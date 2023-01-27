台港主播農曆新年大比併！Sport Bra+瑜伽褲 VS 新春旗袍Look

農曆新年期間台灣一眾靚女主播都好識做，紛紛換上新春旗袍Look報新聞，應節又養眼！而香港主播方面，近日TVB娛樂新聞台亦推出了一段介紹新主播的宣傳片，當中3位靚女主播就大Sell各種運動Look，包括Sport Bra和瑜伽褲等，唔知大家鍾意邊一款？
台新聞主播著旗袍晒長腿
近日有不少台灣新聞主播均著上應節旗袍賀新歲，其中ETtoday《午間新聞》主播黃凱翊（Kelly）就聯同一眾主播同事著上超短身旗袍，大騷養眼長腿。
著旗袍報新聞
仲有台灣三立新聞主曾鈴媛、張珈瑄、陳宥蓉、曾奕慈、黃倩萍、劉宸希等，都穿上旗袍報新聞，為新春添上不少喜慶氣氛，其中三立新聞主播黃家緯更笑言有各位旗袍美女相伴，即使要在新年假期上班，都覺得好幸福。
盡展玲瓏浮凸身段
此外東森新聞主播陳韻涵、謝丹慈，以及台視新聞主播黃琇雯等，都著上了各式各樣的賀年旗袍，盡展玲瓏浮凸的誘人身段。
香港主播大Sell運動Look
近日TVB娛樂新聞台亦推出了一段介紹新主播的宣傳片，當中3位靚女主播任琳（Zita）、朱斐斐及莊易羚（Axity）就大Sell各種運動造型。
任琳著Bra Top打拳
其中企正C位兼打頭陣介紹的任琳現年29歲，被標籤為「台前幕後小能手」、「元氣少女」及「美食坦克車」，就在影片中著上Bra Top表演打拳，大騷結實腹肌。
朱斐斐多角度瘋狂做Gym
第2位獲介紹的靚女主播是30歲朱斐斐，兼任健身教練的她，在影片中著上Bra Top加瑜伽褲瘋狂做Gym，鏡頭更影盡她前後左右甚至高抄等多角度倩影，在3女中最吸睛。
莊錠欣家姐莊易羚勁舞晒纖腰
最後出場的新主播為27歲莊易羚，細妹是曾加入韓國女團CLC的莊錠欣，而她本人曾做聲樂教練及模特兒，2021年參選國際小姐，獲得香港區亞軍，翌年加入TVB，賣點是173cm身高和逆天長腿，不過在影片她就著上露腰裝，大騷舞功。