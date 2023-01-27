台港主播農曆新年大比併！Sport Bra+瑜伽褲 VS 新春旗袍Look

農曆新年期間台灣一眾靚女主播都好識做，紛紛換上新春旗袍Look報新聞，應節又養眼！而香港主播方面，近日TVB娛樂新聞台亦推出了一段介紹新主播的宣傳片，當中3位靚女主播就大Sell各種運動Look，包括Sport Bra和瑜伽褲等，唔知大家鍾意邊一款？