G奶小倉優香釣金龜失敗 改名「小倉ゆうか」復出
22歲G奶水着女神小倉優香，去年被爆搭上失婚筍盤格鬥家朝倉未來後，一心打算上岸等嫁人。不過好景不常，2人戀情僅一年極速玩完，人財兩空的她，早前宣布改名「小倉ゆうか」重新出發。
文：東方新地 ｜圖：小倉優香IG、小倉優香twitter、小倉優香寫真
做小三搭上人夫
22歲日本寫真女星小倉優香擁有G奶激凸身材，加上外貌甜美，自推出水着寫真後在日本火速爆紅，工作量大增。但去年被爆與有米格鬥家朝倉未來拍拖，男方曾在社交網自爆投資虛擬貨幣獲利超過1億日圓，而小倉優香亦突然劈炮深夜電台節目，一心打算上岸等嫁人。不過好景不常，男方被爆原來已有家室更育有2子，因小倉優香主動力追，在去年底與妻子離婚，小倉優香即被冠上小三之名，形象大受打擊。
戀情極速玩完改名復出
今年初有報導指小倉優香同朝倉未來已分手收場，戀情僅一年極速玩完。慘變雙失的小倉優香日前在社交網宣布，決定退出效力8年的舊公司，並將改名「小倉Yuuka」重新出發，在藝能界再搏殺。外界指小倉優香獲日本成人片商SOD以1億日圓邀請下海拍AV，不過小倉優香日前在IG直播時斬釘截鐵地表示「百分之兩百不可能！」，請粉絲們不用期待。
年齡：22歲
身高：1米67
三圍：34G、23、35