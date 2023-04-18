妳祺

微辣153新女Krystal妳祺扮JISOO露腰跳舞搶鏡 曾力壓Jeffrey做人氣KOL

正妹
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知名澳門YouTube平台微辣近日陽盛陰衰，新片多次男藝員做主，即使有女性演員，大多亦非常保守。但難得近日在雞Wing跳舞的影片中出現一位露小蠻腰的漂亮女生妳祺，齊齊扮韓國人氣女團BLACKPINK成員JISOO金智秀新歌《FLOWER》的舞步對跳，結果短短20秒的跳舞片立即引起不少粉絲關注，紛紛留言問片中妸𡤢多姿的女生姓甚名誰！

唔使講咁多 立即去片：

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瑜伽導師 Krystal妳祺

片中扮JISOO的「新女」妳祺（Krystal）正職是一位瑜伽導師，不時就會在個人IG上分享瑜伽、頌缽等資訊，同時亦兼任KOL接廣告宣傳工作，近日還頻頻為微辣拍片，除了上述的「與雞Wing共舞」之外，早前亦與HUGO拍攝過《中學愛情世一》以及《如何令女生比心？》等短片。主力發展IG平台的妳祺現時擁有6.6萬Followers，日常會平享多個瑜伽甚至空中瑜伽的高難度動作，姿態優雅。

妳祺 經常展露健康性感。
經常展露健康性感。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 經常展露健康性感。
經常展露健康性感。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）

身高153cm矮王祖藍半個頭 妳祺曾任TVB舞蹈員

妳祺在成為瑜伽導師之前，原來大約在大約7年前曾經是TVB的舞蹈員，參加過的大型節目例如有《星光熠熠耀保良》，亦曾為《福祿壽十周年演唱會》擔任Dancer。而由於妳祺身高只得153cm，看起上來更覺嬌小玲瓏，當年她與王祖藍合照，她比身高162cm（官方數字）的王祖藍還要矮半個頭，走可愛風格。

妳祺 比王祖藍矮足半個頭，嬌滴滴非常可愛！
比王祖藍矮足半個頭，嬌滴滴非常可愛！（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 上年曾經為由SOUL JASE 做的《First Love》廣東話改編歌曲MV拍攝。
上年曾經為由SOUL JASE 做的《First Love》廣東話改編歌曲MV拍攝。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 曾經喺TVB做舞蹈員。
曾經喺TVB做舞蹈員。（圖片來源：[email protected]_petrichor）

妳祺曾力壓Jeffrey魏浚笙做人氣KOL

另一方面，妳祺亦喜歡扮鬼臉以怪表情影相，其率真風趣的性格深受網民歡迎。在2022年7月，妳祺的社交平台表現更曾經力壓當有《I SWIM》加持的魏浚笙（Jeffrey）成為媒體分析公司Cloudbreakr統計報告的第三名，相當厲害！

即睇妳祺（Krystal）IG靚相：

妳祺 身材勁Fit。
身材勁Fit。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 招牌小蠻腰。
招牌小蠻腰。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 貼身內衣亦有啲睇頭。
貼身內衣亦有啲睇頭。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 身材勁Fit。
身材勁Fit。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 經常露出小蠻腰。
經常露出小蠻腰。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 亦有水著福利。
亦有水著福利。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 嬌小可愛。
嬌小可愛。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 大露背亦有睇頭。
大露背亦有睇頭。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 出浴誘惑。
出浴誘惑。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 鄰家女孩可愛風。
鄰家女孩可愛風。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 亦有酷酷氣質。
亦有酷酷氣質。（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺
（圖片來源：[email protected]_petrichor）
妳祺 斜孭袋誘惑。
斜孭袋誘惑。（圖片來源：[email protected]_petrichor）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_petrichor、[email protected]__official資料或影片來源：[email protected]_petrichor、[email protected]__official

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