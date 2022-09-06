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Summer Girl 2022｜Baby梓大曬泳裝照 夥司徒夾帶影泳裝相

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Summer Girls 2022｜21歲 Baby梓最近參加了開電視的Summer Girl 選美節目,不過她並沒沒有忘記各位在網上的粉絲，更大曬泳裝照，更由另一位KOL司徒夾帶操刀，至於成品如何，就見仁見智，歡迎大家去同佢講輯相好唔好。

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戀講嘢 筆者就覺得一般般啦.....
筆者就覺得一般般啦…..（圖片來源：[email protected]_babyg）
戀講嘢 summer girls
參加了summer Girl（圖片來源：香港開電視）

Baby梓在《戀講嘢》爆情事

Baby 梓在第《戀講嘢》48集登場，作為網紅，她係來自香港本地4人女子組合Osidori 成員，21歲嘅阿梓因為短髮加細細粒，成為佢嘅標記：

戀講嘢 今次節目嘉賓，是網紅阿梓。
今次節目嘉賓，是網紅阿梓。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

阿梓做嘉賓介紹神秘網友

21歲阿梓在《戀講嘢》節目中分享自己的戀愛經歷，原來她在讀書時期曾經遇上一個「神秘單戀王」，多年來經常透過私訊對阿梓噓寒問暖表示關心，卻從未展示過真身，由中三開始持續10年的單戀，令到阿梓感到好迷茫，對方甚至講明「我唔想畀你知（我係邊個），你知道我喺你身邊就OK」，但這位神秘單戀男又試過寄相畀阿梓，卻只是「嘴以下」的半身照，神秘的身份令到193以及一班女主持熱烈討論男方的心態和目的！

戀講嘢
（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
戀講嘢 當日阿梓就係收到呢一張自己嘅跑步相。
當日阿梓就係收到呢一張自己嘅跑步相。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

阿梓懷疑對方是宅男 屢次求見面不遂

雖然阿梓與神秘網民的「友情」建立了十年，但由於阿梓一直找不到傾慕者真身，所以一直都想邀約對方見面。最接近成功約到一次是今年3月，但礙於疫情關係，約會亦不了了之！今次阿梓到《戀講嘢》做嘉賓，亦向該名神秘網友作出呼籲，希望可以認認真真見一次面，一睹對方廬山真面目還個心願，不過女主持就表示未必能夠成功，因為始終二人已經維持這樣的溝通長達10年，估計對方亦不想破壞此關係，難保可一不可再。

戀講嘢 193最後更笑言叫「神秘網友」上節目親自講解：「點知係完全相反嘅故事，『阿梓作嘢㗎』！」
193最後更笑言叫「神秘網友」上節目親自講解：「點知係完全相反嘅故事，『阿梓作嘢㗎』！」（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

阿梓 IG: kaikai_babyg 未夠3萬fans

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（圖片來源：[email protected]_babyg）

戀講嘢 summer girls summer 經常大派福利

經常大派福利（圖片來源：kaikai_babyg）

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（圖片來源：[email protected]_babyg）
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（圖片來源：[email protected]_babyg）
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（圖片來源：[email protected]_babyg）

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女子組合OSIDORI

阿梓來自女子組合OSIDORI，青春，少女，戀愛掛帥。去年仲推出過廣東歌MV：

戀講嘢 baby 梓 單戀王 plt
（圖片來源：[email protected]

OSIDORI 《Love Me Love Me》feat.Hinry 劉卓軒｜女子組合

去年推出的MV，負責Rap嘅部份。

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV, [email protected]_babyg

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