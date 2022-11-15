戀講嘢｜楊浩兒 Manchester Yeung 法國初戀男友住城堡！曾任杜汶澤實習生

《戀講嘢》嘉賓楊浩兒（Manchester Yeung）曾任經係杜汶澤2017年聘用嘅見習生，擁有驕人身材之餘，經常喺個人社交網大哂火辣比堅尼。Manchester不時都將其「Big」爆上圍表露無遺！呢位將泳衣當做便服著嘅靚女原來做過記者，一齊重溫佢嘅靚相同埋大學生時代相：