男友fb讚好網紅「娜美」泳照出事 港女女友崩潰要脅分手

唔少網紅喺Facebook、IG放啲靚相靚片呃下Like，當然一班男士都好識做「派Like」回應，不過又點估到「派Like」一樣會出事！日前就有一位港女女友，因為發現男友Facebook讚好網紅娜美（秦楚瀅）靚相，搞到留言崩潰要脅分手！到底情況係點？即刻睇睇！

文：東方新地 ｜圖片：娜美IG ｜原文：新Monday