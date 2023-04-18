微辣153新女Krystal妳祺扮JISOO露腰跳舞搶鏡 曾力壓Jeffrey做人氣KOL

知名澳門YouTube平台微辣近日陽盛陰衰，新片多次男藝員做主，即使有女性演員，大多亦非常保守。但難得近日在雞Wing跳舞的影片中出現一位露小蠻腰的漂亮女生妳祺，齊齊扮韓國人氣女團BLACKPINK成員JISOO金智秀新歌《FLOWER》的舞步對跳，結果短短20秒的跳舞片立即引起不少粉絲關注，紛紛留言問片中妸𡤢多姿的女生姓甚名誰！