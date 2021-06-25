G奶小倉優香釣金龜失敗 改名「小倉ゆうか」復出

22歲G奶水着女神小倉優香，去年被爆搭上失婚筍盤格鬥家朝倉未來後，一心打算上岸等嫁人。不過好景不常，2人戀情僅一年極速玩完，人財兩空的她，早前宣布改名「小倉ゆうか」重新出發。

文：東方新地 ｜圖：小倉優香IG、小倉優香twitter、小倉優香寫真