大原優乃童星出身 22歲主演《汗水和皂香》飾演大汗OL
大原優乃飾演多汗自卑OL
大原優乃主演的《汗水和皂香》改篇自《あせとせっけん》同名漫畫，故事以一家專賣女性大愛化妝品及沐浴用品公司為舞台，經理部的26歲OL八重島麻子（大原優乃）因為會流很多汗而感到困擾自卑，每天都要用止汗劑除臭劑，然而某天產品開發部的名取香太郎（佐藤寬太）對她說「嗅到你的體味我會靈感湧現」，為了開發產品他不斷前往嗅她，麻子最初被他的行動所困擾，但因為自己的缺憾被別人需要而漸漸喜歡上他，有氣味癖的香太郎也受她吸引，於是二人因為體味展開交往。
大原優乃童星出身長大成人
大原優乃曾以童星組合Dream5出道、因獻唱過多首人氣動漫《妖怪手錶》主題曲而大受小朋友歡迎的大原優乃，近年以F cup上圍轉戰水著寫真界，大sell健康性感形象，亦極速上位，成為2019上半年登上最多雜誌封面的女藝人。近日她為慶祝本月8日踏入20歲，推出第二本個人寫真集《吐息》，這本寫真集搵來安達祐實老公桑島智輝操刀拍攝，並到大原優乃出生的家鄉鹿兒島，在櫻島前的海灘、懷舊的電車站、令人難忘的動物園以及指宿市的沙浴等地取景，紀錄她在踏入20歲前最後一段少女時光。
2017年6月12日，大原優乃在集英社的人氣男性雜誌《週刊Playboy》中以寫真偶像身份出道。同年11月20日首次成爲了該雜誌的封面。2018年3月發售了第一本寫真集《只有優乃》（由集英社出版），在3月份獲得了亞馬遜日本寫真集排行榜的第1名。在2018年間她登上了雜誌封面37次，是寫真雜誌界的第一。
2018年，大原優乃以嘉賓身份，出席了日本電視台綜藝節目《有吉反省會》。同年3月31日從神村學園高等部畢業，4月1日正式步入社會。
2019榮獲「封面女郎大獎」
2019年，大原優乃首次出演電影《你們全都很難搞！》，雖然只是擔當配角，但卻使她後來獲得了不少的其他合作的機會。2019年3月4日大原獲選為2018年度第5屆「封面女郎大獎」中的總冠軍，成為該年度雜誌封面女郎次數最多的女性，共錄得37次。10月8日迎接20歲的生日，11月4日亦迎接了她從事藝能活動10周年紀念。
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大原優乃拍劇演為食大學生
2020年一齣以近年流行的「美食漢堡」為主題的劇集《女子美食家漢堡會》，搵來12位美女以每集兩人的戲份演出，劇集在3月中疫情在日本爆發前已拍畢，當中有寫真天后大原優乃、日向坂46成員佐佐木美玲、澳日混血女模瑛茉Jasmine，以及北村優衣、福田愛依、松田路加等一眾青春女星，劇中她們各有各煩惱，但因吃了從未吃過的美味漢堡而變得稍為積極向前，店中所介紹的漢堡都來自實際存在的餐廳，可看作為劇情版的美食推介節目。