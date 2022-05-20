寒流女Annabelle水著照登場　巴打勁興奮：如果忍到三分鐘都算勁

寒流女Annabelle Tam 擁有35E身材，在去年情人節接受報章街訪時，因出眾身型而人氣急升。日前Annabelle 亦好識Keep人氣，在IG首發三點式水着照，巴打笑言：「咁正嘅身材，如果忍到三分鐘都算勁」。