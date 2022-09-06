Summer Girl 2022｜Baby梓大曬泳裝照 夥司徒夾帶影泳裝相
Baby梓在《戀講嘢》爆情事
Baby 梓在第《戀講嘢》48集登場，作為網紅，她係來自香港本地4人女子組合Osidori 成員，21歲嘅阿梓因為短髮加細細粒，成為佢嘅標記：
阿梓做嘉賓介紹神秘網友
21歲阿梓在《戀講嘢》節目中分享自己的戀愛經歷，原來她在讀書時期曾經遇上一個「神秘單戀王」，多年來經常透過私訊對阿梓噓寒問暖表示關心，卻從未展示過真身，由中三開始持續10年的單戀，令到阿梓感到好迷茫，對方甚至講明「我唔想畀你知（我係邊個），你知道我喺你身邊就OK」，但這位神秘單戀男又試過寄相畀阿梓，卻只是「嘴以下」的半身照，神秘的身份令到193以及一班女主持熱烈討論男方的心態和目的！
阿梓懷疑對方是宅男 屢次求見面不遂
雖然阿梓與神秘網民的「友情」建立了十年，但由於阿梓一直找不到傾慕者真身，所以一直都想邀約對方見面。最接近成功約到一次是今年3月，但礙於疫情關係，約會亦不了了之！今次阿梓到《戀講嘢》做嘉賓，亦向該名神秘網友作出呼籲，希望可以認認真真見一次面，一睹對方廬山真面目還個心願，不過女主持就表示未必能夠成功，因為始終二人已經維持這樣的溝通長達10年，估計對方亦不想破壞此關係，難保可一不可再。
阿梓 IG: kaikai_babyg 未夠3萬fans
經常大派福利（圖片來源：kaikai_babyg）
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女子組合OSIDORI
阿梓來自女子組合OSIDORI，青春，少女，戀愛掛帥。去年仲推出過廣東歌MV：
OSIDORI 《Love Me Love Me》feat.Hinry 劉卓軒｜女子組合
去年推出的MV，負責Rap嘅部份。
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