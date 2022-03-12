大原優乃童星出身 22歲主演《汗水和皂香》飾演大汗OL

大原優乃曾以童星組合Dream5出道、因獻唱過多首人氣動漫《妖怪手錶》主題曲而大受小朋友歡迎，早年以F cup上圍轉戰水著寫真界，上年於兩季日劇《搖曳露營△》扮演熱愛露營女高中生而人氣急升，今年挑戰成熟角色在新劇《汗水和皂香》飾演大汗OL，演出令人注目：