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微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅

正妹
撰文：東方新地

近年拍過「微辣」短片或節目的女仔都會知名度大增，霍哥絕對功不可沒。早前霍哥在IG放了一張「八美伴君」的合照，笑言做一日親善大使探訪一個婦女團體，即惹起網民熱議，紛紛幫八位囡囡網紅大起底。

文：東方新地、 ｜圖：霍哥 IG、Queenie IG、Venus IG、JJ IG、Alva IG、王朗綾 IG、Sharon IG、葉俙賢 IG、Jennifer IG

近年拍過「微辣」短片或節目的女仔都會知名度大增，霍哥絕對功不可沒。（圖片來源：霍哥 IG）
近年拍過「微辣」短片或節目的女仔都會知名度大增，霍哥絕對功不可沒。（圖片來源：霍哥 IG）

「八美伴君」惹網民葡萄

澳門網上娛樂平台「微辣」近年發展迅速，其搞笑短片更紅到中國大陸、香港、台灣、東南亞等地，拍過「微辣」短片或節目的女仔都會知名度大增，而霍哥絕對功不可沒。日前霍哥在IG放了一張「八美伴君」的合照，留言道：「今日同浩嵐做咗一日親善大使，探訪了一個婦女團體，拍左個vlog， 帶大家深入了解這個團體的運作。」迅即惹發網民熱議，紛紛留言：「霍哥自肥」、「個婦女團體係咪叫豐乳同露」、「霍哥依家畀女溝死」、「咪扮正人君子呀」等等，更有網友叮囑霍哥「身子要緊」，十分搞笑。

微辣霍哥日前晒「八美伴君」大合照。（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥日前晒「八美伴君」大合照。（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖上左起）Queenie、Venus、JJ、Alva、王朗綾（Long Ling）、Sharon （圖下左起）葉俙賢（Amber）、浩嵐、霍哥、Jennifer（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
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網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
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網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
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網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
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網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
網民留言。（圖片來源：霍哥 IG）

另外，亦有不少網民對八位囡囡網紅大感興趣，紛紛在網上起底，以下就同大家睇睇。

一文睇清八位囡囡網紅

1.Queen

Queen曾參與由田蕊妮監製、杜汶澤的網台「喱騷」首部自家製劇集《觀塘下體驗愛的故事》，在林師傑與李蔓瑩一場沙灘談情戲份當中，飾演一名穿着三點式巨胸少女，成功引起林師傑按捺不住狂望。

微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Queen IG）
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（圖片來源：Queen IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Queen IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Queen IG）

2.Venus

人氣網紅Venus皮膚白滑，加上擁有4吋長事業線，又不時在社交網大派福利圖，吸引到一班宅男粉絲支持，難怪Venus的IG獲近3萬名追蹤者。

微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Venus IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Venus IG）
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（圖片來源：Venus IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Venus IG）

3.王朗綾（Long Ling）

香港美女王朗綾（Long Ling）從英國學成歸來後便展開Model工作，所以在記者會不時會見到她的蹤影，外表Cool爆的她原來非常健談，早前曾透露擇偶條件：「風趣幽默，高過我、孝順同埋要心地好。」

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（圖片來源：王朗綾 IG）
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（圖片來源：王朗綾 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：王朗綾 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：王朗綾 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：王朗綾 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：王朗綾 IG）

4.葉俙賢（Amber）

葉俙賢（Amber）是電影《#PTGF出租女友》招募中獲選出的新演員，戲中飾演一位「宅男殺手」，亦有不少大膽鏡頭，當中她穿上超低胸裝的濕身演出，十分養眼！

微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：葉俙賢 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：葉俙賢 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：葉俙賢 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：葉俙賢 IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：葉俙賢 IG）

5.Sharon

Sharon雖然有一位固定男友，不過仍然毫不吝嗇fit爆的美好身段，不時在社交網大派福利圖，有時還會拉埋男友出鏡，IG有近5萬名粉絲追隨，十分厲害。

微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Sharon IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Sharon IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Sharon IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Sharon IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Sharon IG）

6.Alva

身形fit爆的Alva得天獨厚，擁有人魚馬甲線之餘，上圍亦十分凸出。原來她曾為減肥下過好大苦功，試過戒糖兩個月，放棄晒最鍾意食嘅糖果、甜品及雪糕等等，但有付出自然有好收穫。

微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Alva IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Alva IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Alva IG）
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（圖片來源：Alva IG）
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（圖片來源：Alva IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Alva IG）

7.Jennifer

Jennifer雖然已為人妻，不過她是八位囡囡網紅中最「出位」的一個，形象性感大膽，在IG有海量大尺度的性感照，當中更不乏全裸演出，十分火辣！

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（圖片來源：Jennifer IG）
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（圖片來源：Jennifer IG）
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（圖片來源：Jennifer IG）
（圖片來源：Jennifer IG）
（圖片來源：Jennifer IG）
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（圖片來源：Jennifer IG）
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（圖片來源：Jennifer IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Jennifer IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Jennifer IG）
（圖片來源：Jennifer IG）
（圖片來源：Jennifer IG）
（圖片來源：Jennifer IG）
（圖片來源：Jennifer IG）
微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：Jennifer IG）

8.JJ

港女網紅JJ雖然皮膚白滑，但原來最愛同海洋做朋友，所以JJ在IG有不少穿上比堅尼泳照，她早前更表示成功克服潛水的心理障礙，JJ說：「一直都很怕深海，雖然沒有很深，嘗試克服恐懼第一次」，跨過難關後便開始愛上潛水。

微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅
（圖片來源：JJ IG）
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（圖片來源：JJ IG）
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（圖片來源：JJ IG）
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（圖片來源：JJ IG）
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（圖片來源：JJ IG）
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（圖片來源：JJ IG）

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