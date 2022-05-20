寒流女Annabelle水著照登場 巴打勁興奮：如果忍到三分鐘都算勁
「寒流女 」水著照 大解放
Annabelle Tam今年23歲，去年情人節兩度被報章於街訪捕獲成功上位，更因為無懼寒風的低胸性感打扮獲封「寒流女」綽號。Annabelle 成功彈起後好識keep 人氣，不時在IG貼性感靚相派福利。日前Annabelle 決定加碼，在IG 首發三點式水着照，大晒35E 導彈 級 身材。引來粉絲熱烈反應，紛紛留言大讚：「福利會唔會太正」、「椰青配大木瓜，你當我是浮誇」、「咁正嘅身材，如果忍到三分鐘都算勁」。
Annabelle Tam IG回應網民質疑
情人節街訪報導出街後，不少網民對「瘦男配豐胸女」的組合嘖嘖稱奇，配以無限暇想，然後有聲音質疑女事主係兼職女友.PTGF，再經起底之下發現佢就係早前受街訪上位的35EAnnabelle Tam，女方在熱烈討論下終於回應：
Annabelle Tam為情人節街訪解畫 ：
「我都係個正常打工仔，一至五都要返工，平時放假出街都係去開旺區。唔係中環，就銅鑼灣，唔係尖沙咀，就旺角，我試過朝早7點幾 係地鐵同一個車廂入面撞到fd，去髮型屋剪個頭 又撞到識嘅人，去行下商場又撞到 Fd，香港就係咁細架啦⋯⋯」
「琴日情人節係中環食完晏，就過銅鑼灣行街買嘢，咁啱又撞到《蘋果》，真係又係咁巧合搵咗我同我男友做街訪，大家都唔洗諗咁多，因為所有嘢都真係咁橋，其實Even我都會覺得 有冇真係咁橋啊？ 又撞到《蘋果》？所以我都好明大家點解會覺得我地係夾埋，但緣份嘅嘢真係好難講….」
Annabelle Tam為「搏出位」反擊網民：「唔通要紮胸先可以出街咩？」
「著靚少少出街 博出位，接受街訪 博出位，開Public account 博出位，心口大少少 又係博出位，，好似著咩衫都變咗有問題咁」
「咁呢D係我實實在在有嘅嘢 唔通要紮胸先可以出街咩 ？每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 有人會覺得正常冇問題。那如果換轉係一位平胸著，情況又會唔同咗？」
露Gap又話push up bra 一定係夾出黎 谷出嚟。唔露Gap 又話『咁都叫大？』你地真係好難搞