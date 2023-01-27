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台港主播農曆新年大比併！Sport Bra+瑜伽褲 VS 新春旗袍Look

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農曆新年期間台灣一眾靚女主播都好識做，紛紛換上新春旗袍Look報新聞，應節又養眼！而香港主播方面，近日TVB娛樂新聞台亦推出了一段介紹新主播的宣傳片，當中3位靚女主播就大Sell各種運動Look，包括Sport Bra和瑜伽褲等，唔知大家鍾意邊一款？

主播 5位ETtoday新聞主播左起為黃凱翊、黃雅憶、V仔、小孟、筱茜。
5位ETtoday新聞主播左起為黃凱翊、黃雅憶、V仔、小孟、筱茜。（圖片來源：[email protected]凱莉給點力）

台新聞主播著旗袍晒長腿

近日有不少台灣新聞主播均著上應節旗袍賀新歲，其中ETtoday《午間新聞》主播黃凱翊（Kelly）就聯同一眾主播同事著上超短身旗袍，大騷養眼長腿。

主播 5位主播一齊大騷美腿。
5位主播一齊大騷美腿。（圖片來源：[email protected]凱莉給點力）
主播 Kelly黃凱翊之後又換上另一套旗袍。
Kelly黃凱翊之後又換上另一套旗袍。（圖片來源：[email protected]凱莉給點力）

著旗袍報新聞

仲有台灣三立新聞主曾鈴媛、張珈瑄、陳宥蓉、曾奕慈、黃倩萍、劉宸希等，都穿上旗袍報新聞，為新春添上不少喜慶氣氛，其中三立新聞主播黃家緯更笑言有各位旗袍美女相伴，即使要在新年假期上班，都覺得好幸福。

主播 有張珈瑄左）和曾鈴媛右）這兩位旗袍美女相伴上班，三立新聞主播黃家緯笑言覺得好幸福。
有張珈瑄（左）和曾鈴媛（右）這兩位旗袍美女相伴上班，三立新聞主播黃家緯笑言覺得好幸福。（圖片來源：[email protected]黃家緯 Alfie）
主播 現年29歲的張珈瑄是台灣三立新聞台《新聞夜現場》主播。
現年29歲的張珈瑄是台灣三立新聞台《新聞夜現場》主播。（圖片來源：[email protected]張珈瑄）
主播 三立新聞主陳宥蓉左）和曾奕慈。
三立新聞主陳宥蓉（左）和曾奕慈。（圖片來源：[email protected]曾奕慈）
主播 陳宥蓉著住旗袍報新聞，更添賀年氣氛。
陳宥蓉著住旗袍報新聞，更添賀年氣氛。（圖片來源：[email protected]陳宥蓉）
主播 劉宸希亦有著住旗袍報新聞。
劉宸希亦有著住旗袍報新聞。（圖片來源：[email protected]劉宸希主播 Jasmine）
主播 現時26歲的劉宸希曾用4年時間，就取得美國南加州大學的大眾傳播學士及傳播管理碩士學位，被封為「學霸美女主播」，更曾在2022年美國前國務卿蓬佩奧訪台時，擔任專訪的即時翻譯。
現時26歲的劉宸希曾用4年時間，就取得美國南加州大學的大眾傳播學士及傳播管理碩士學位，被封為「學霸美女主播」，更曾在2022年美國前國務卿蓬佩奧訪台時，擔任專訪的即時翻譯。（圖片來源：[email protected]劉宸希主播 Jasmine）
主播 仲有54歲三立美魔女主播黃倩萍，亦有穿著旗袍上陣報新聞。
仲有54歲三立美魔女主播黃倩萍，亦有穿著旗袍上陣報新聞。（圖片來源：[email protected]三立主播 黃倩萍）

