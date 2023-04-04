日本23歲OL進軍寫真界人氣急升 甜美外表反差大獲封「暗黑系周子瑜」
廣告
日本美少女Marupi（まるぴ）年僅23歲，原本係一名YouTuber，憑著甜美的乖乖女外表，加上玲瓏浮凸的身形，出道短短兩年已收獲萬千粉絲，因為樣子與女團TWICE的成員周子瑜撞樣，讓她被封為日本「暗黑系周子瑜」，近日她更進軍寫真界，推出首本個人寫真集。
「暗黑系周子瑜」本職係OL
身高156cm的Marupi（まるぴ）自2021年大學2年級已開始擔任模特兒，2022年畢業後，她曾轉戰成為OL，但過了不久，就決定專注於演藝事業的發展。因為擁有乖乖女甜美外表以及玲瓏浮凸的身形，她在個人的IG以及TikTok上都收獲不少粉絲，目前在IG上已有超過26萬的Followers。之後Marupi亦有在不同MV中亮相，其後更以性感健康的水著look登上雜誌封面，聲名大噪。
鄰家女孩+火辣身材 = 完美
而不久前Marupi決定進軍寫真界，加入日本事務所「01familia」，粉絲都十分期待Marupi的首本寫真將會有什麼樣的突破。因為她擁有又大又圓的雙眼，有網民就認為佢同女團TWICE的成員周子瑜有啲似樣，但身材方面就比起子瑜更加火辣，所以決定封佢為「暗黑系子瑜」。Marupi擁有最煞食的「鄰家女孩」感覺，令不少男性都覺得佢超「Gfable」。
率先公開拍攝花絮
因為要拍攝寫真的關係，其中都有要穿著泳衣的環節，她不時都會透過TikTok及IG發放幕後的拍攝花絮，更在IG上先行發放自己的水著照，引到一眾男性都睇到心心眼。
私下勁愛籃球
其實Marupi都是一名籃球運動愛好者，自學生時代就有參加籃球運動，亦都十分熱愛睇日本職業籃球賽。其中一輯寫真她就特意選用籃球作為主題，她透露拍攝單位事前並無準備籃球作道具，不過因為她要求的關係，才令拍攝組在最後提供了籃球。除此之外，Marupi都熱愛在IG上分享美食，不時都會出post分享自己吃了些什麼。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]_8989、[email protected]