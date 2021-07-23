男友fb讚好網紅「娜美」泳照出事 港女女友崩潰要脅分手
唔少網紅喺Facebook、IG放啲靚相靚片呃下Like，當然一班男士都好識做「派Like」回應，不過又點估到「派Like」一樣會出事！日前就有一位港女女友，因為發現男友Facebook讚好網紅娜美（秦楚瀅）靚相，搞到留言崩潰要脅分手！到底情況係點？即刻睇睇！
文：東方新地 ｜圖片：娜美IG ｜原文：新Monday
港女男友fb讚好「娜美」靚相出事！
香港人氣網紅娜美（秦楚瀅），憑清純臉孔加上令人羨慕嘅好身材，不但喺facebook、IG非常高人氣，早前更獲邀演出電影《＃PTGF出租女友》，正式踏入藝能界。
被看好星途嘅娜美日前更喺社交網出圖表示「今日係一個要po相賀一賀佢嘅日子」，更放出多張泳裝照派福利，相中娜美身穿火辣泳衣坐喺池邊戲水，大哂平時深藏不露嘅好身材。靚相自然引嚟粉絲留言狂讚：「有生之年見到娜美穿泳裝，夫復何求」、「娜美好少穿泳裝」，而娜美亦親自回應一眾網友，更笑言泳裝照係「十年一遇」。
有一位男網友留言大讚娜美「性感正身材」，估唔到悲劇就此發生，因為佢呢句留言竟意外被女友發現，惹起女友大大不滿。女友同時即時留言質問男友，更一度崩潰到提出分手：
咁好囉，你要佢唔好要我喇，你最好同佢做埋情侶，點解你要喺其他人嘅帖留言喎
你同我取消娜美嘅讚好，同埋以後無我批准情況下唔准再讚同埋追蹤其他女性