盡展玲瓏浮凸身段

此外東森新聞主播陳韻涵、謝丹慈，以及台視新聞主播黃琇雯等，都著上了各式各樣的賀年旗袍，盡展玲瓏浮凸的誘人身段。

主播 東森新聞主播陳韻涵，穿著大紅旗袍報天氣，非常搶眼。
東森新聞主播陳韻涵，穿著大紅旗袍報天氣，非常搶眼。（圖片來源：[email protected]陳韻涵 Alice Chen）
主播 之後陳韻涵又換上另一件金色旗袍。
之後陳韻涵又換上另一件金色旗袍。（圖片來源：[email protected]陳韻涵 Alice Chen）
主播 同樣係東森新聞主播的謝丹慈就著上粉色旗袍。
同樣係東森新聞主播的謝丹慈就著上粉色旗袍。（圖片來源：[email protected]謝丹慈Ariel）
主播 被封為氣質美女的台視新聞主播黃琇雯，亦有著上旗袍向大家拜年。
被封為氣質美女的台視新聞主播黃琇雯，亦有著上旗袍向大家拜年。（圖片來源：[email protected]新聞主播 黃琇雯）

香港主播大Sell運動Look

近日TVB娛樂新聞台亦推出了一段介紹新主播的宣傳片，當中3位靚女主播任琳（Zita）、朱斐斐及莊易羚（Axity）就大Sell各種運動造型。

主播 TVB娛樂新聞台的5位新主播左起為黎文傑、朱斐斐、任琳、莊易羚及蕭文諾。
TVB娛樂新聞台的5位新主播左起為黎文傑、朱斐斐、任琳、莊易羚及蕭文諾。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

任琳著Bra Top打拳

其中企正C位兼打頭陣介紹的任琳現年29歲，被標籤為「台前幕後小能手」、「元氣少女」及「美食坦克車」，就在影片中著上Bra Top表演打拳，大騷結實腹肌。

主播 由內地來港的任琳，早前曾在小紅書拍片狂數香港5個壞處，引來不少網民不滿。
由內地來港的任琳，早前曾在小紅書拍片狂數香港5個壞處，引來不少網民不滿。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 影片Focus任琳腹肌。
影片Focus任琳腹肌。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 又拍埋她表演打鼓。
又拍埋她表演打鼓。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

朱斐斐多角度瘋狂做Gym

第2位獲介紹的靚女主播是30歲朱斐斐，兼任健身教練的她，在影片中著上Bra Top加瑜伽褲瘋狂做Gym，鏡頭更影盡她前後左右甚至高抄等多角度倩影，在3女中最吸睛。

主播 朱斐斐加入TVB已逾10年，曾拍過多部劇集，不過都只是配角。
朱斐斐加入TVB已逾10年，曾拍過多部劇集，不過都只是配角。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 朱斐斐在影片中瘋狂做Gym。
朱斐斐在影片中瘋狂做Gym。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 鏡頭前後左右多角度狂影。
鏡頭前後左右多角度狂影。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 又大晒「蜜桃臀」。
又大晒「蜜桃臀」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 影片中朱斐斐的標籤有「開心果」、「獨一無二的我」、「Work hard play hard」。
影片中朱斐斐的標籤有「開心果」、「獨一無二的我」、「Work hard play hard」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

莊錠欣家姐莊易羚勁舞晒纖腰

最後出場的新主播為27歲莊易羚，細妹是曾加入韓國女團CLC的莊錠欣，而她本人曾做聲樂教練及模特兒，2021年參選國際小姐，獲得香港區亞軍，翌年加入TVB，賣點是173cm身高和逆天長腿，不過在影片她就著上露腰裝，大騷舞功。

主播 莊易羚在影片中被標籤為「認真達人」和「好奇寶寶」。
莊易羚在影片中被標籤為「認真達人」和「好奇寶寶」。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 她在片大騷強勁舞功。
她在片大騷強勁舞功。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 鏡頭Focus在其纖腰上。
鏡頭Focus在其纖腰上。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
主播 又彈結他表演自彈自唱。
又彈結他表演自彈自唱。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

TVB娛樂新聞台5位新世代主播：

有片睇！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]凱莉給點力、[email protected]黃家緯 Alfie、[email protected]張珈瑄、[email protected]曾奕慈、[email protected]陳宥蓉、[email protected]劉宸希主播 Jasmine、[email protected]三立主播 黃倩萍、[email protected]陳韻涵 Alice Chen、[email protected]謝丹慈Ariel、[email protected]新聞主播 黃琇雯、[email protected] 娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected] 娛樂新聞台

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