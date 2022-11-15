戀講嘢｜楊浩兒 Manchester Yeung 法國初戀男友住城堡！曾任杜汶澤實習生
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《戀講嘢》嘉賓楊浩兒（Manchester Yeung）曾任經係杜汶澤2017年聘用嘅見習生，擁有驕人身材之餘，經常喺個人社交網大哂火辣比堅尼。Manchester不時都將其「Big」爆上圍表露無遺！呢位將泳衣當做便服著嘅靚女原來做過記者，一齊重溫佢嘅靚相同埋大學生時代相：
楊浩兒渴望做體育記者 改了英文名叫Manchester
楊浩兒賣性感之前，曾經好熱衷做體育記者，為了得到實習的機會，Manchester立定志向，改了英文名叫Manchester，不問而知就係曼聯球迷，「我年紀小小時已喜歡看碧咸踢波，後來深入了解曼聯及其他球隊，久而久之成為了球迷。」
她曾經參加賽馬會的「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」，讓她親身採訪七人欖球賽等活動。
疫情影響無得外遊 Manchester Yeung自拍度日
平日喺 IG 經常曬旅行相嘅楊浩兒，自從肺炎肆虐之後已經好耐無旅行，更新亦疏落咗好多，儲埋嘅IG Story都係瘋狂家居/𨋢口自拍，睇見都覺得宅，最近終於貼咗幾張滑浪相相，身材又Fit咗：
出關行山開心返：
楊浩兒大哂「胸器」泳衣當便服
其實呢位「Double May」楊浩兒（Manchester）係土生土長香港人，前年喺澳門科技大學讀新聞系4年級畢業，做過體育記者。
楊浩兒的英文名由來因追捧碧咸，連帶愛上他當年效力的曼聯。澳門讀書期間，楊浩兒有位拍拖大半年的法籍男友，據傳最近已經分手，不過無阻Manchester周遊列國的興緻：
楊浩兒衣著性感經常旅行
後來Manchester曾經在本地報章副刊任職，直至2017年喺杜汶澤聘用了她作為網台「見習生」，更直接稱之為「Double May」，因而更廣受關注，除了個樣笑起上嚟幾甜美外，身材仲好好，就連平日衣著打扮都帶幾分性感，不時哂出事業線。