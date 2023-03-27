台灣女優孟若羽被推舉力撼性女素海霖 大膽自爆曾被非禮 狂數行業潛規則
台灣女優孟若羽力撼素海霖 勇敢站出來拒絕被侵犯
台灣成人動作行業早在幾年前開始發展，亦開始越漸成熟，令到唔少人都開始留意台灣出道的女優。而近日一位被譽為「暗黑楊丞琳」之稱台灣女優孟若羽成為熱話，網民更指她足以匹敵「香港第一女優」素海霖，惟她在夜店遭陌生男生摸臀以及「胸襲」，令她最後選擇報警處理。事後她都在IG上post出千字文，指女性應該得到應有尊重，無論是任何行業都不應該受到侵犯，直言：「我認為女性就是要勇敢的站出來勇敢拒絕，而不是忍氣吞聲讓男生的行為舉止越來越過分。」
驚爆行業潛規則！
孟若羽亦爆出行業內的潛規則，指作品的故事劇本以及角色設定均是由幕後出錢的金主及導演去決定，而自己也會盡力配合，指很多時候其實都身不由己。相對台灣，日本的成人動作片行業就更為尊重女優，素海霖也曾在接受100毛訪問時，提及劇組會適當給予女優時間休息同準備，可見台灣在這方面都未能及。
孟若羽身材更好？
孟若羽已經出道一段時間，也推出過不少作品，曾傳出與台灣網紅「FBI帥哥」鄧佳華合拍《華根初上》，不過最後因為某些原因而辭演。不過孟若羽暫時亦只專注在「中文成人動作片界」發展，未有衝出台灣。不過如果FALENO今年開始招募洋將，或者台灣女優都有機會衝出台灣。相比起來「香港第一女優」素海霖Erena似乎知名度更大，起碼在日本當地都相當有話題度。不過要論身材的話，就好似是孟若羽更為出眾，雖然嬌小但卻「廟細燈籠大」。
孟若羽由美容師轉職成為女優，已經在不同片廠拍過不少影片，例如是「起點傳媒」、「蜜桃影像傳媒」等等，出名的作品番號如：PMTC006，RS016，PMC349，XSJHG006，PMC321，PMC305等等。
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