Summer Girl 2022｜Baby梓大曬泳裝照 夥司徒夾帶影泳裝相

Summer Girls 2022｜21歲 Baby梓最近參加了開電視的Summer Girl 選美節目,不過她並沒沒有忘記各位在網上的粉絲，更大曬泳裝照，更由另一位KOL司徒夾帶操刀，至於成品如何，就見仁見智，歡迎大家去同佢講輯相好唔好。