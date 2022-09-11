火辣女模機場 「超邪惡視角」片網上瘋傳 本尊原來係知名DJ
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近日社交平台有一條爆紅影片引起世界各地網民關注。該影片為一名打扮性感的遊客，以極性感裝束現身機場，露出無限春光，令網民大飽眼福！該名女士亦被網民迅速起底，被發現原來是泰國知名女DJ Barbie！
半裸女神現身機場惹熱議
近日社交平台有一條爆紅影片引起世界各地網民關注。該影片為一名打扮性感的遊客，以半裸的裝束現身機場。同行的朋友更拍下該名旅客低頭整理行李的場面，胸前僅用兩塊小布遮擋的她更加差點失守！
短短的影片在一個星期內吸引了18萬次的瀏覽，同時亦引來世界各地網民留言：「好有自信」、「也太性感了吧」、「不會覺得冷嗎？」、「穿這樣出國很危險呢」！
本尊為火辣泰國DJ
機場影片瞬間紅爆全網，影片中的主人公亦馬上被網民起底，網民發現原來片中的女士是泰國知名女DJ Barbie Mozz！DJ Barbie Mozz在社交平台上有61萬粉絲，她亦從不吝嗇於展現身形。
DJ Barbie Mozz 被封為「亞洲百大女DJ」
DJ Barbie Mozz除了五官精致、身形姣好之外，她亦十分有才華。近年火辣DJ當道，與韓國的DJ Soda、DJ Miu一樣，DJ Barbie Mozz亦被選為「亞洲百大女DJ」之一。在2016年，DJ Barbie Mozz在社交平台靠一輯沐浴美照爆紅，被粉絲稱為「沐浴女神」。