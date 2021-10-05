微辣霍哥晒「八美伴君」合照惹網民葡萄 一文睇清八位囡囡網紅

近年拍過「微辣」短片或節目的女仔都會知名度大增，霍哥絕對功不可沒。早前霍哥在IG放了一張「八美伴君」的合照，笑言做一日親善大使探訪一個婦女團體，即惹起網民熱議，紛紛幫八位囡囡網紅大起底。

文：東方新地、 ｜圖：霍哥 IG、Queenie IG、Venus IG、JJ IG、Alva IG、王朗綾 IG、Sharon IG、葉俙賢 IG、Jennifer IG