隊女神」，目前IG追蹤人數已突破百萬大關。近日林襄即將發行第2本寫真集《與你襄愛》，因為疫情關係無法出國，刻意選在有異國風情的民宿取景。全新寫真集林襄在戶外大晒南半球，更有在浴室的全裸照，挑戰尺度極限。林襄笑言為了給讀者有相愛的感覺，寫真內容滿滿是「老公視角」，希望男粉絲睇完會有種同老婆度蜜月的感覺。
自爆愛裸睡
林襄日前找來經紀人兼攝影師莉為寫真集宣傳，在YouTube拍攝短片拆解寫真集《與你襄遇》有關問題。莉奈就爆料指原來林襄每次更換衣服都會噴香水，為現場製造氛圍，又保證今次寫真集絕對是「香味四溢」。而林襄就大方自爆有裸睡習慣，她解釋指因為家中的洗衣機愛吃內褲，經常找不到衣服穿，所以就乾脆直接裸睡，更強調是「大裸特裸」的那種。
（有片）《與你襄愛》林襄寫真書預吿
林襄福利圖庫
關鍵詞林襄
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]林襄 Mizuki、[email protected]_mizuki資料或影片來源：[email protected] 林襄
讀者留言