女網友谷胸演奏「屯馬開通真的很興奮」 Nicole Leung獲粉絲封「屯馬琴操姑娘」

屯馬綫通車當日，羅先生發表洗腦神曲「屯馬開通真的很興奮」在網絡熱爆，獲一眾網民合力編製成不同版本抽水，當中網紅 Nicole Leung 在IG亦表示要「屯馬埋一份」，谷胸彈奏英格蘭民謠《綠袖子》，即獲網友封做「屯馬琴操姑娘」。

文：東方新地 ｜圖：nicoleleung_hk IG、TVB截圖、now新聞台截圖