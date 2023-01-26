戀講嘢｜21歲「靚版王菀之」公開發姣史 主持郭奕芯鬥姣：Feel到對手有啲嘢
《戀講嘢》Marvia 三年冇拖拍
現年21歲的Marvia職業報稱為演員，目前單身，對上一次拍拖是在3年前，郭奕芯指她有少少似王菀之，尤其是對眼以及不露齒微笑時的表情更加神似，獲得浩南和Helen認同，但193就認為一點也不似，狂問：「似咩？」又指王菀之對眼細好多。
獲讚為「靚版王菀之」
網民對3位女主持封Marvia為「小王菀之」的評價反應不一，有網民指「真係幾似Ivana」、「靚女版王菀之」、「即係暗示佢樣衰？」等等，亦有網民提出Marvia「成個winwin咁」、「似腥奴喎（指Zeno顧定軒）」。
合作親都會愛上男拍檔
Marvia講到每次同舞伴合作跳芭蕾舞都會愛上對方，原因係同對方一有身體接觸，包括攬腰、抱起、轉身等動作，甚至一個眼視對視，都會令她心跳加速，甚至塊面變熱，但卻Feel不到對方有同樣感覺：「因為我哋啲動作轉得好快，停留幾秒就轉下一個動作。」
最愛193氣場
Marvia指每一場騷都有一個不同的partner，即可能隔一、兩個月就會換partner，193問她係咪個個partner都鍾意？Marvia就笑住答：「都要睇吓佢有冇氣質同埋靚唔靚仔。」她認為氣場好重要，而問到係哪一類的氣場，她竟回答要好似193一樣。
臨時換拍檔最失落
Marvia提到有一次同一個男仔首度合作，但練習中途老師卻突然要求她換拍檔，原來是因為那個男仔要離開香港上training，她表示當時非常失落，臨走時該男仔送了一個公仔擺設給她。
對戲難抽離
除了跳舞外，Marvia在上戲劇堂時亦試過愛上男拍檔，她解釋演戲時比跳芭蕾舞時，會和對方對視更久，更需要投入感情，因此更易令她「撻著」，她指有一次導演一嗌Cut，男拍檔即轉身走人，而她卻未能抽離，令她覺得自己好唔專業，也十分失望和空虚。
每次都單戀收場
Marvia自言易鍾意人，係因為覺得對方望著她的時候，對眼都好像在放電，193又特別提到對方著住「現代褲」，下身好現形，Marvia亦承認每次都會忍不住望對方下身。不過因為她做得不夠明顯，收得太埋、太內斂，所以每次都只得單戀收場。
望同日本留學生發展戀情
Marvia透露她現在有一個曖昧對象，和她食過幾次飯，對方是一個日本留學生，Marvia透過鏡頭對他說：「我覺得你每次Set頭出嚟見我都好靚，我覺得你襯衫好好睇，同埋我覺得你可以講多啲日文，因為我覺得你講日文講得好有型！」
鍾意男人體味
訪問期間講到好多女仔都鍾意聞男仔的體味，Marvia表示認同：「如果我覺得佢係我鍾意嗰type，佢嗰種汗味就好似與別不同啲，冇咁臭嘅。」193都話以前有個女朋友，都話過鍾意他的味道，Helen就指因為荷爾蒙的影響，每個人的汗味都會有所不同。
郭奕芯炫耀自己浸味係男友最愛
這時郭奕芯「晒命」說：「怪唔得我男朋友咁鍾意我浸味啦！」搞到全場即刻靜晒，193就追問是否其男友自己話鍾意她的味道？她就回答：「佢成日都索我㗎！全身都索，佢都話好鍾意我浸味。」
浩南指男友由頭索到落腳趾尾
193即指住鏡頭話：「Brian（郭奕芯男友）你有少少變態喎！」浩南就搶答：「Brian係想索吓呢個蕩婦有冇周圍去媾仔，睇吓有冇第二陣男人除！」郭奕芯就指浩南係因為無人索而妒忌她，浩南即反駁：「阿輝（浩南男友）晚晚由頭索到落腳趾尾呀！」
郭奕芯Feel到對手有啲嘢
而問到幾位主持會否愛上合作對手，郭奕芯就笑指曾經Feel到對手拍完床上戲後似有嘢，被193話佢屈個對手，浩南即追問個對手係邊個，郭奕芯表示：「我唔會講邊個，我純粹係講嗰場戲完咗之後….嗰場戲我哋係清場拍嘅，間房得我、佢、導演同Cam Man，頂到盡5個，喺間好細嘅房入面。」
指對手拍咀戲「多咗少少嘢」
郭奕芯續說：「Cut機之後，佢唔知點解冇畀我走，就叫人拎塊毛巾畀我衾住。總之我就Feel到佢就幾喜歡嗰種感覺，即係都幾照顧我。同埋我Feel到佢係肉緊嘅，即係可能你哋錫就錫，但佢會有多少少嘢囉，我唔敢講太多。」
網民指豪哥嫌疑最大
193就認為郭奕芯的對手只係太投入，放了太多情感入去，而非因咸濕。網民就紛紛猜測這位對手最大嫌疑人係「豪哥」蘇致豪：「係咪前排套猛鬼三寶？」、「對手係豪哥」等等，但亦有網民反駁「同班同學 同囚都有啦」，而在《同班同學》和《同囚》中，郭奕芯的激情戲對手分別是王宗堯和關楚耀。
193咀完十分鐘都未能抽離
此外193就自言是超專業演員，試過拍咀戲時因為太入戲，拍完之後10分鐘都抽離唔到，甚至試過隔一日見到對方，都會有一種「呢個人我曾經鍾意過」嘅感覺。Helen亦表示試過拍一場「激烈的床戲」後，對方將已經無力的她托起，也曾令她情不自禁地和對方擁抱了一下。
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